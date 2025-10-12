Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य
Test में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान फील्डर, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Rashifal 13 October 2025: सिंह और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
भारत में कारों की स्टीयरिंग दाई तरफ ही क्यों होती है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब
Winter Care: क्या इस साल पड़ेगी ज्यादा ठंड? जानिए क्या है La Nina Effect, जिसपर वैज्ञानिक जता रहे हैं चिंता
कौन हैं अहमदिया मुस्लिम? जिन पर पाकिस्तान में फिर चली गोलियां
Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में विराट या धोनी कौन है आगे?
Bihar: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, जानें किस पार्टी और कौन सी सीट से भरेंगी पर्चा
10 से 15 मिनट तक रोजाना करें Reverse Walking, कम हो जाएगा इन गंभीर बीमारियों का खतरा
28000 की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 4 करोड़ की कंपनी
ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Oct 12, 2025, 08:48 PM IST
1.अलग-अलग पंथ
इस्लामिक कानूनों और इस्लामिक हिस्ट्री की अपनी समझ के अनुसार ये मुस्लिम कई अलग-अलग पंथों में बंटे हैं. आम तौर पर शिया और सुन्नी के बारे में लोग ज्यादा जानते हैं.
2.कौन हैं अहमदिया मुस्लिम
अब अहमदिया मुसलमान कौन होता है तो आइए जानते हैं. ये हनफी इस्लामिक कानूनों का पालन करते हैं. भारत में पंजाब के कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद ने इस समुदाय की स्थापना की थी. इसलिए इन्हें अहमदिया भी कहा जाता है.
3.मिर्जा गुलाम नबी का अवतार
इस पंथ को लोगों को मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद, नबी का ही अवतार थे. लेकिन दूसरी तरफ सभी पंथ के मुसलमान मानते है कि मोहम्मद साहब के आल्लाह के भेजे जाने वाले दूतों का सिलसिला समाप्त हो गया.
4.मानने को तैयार नहीं
पर अहमदिया ये मानने को तैयार नहीं, ये मानते है कि मिर्जा गुलाम इस तरह धर्म संस्थापक थे जो नबी का दर्जा पाते हैं. यहीं कारण है कि मुसमानों का एक बड़ा समूह अहमदिया को मुस्लिम नहीं मानता.
5.ब्रिटेन में रहते है अहमदिया मुस्लिम
दूसरी तरफ पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम को आधिकारिक तौर पर खारिज किया गया है. इसी वजह से इन लोगों पर कई बार गोलियां चलाई जा चुकी है, हालांकि भारत और पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन में भी काफी संख्या में अहमदिया मुस्लिम रहते हैं.