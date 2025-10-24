होटल के रूम में कभी नहीं छूनी चाहिए ये 5 चीजें, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

1 . टेलीफोन

1

होटल के कमरे में आमतौर पर एक टेलीफोन मौजूद होता है. ये टेलीफोन सालो से ऐसी ही रखा होता है और हर गेस्ट इसका इस्तेमाल करता है. इसलिए होटल में मौजूद सबसे गंदी चीजों में से टेलीफोन एक हैं.