इस हसीना की दिलकश अदाओं पर फिदा हुआ ये दिग्गज फुटबॉलर, मैदान के बाहर रोमांस की चर्चा!

रईश खान | Sep 21, 2025, 12:07 AM IST
1.4 साल का लगा डोपिंग बैन
यूक्रेन का दिग्गज फुटबॉलर मिखाइलो मुद्रिक (Mykhailo Mudryk) चार साल का डोपिंग बैन झेल रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि वह 2028 ओलंपिक में हिस्सा ले सकते हैं. चेल्सी के इस स्टार खिलाड़ी ने कथित तौर पर अपने करियर में बड़ा बदलाव करने का सोचा है.
2.इस हसीना के प्यार में
लेकिन वह बदलाव फुटबॉल के मैदान में नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों में. दरअसल, मिखाइलो की इश्क की खबरें जोरों पर हैं. उनका एक ऐसी हसीना पर दिल आ गया है, जो हुस्न और शोहरत की अप्सरा मानी जाती हैं.
3.कौन हैं Jordyn Jones?
दरअसल, हम बात कर रहे हैं जॉर्डिन जोन्स (Jordyn Jones ). इस अमेरिकन एक्ट्रेस और Mykhailo Mudryk के प्यार के चर्चे जोरों पर हैं.
4.एक्ट्रेस की दिलकश अदाओं पर फिदा
मिखाइलो, जॉर्डिन की दिलकश अदाओं पर इतने फिदा हो गए हैं कि जैसी ही एक्ट्रेस की कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आती है तो वह बेकाबू हो जाते हैं.
5.Jordyn को प्यार से क्या बुलाते हैं मिखाइलो
मिखाइलो कभी-कभी Jordyn Jones को 'the cutest' कहकर पुकारते हैं. एक्ट्रेस की एक तस्वीर पर तो उन्होंने लिखा, 'Save Your Rears For Another Day'.
6.एक्ट्रेस के 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स
जॉर्डिन के सोशल मीडिया पर 92 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उसकी दिलकश अदाएं और हसीन मुस्कान किसी को भी दिवाना बना सकती है.