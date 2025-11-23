FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

J&K के LG ने उच्च स्तरीय बैठक की

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'बेगुनाह लोगों को..' दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद वायरल हुआ Shahrukh Khan का पहला रिएक्शन, देखें वीडियो

'बेगुनाह लोगों को..' दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद वायरल हुआ Shahrukh Khan का पहला रिएक्शन, देखें वीडियो

ODI सीरीज से भी बाहर हुए शुभमन तो कौन संभालेगा कप्तानी? ये खिलाड़ी है रेस में सबसे आगे

ODI सीरीज से भी बाहर हुए शुभमन तो कौन संभालेगा कप्तानी? ये खिलाड़ी है रेस में सबसे आगे

India Poverty Reduction: भारत जल्द ही 'गरीबी' से छुटकारा पा लेगा! 248 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आ चुके हैं

India Poverty Reduction: भारत जल्द ही 'गरीबी' से छुटकारा पा लेगा! 248 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आ चुके हैं

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन है शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना का दूल्हा वामसी गदिराजू? जिनकी शादी में जूनियर ट्रंप से लेकर जस्टिन बीबर तक उदयपुर पहुंचे हैं

कौन है शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना का दूल्हा वामसी गदिराजू? जिनकी शादी में जूनियर ट्रंप से लेकर जस्टिन बीबर तक उदयपुर पहुंचे हैं

नेत्रा मंटेना की शाही शादी की तुलना अंबानी परिवार से क्यों की जा रही है? जानें बिग फैट वेडिंग का वेन्यू से मेन्यू तक सबकुछ

नेत्रा मंटेना की शाही शादी की तुलना अंबानी परिवार से क्यों की जा रही है? जानें बिग फैट वेडिंग का वेन्यू से मेन्यू तक सबकुछ

भारत को वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां लोग अपने देश में खाते हैं और म्यांमार में सोते हैं? मिलती है दोनों देशों की नागरिकता

भारत को वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां लोग अपने देश में खाते हैं और म्यांमार में सोते हैं? मिलती है दोनों देशों की नागरिकता

HomePhotos

ट्रेंडिंग

कौन है शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना का दूल्हा वामसी गदिराजू? जिनकी शादी में जूनियर ट्रंप से लेकर जस्टिन बीबर तक उदयपुर पहुंचे हैं

21 नवंबर से वामसी और नेत्रा की शादी का समारोह का समारोह शुरू हो चुका है. चार दिनों तक चलने वाले इस समारोह में देश-विदेश के मेहमान भी पहुंच रहे हैं. इस शाही शादी में जूनियर ट्रंप और जस्टिन बीबर भी पहुंच रहे हैं. आइए जानते है कि कौन है शाही दु्ल्हन नेत्रा मंटोना का दूल्हा वामसी गदिराजू

सुमित तिवारी | Nov 23, 2025, 11:52 AM IST

1.वामसी गदिराजू

वामसी गदिराजू
1

वामसी गदिराजू Superorder नाम की कंपनी के सह-संस्थापक और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं. उनकी पढ़ाई की बात करें तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस से उन्होंने डिग्री हासिल की है.

Advertisement

2.Udaipur Royal Wedding

Udaipur Royal Wedding
2

साल 2024 में उन्हें और उनके को-फाउंडर को Superorder में किए गए काम के लिए फोर्ब्स की 30 Under 30 सूची में फूड एंड ड्रिक्स श्रेणी के अंतर्गत चुना गया था.

3.Superorder की वैल्यू 18 से 25 मिलियन

Superorder की वैल्यू 18 से 25 मिलियन
3

वामसी गदिराजू की कंपनी Superorder की वैल्यू 18 से 25 मिलियन डॉलर के बीच मानी जाती है.

4.AI आधारित सॉफ्टवेयर

AI आधारित सॉफ्टवेयर
4

वामसी ने मल्टी-लोकेशन रेस्टोरेंट्स के लिए ऐसे AI आधारित सॉफ्टवेयर टूल विकसित किए हैं जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग, ग्राहक अनुभव और डिलीवरी के मुनाफे को बढ़ाने में मदद करते हैं. 

TRENDING NOW

5.AI वेबसाइट 

AI वेबसाइट 
5

इसके अलावा, उन्होंने रेस्टोरेंट्स के लिए AI वेबसाइट बिल्डर जैसे टूल भी डिजाइन किए हैं. उनका उपनयन संस्कार 23 नवंबर 2025 को सम्पन्न हुआ.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'बेगुनाह लोगों को..' दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद वायरल हुआ Shahrukh Khan का पहला रिएक्शन, देखें वीडियो
'बेगुनाह लोगों को..' दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद वायरल हुआ Shahrukh Khan का पहला रिएक्शन, देखें वीडियो
ODI सीरीज से भी बाहर हुए शुभमन तो कौन संभालेगा कप्तानी? ये खिलाड़ी है रेस में सबसे आगे
ODI सीरीज से भी बाहर हुए शुभमन तो कौन संभालेगा कप्तानी? ये खिलाड़ी है रेस में सबसे आगे
India Poverty Reduction: भारत जल्द ही 'गरीबी' से छुटकारा पा लेगा! 248 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आ चुके हैं
India Poverty Reduction: भारत जल्द ही 'गरीबी' से छुटकारा पा लेगा! 248 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आ चुके हैं
VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल
VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल
IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट
IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन है शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना का दूल्हा वामसी गदिराजू? जिनकी शादी में जूनियर ट्रंप से लेकर जस्टिन बीबर तक उदयपुर पहुंचे हैं
कौन है शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना का दूल्हा वामसी गदिराजू? जिनकी शादी में जूनियर ट्रंप से लेकर जस्टिन बीबर तक उदयपुर पहुंचे हैं
नेत्रा मंटेना की शाही शादी की तुलना अंबानी परिवार से क्यों की जा रही है? जानें बिग फैट वेडिंग का वेन्यू से मेन्यू तक सबकुछ
नेत्रा मंटेना की शाही शादी की तुलना अंबानी परिवार से क्यों की जा रही है? जानें बिग फैट वेडिंग का वेन्यू से मेन्यू तक सबकुछ
भारत को वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां लोग अपने देश में खाते हैं और म्यांमार में सोते हैं? मिलती है दोनों देशों की नागरिकता
भारत को वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां लोग अपने देश में खाते हैं और म्यांमार में सोते हैं? मिलती है दोनों देशों की नागरिकता
जानिए 69 साल पुरानी कहानी जब पानी में समा गई थी पूरी ट्रेन, 150 लोगों की गई थी जान
जानिए 69 साल पुरानी कहानी जब पानी में समा गई थी पूरी ट्रेन, 150 लोगों की गई थी जान
Bigg Boss 19 में इस हफ्ते के TOP 5 Contestants कौन? नंबर 1 पर किसका नाम, देखें सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड
Bigg Boss 19 में इस हफ्ते के TOP 5 Contestants कौन? नंबर 1 पर किसका नाम, देखें सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE