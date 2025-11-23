कौन है शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना का दूल्हा वामसी गदिराजू? जिनकी शादी में जूनियर ट्रंप से लेकर जस्टिन बीबर तक उदयपुर पहुंचे हैं

ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Nov 23, 2025, 11:52 AM IST
1.वामसी गदिराजू
वामसी गदिराजू Superorder नाम की कंपनी के सह-संस्थापक और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं. उनकी पढ़ाई की बात करें तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस से उन्होंने डिग्री हासिल की है.
2.Udaipur Royal Wedding
साल 2024 में उन्हें और उनके को-फाउंडर को Superorder में किए गए काम के लिए फोर्ब्स की 30 Under 30 सूची में फूड एंड ड्रिक्स श्रेणी के अंतर्गत चुना गया था.
3.Superorder की वैल्यू 18 से 25 मिलियन
वामसी गदिराजू की कंपनी Superorder की वैल्यू 18 से 25 मिलियन डॉलर के बीच मानी जाती है.
4.AI आधारित सॉफ्टवेयर
वामसी ने मल्टी-लोकेशन रेस्टोरेंट्स के लिए ऐसे AI आधारित सॉफ्टवेयर टूल विकसित किए हैं जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग, ग्राहक अनुभव और डिलीवरी के मुनाफे को बढ़ाने में मदद करते हैं.
5.AI वेबसाइट
इसके अलावा, उन्होंने रेस्टोरेंट्स के लिए AI वेबसाइट बिल्डर जैसे टूल भी डिजाइन किए हैं. उनका उपनयन संस्कार 23 नवंबर 2025 को सम्पन्न हुआ.