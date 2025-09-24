ये हैं पानी में डूबे 7 ऐतिहासिक शहर, अचानक हुए दुनिया के नक्शे से गायब

1 . द्वारका, भारत

महाभारत काल की नगरी द्वारका जहां पर भगवान कृष्ण का राज हुआ करता था. आज पूरी तरह से समुद्र में डूबी हुई है. समुद्र में जाने से पहले ये शहर बहुत बड़ा और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था.

