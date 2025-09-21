इस हसीना की दिलकश अदाओं पर फिदा हुआ ये दिग्गज फुटबॉलर, मैदान के बाहर रोमांस की चर्चा!

1 . 4 साल का लगा डोपिंग बैन

यूक्रेन का दिग्गज फुटबॉलर मिखाइलो मुद्रिक (Mykhailo Mudryk) चार साल का डोपिंग बैन झेल रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि वह 2028 ओलंपिक में हिस्सा ले सकते हैं. चेल्सी के इस स्टार खिलाड़ी ने कथित तौर पर अपने करियर में बड़ा बदलाव करने का सोचा है.