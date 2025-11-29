FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन हैं IRS विवेक चतुर्वेदी जिन्हें बनाया गया CBIC का नया चेयरमैन? जानें क्या होगा उनका काम

बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी, 2 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक एग्जाम

मधुमेह से लेकर कैंसर तक, मोटापे से जुड़ी हैं ये 5 बड़ी बीमारियां...

इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा

भारत के इस गांव में मारुति कार पर है बैन, वजह भगवान हनुमान से जुड़ी है

आपको पता है PHOTO और IMAGE में क्या अंतर होता है? 99% लोग नहीं जानते सही मतलब

आने वाले समय कुछ ऐसी खगोलीय घटना होने वाली है जो सबको हैरान कर देगी. इस घटना के बारे में जब से विज्ञानिकों को मिली है तब से वह भी इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटाने में लगे हुए है. दरअसल आने वाले समय में इस तारीख को लगभग 6 मिनट के लिए धरती अंधेरे में डूबने वाली है.

सुमित तिवारी | Nov 29, 2025, 03:06 PM IST

1.2 अगस्त 2027

2 अगस्त 2027
1

ये खगोलीय घटना 2 अगस्त 2027 को होगी. ये तारीख भारत के इतिहास में दर्ज होने वाली है. इस दिन धरती के कई हिस्सों में दिन के समय अंधेरा छा जाएगा. तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है. 

2.सबसे बड़ा सूर्यग्रहण

सबसे बड़ा सूर्यग्रहण
2

इसकी वजह है 21 वी सदी का सबसे बड़ा सूर्यग्रहण जो पूरे 6 मिनट 23 सेकंड तक गहरा अंधेरा फैलाएगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा नजारा बीते 100 सालों में कभी नहीं देखा गया है. 

3.तापमान

तापमान
3

इस दिन चांद पूरी तरह सूरज को ढक लेगा. दोपहर जैसा उजाला अचानक सांझ में बदल जाएगा. तापमान 5 से 10 डिग्री तक गिर सकता है, हवाओं की दिशा बदल सकती है.

4.तारे दिखाई देंगे

तारे दिखाई देंगे
4

विज्ञानिकों का ये भी कहना है कि पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूरज की पेल कोरोना, डायमंड रिंग इफेक्ट, और चमकते ग्रह शुक्र, बुध और कुछ तारे भी दिखाई देंगे.

5.ये ग्रहण बहुत दुर्लभ

ये ग्रहण बहुत दुर्लभ
5

वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्ण सूर्यग्रहण हर 18 महीने में एक बार होता है, लेकिन इतने लंबे समय तक चलने वाले ग्रहण बहुत दुर्लभ हैं. 2027 का ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि यह अत्यधिक आबादी वाले और आसानी से पहुंच वाले देशों से गुजरता है.

