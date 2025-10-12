FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन हैं अहमदिया मुस्लिम? जिन पर पाकिस्तान में फिर चली गोलियां

कौन हैं अहमदिया मुस्लिम? जिन पर पाकिस्तान में फिर चली गोलियां

पाकिस्तान में एक बार फिर से बंदूक धारियों ने अहमदिया मुस्लिमों को अपना निशाना बनाया है. चेनाब नगर के बैतूल मेहदी पूजा स्थल के बाहर एक बंदूकधारी ने जमकर गोलीबारी की. इसमें सुरक्षा गार्डों समेत छह लोग घायल हो गए. आइए जानते है कि ये अहमदिया मुस्लिम कौन है और इन इस तरह से गोलिया क्यों बरसाई जा रही हैं. 

सुमित तिवारी | Oct 12, 2025, 08:48 PM IST

1.अलग-अलग पंथ

अलग-अलग पंथ
1

इस्लामिक कानूनों और इस्लामिक हिस्ट्री की अपनी समझ के अनुसार ये मुस्लिम कई अलग-अलग पंथों में बंटे हैं. आम तौर पर शिया और सुन्नी के बारे में लोग ज्यादा जानते हैं. 

2.कौन हैं अहमदिया मुस्लिम

कौन हैं अहमदिया मुस्लिम
2

अब अहमदिया मुसलमान कौन होता है तो आइए जानते हैं. ये हनफी इस्लामिक कानूनों का पालन करते हैं. भारत में पंजाब के कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद ने इस समुदाय की स्थापना की थी. इसलिए इन्हें अहमदिया भी कहा जाता है. 

3.मिर्जा गुलाम नबी का अवतार

मिर्जा गुलाम नबी का अवतार
3

इस पंथ को लोगों को मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद, नबी का ही अवतार थे. लेकिन दूसरी तरफ सभी पंथ के मुसलमान मानते है कि मोहम्मद साहब के आल्लाह के भेजे जाने वाले दूतों का सिलसिला समाप्त हो गया. 

4.मानने को तैयार नहीं

मानने को तैयार नहीं
4

पर अहमदिया ये मानने को तैयार नहीं, ये मानते है कि मिर्जा गुलाम इस तरह धर्म संस्थापक थे जो नबी का दर्जा पाते हैं. यहीं कारण है कि मुसमानों का एक बड़ा समूह अहमदिया को मुस्लिम नहीं मानता. 

5.ब्रिटेन में रहते है अहमदिया मुस्लिम

ब्रिटेन में रहते है अहमदिया मुस्लिम
5

दूसरी तरफ पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम को आधिकारिक तौर पर खारिज किया गया है. इसी वजह से इन लोगों पर कई बार गोलियां चलाई जा चुकी है, हालांकि भारत और पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन में भी काफी संख्या में अहमदिया मुस्लिम रहते हैं. 
 

