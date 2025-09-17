बिहार के बाहुबलीः कहानी बृज बिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला की दुश्मनी की जिसमें गईं कई जानें
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी
न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये
Viral Video: सांड को अगर गुस्सा आए तो क्या कर सकता है? इस वीडियो को देखकर लग जाएगा अंदाजा
Rashifal 18 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
33,00,00,000 रुपये में खरीद ली लड़की की आत्मा, अब खुद नहीं समझ पा रहा कि इसका क्या करे, जानिए पूरा मामला
स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ
क्यूट बच्चों को देखकर क्यों करने लगता है प्यार करने का मन, क्या होता है कडल इफेक्ट, आइए जानते हैं
Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई
दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों का एनकाउंटर, गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर
ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Sep 17, 2025, 11:15 PM IST
1.डिजिटल मार्केटिंग
अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखते है तो ऐसा नहीं है कि आपको शुरुआत में 4 से 8 लाख रुपये तक का पैकेज न मिल जाए. बाकी अनुभव के साथ भी आपका पैसा बढ़ता रहेगा.
2.वीडियो एडिटिंग
वीडियो एडिटर की मांग आज के समय में हर जगह पर है संस्थानों को हमेशा विडियो एडिटर की जरूरत होती है और अगर आपने ये स्किल्स सीख ली तो समझिए की आपकी कमाई शुरू.
3.फ्रीलांस राइटिंग
अगर आपको लिखने में बहुत मजा आता है या आपको कंटेंट राइटिंग में बहुत रुचि है तो आपको अपनी इस स्किल को और भी अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं.
4.ग्राफिक डिजाइनिंग
ग्राफिक डिजाइनर की डिमांड आज के समय में बहुत है अगर आप ये स्किल सीखते हैं तो यह आपके लिए बहत ही अच्छी साबित हो सकती है. ये भी आपको लाखों रुपये कमा कर दे सकती है.
5.Disclaimer
ये खबर केवल समान्य जानकारियों को आधार मानकर लिखी गई है. इसका उद्देश्य केवल आपको जगरूक करना था. DNA Hindi इसकी पुष्टि नहीं करता है.