कौन हैं अहमदिया मुस्लिम? जिन पर पाकिस्तान में फिर चली गोलियां

5 . ब्रिटेन में रहते है अहमदिया मुस्लिम

दूसरी तरफ पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम को आधिकारिक तौर पर खारिज किया गया है. इसी वजह से इन लोगों पर कई बार गोलियां चलाई जा चुकी है, हालांकि भारत और पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन में भी काफी संख्या में अहमदिया मुस्लिम रहते हैं.

