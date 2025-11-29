इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा

5 . ये ग्रहण बहुत दुर्लभ

वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्ण सूर्यग्रहण हर 18 महीने में एक बार होता है, लेकिन इतने लंबे समय तक चलने वाले ग्रहण बहुत दुर्लभ हैं. 2027 का ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि यह अत्यधिक आबादी वाले और आसानी से पहुंच वाले देशों से गुजरता है.