इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा

सुमित तिवारी | Nov 29, 2025, 03:06 PM IST
1.2 अगस्त 2027
ये खगोलीय घटना 2 अगस्त 2027 को होगी. ये तारीख भारत के इतिहास में दर्ज होने वाली है. इस दिन धरती के कई हिस्सों में दिन के समय अंधेरा छा जाएगा. तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है.
2.सबसे बड़ा सूर्यग्रहण
इसकी वजह है 21 वी सदी का सबसे बड़ा सूर्यग्रहण जो पूरे 6 मिनट 23 सेकंड तक गहरा अंधेरा फैलाएगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा नजारा बीते 100 सालों में कभी नहीं देखा गया है.
3.तापमान
इस दिन चांद पूरी तरह सूरज को ढक लेगा. दोपहर जैसा उजाला अचानक सांझ में बदल जाएगा. तापमान 5 से 10 डिग्री तक गिर सकता है, हवाओं की दिशा बदल सकती है.
4.तारे दिखाई देंगे
विज्ञानिकों का ये भी कहना है कि पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूरज की पेल कोरोना, डायमंड रिंग इफेक्ट, और चमकते ग्रह शुक्र, बुध और कुछ तारे भी दिखाई देंगे.
5.ये ग्रहण बहुत दुर्लभ
वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्ण सूर्यग्रहण हर 18 महीने में एक बार होता है, लेकिन इतने लंबे समय तक चलने वाले ग्रहण बहुत दुर्लभ हैं. 2027 का ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि यह अत्यधिक आबादी वाले और आसानी से पहुंच वाले देशों से गुजरता है.