क्या है कैप्सूल वार्डरोब?, Gen Z के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा ये ट्रेंड, इंफ्लुएंसर भी कर रहे हैं फॉलो
IND vs BAN Highlights: भारत ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर 12वीं बार एशिया कप फाइनल में बनाई जगह
अब आपके WhatsApp में आया Real Time Message Translation फीचर, चैट करने से पहले जानिए कैसे करें इस्तेमाल
Asia Cup 2025 में शानदार प्रदर्शन का अभिषेक शर्मा को मिलेगा इनाम, अब इस फॉर्मेट में करेंगे डेब्यू
ये हैं पानी में डूबे 7 ऐतिहासिक शहर, अचानक हुए दुनिया के नक्शे से गायब
Namo Bharat Train: गुड न्यूज! अब ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम तक सरपट दौड़ेगी 'नमो भारत ट्रेन', Delhi NCR के ये शहर भी होंगे शामिल
Navratri 4rd Day: नवरात्रि के चौथे दिन ऐसे करें देवी कुष्मांडा की पूजा, यहां जानिए पूरी विधि, बीज मंत्र से लेकर आरती तक सबकुछ
Rashifal 25 September 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
IND vs BAN: Abhishek Sharma नहीं मानी वीरेंद्र सहवाग की बात, लेकिन फिर भी तोड़ दिया अपने गुरु युवराज का महारिकॉर्ड
Pahalgam Attack: पहलगाम हमले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों की मदद करने वाले को किया गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Sep 24, 2025, 10:25 PM IST
1.द्वारका, भारत
महाभारत काल की नगरी द्वारका जहां पर भगवान कृष्ण का राज हुआ करता था. आज पूरी तरह से समुद्र में डूबी हुई है. समुद्र में जाने से पहले ये शहर बहुत बड़ा और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था.
2.अलेक्जेंड्रिया, मिस्र
मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा का महल और शाही आवास अलेक्जेंड्रिया समुद्र में डूबा हुआ है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह क्षेत्र समुद्र में डूबने से पहले मिश्र का प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था.
3.योनागुनी,जापान
जापान के पास योनागुनी द्वीप के नीचे विशाल पत्थर की संरचनाएं मिली हैं. ये प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई बताई जा रही है. कुछ लोग इसे 'जापान का अटलांटिस' भी कहते हैं.
4.पोर्ट रॉयल, जमैका
1692 में भूकंप और सुनामी में पोर्ट रॉयल समुद्र में समा गया था. कभी पोर्ट रॉयल जमैका का सबसे सुंदर बंदरगाह हुआ करता था. ये जगह आज भी गोताखोंरों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं.
5.थोनिस, मिश्र
थोनिस मिश्र का एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था. ये लगभग 1200 साल पहले जल समाधि ले चुका था. सोधकर्ता इसे मिश्र के आर्थिक जीवन के अध्यन के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं.
6.बाइए, प्रचीन रोम
प्रचीन रोम का ये आलीशान शहरसम्राटों और अमीरों की छुट्टियों की जगह हुआ करता था. ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण यह पानी में समा गया. आज भी इसके अवशेषों में प्राचीन वास्तुकला और जीवन शैली की झलक मिलती है.