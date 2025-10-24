FacebookTwitterYoutubeInstagram
होटल के रूम में कभी नहीं छूनी चाहिए ये 5 चीजें, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

कभी बाहर आना-जाना हुआ तो होटल में ठहरना ही पड़ता है लेकिन क्या आप जातने है कि कभी भी होटल के रूम में ये 5 चीजें नहीं छूनी चाहिए. आइए इस लेख में जानते है कि आखिर इसकी वजह क्या है. 

सुमित तिवारी | Oct 24, 2025, 09:02 PM IST

1.टेलीफोन

टेलीफोन
1

होटल के कमरे में आमतौर पर एक टेलीफोन मौजूद होता है. ये टेलीफोन सालो से ऐसी ही रखा होता है और हर गेस्ट इसका इस्तेमाल करता है. इसलिए होटल में मौजूद सबसे गंदी चीजों में से टेलीफोन एक हैं. 

2.रिमोट

रिमोट
2

होटल रूम में रखा टीवी और एसी का रिमोट बहुत ज्यादा गंदा होता है. इसे हर दूसरा गेस्ट इस्तेमाल करता है और जाहिर है इसे कभी साफ भी नहीं किया जाता.

3.कमरे में लगे स्विच बोर्ड

कमरे में लगे स्विच बोर्ड
3

कमरे में लगे स्विच बोर्ड भी सबसे गंदी जगहों में से एक होते हैं. इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है और जाहिर है कि हर कोई इसे हाथ धोकर तो इस्तेमाल करता नहीं होगा. 

4.दरवाजे पर लगे हैंडल

दरवाजे पर लगे हैंडल
4

मेन दरवाजा और बाथरूम के दरवाजे पर लगे हैंडल इसपर सबसे ज्यादा जर्म्स लगे होते हैं. ये भले ही आपको शाइनी दिखे लेकिन होता काफी ज्यादा गंदा है. 

5.अलमारी और स्टोरेज

अलमारी और स्टोरेज
5

होटल में रखी अलमारी और स्टोरेज बॉक्स भी काफी गंदे होते हैं. हर कोई यहां अपना सामान रखता है, जिसे दोबारा साफ नहीं किया जाता है. ऐसे में यहां काफी बैक्टीरिया और जर्म्स हो सकते हैं.

