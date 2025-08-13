21 साल की उस लड़की की कहानी जिसने बनाया Guinness World Records, नौकायन से 97 दिन में तय की 7,026KM की दूरी

Sachin Tendulkar Son Engagement: कौन है सारा तेंदुलकर की होने वाली भाभी? अर्जुन ने रचाई सगाई
मोहम्मद साबिर | Aug 13, 2025, 09:49 PM IST
1.कौन है 21 साल की लड़की?
21 वर्षीय जारा लाचलन यूनाइटेड किंगडम की रहनी वाली हैं. उन्होंने ही Guinness World Records में अपना नाम दर्ज करवाया है.
2.तय किया 97 दिन में 7,026KM का सफर
जारा लाचलन ने अकेल नौकायन के जरिए केवल 97 दिनों में 7,026KM का सफर तय किया है. महज 21 साल में ये कारनामा उन्होंने किया है, जो वाकई काफी काबिले तारीफ है.
3.कहां से कहां तक रहा सफर?
जारा लाचलन ने नौकायन के जरिए यूरोप से दक्षिण अमेरिका तक दूरी तय की है. इतना ही नहीं उन्होंने अकेले अटलांटिक महासागर को भी पार किया है. ऐसा करने वाली जारा सबसे कम उम्र की शख्स बन गई हैं. उन्होंने इतिहाल को पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है.
4.ऐसा करने वाली पहली पहली महिला
जारा लाचलन ने नौकायन के जरिए यूरोप से दक्षिण अमेरिका तक का सफर 97 दिनों में तय किया है, जिसकी दूरी 7,026KM है. हालांकि जारा ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं.
5.दिखने में बेहद खूबसूरत हैं जारा
जारा सिर्फ अपने इस कारनामे के लिए ही नहीं जानी जा रही है. बल्कि वो खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. हालांकि वो सोशल मीडिया पर कम एक्टीव रहती हैं.