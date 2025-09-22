दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी
सुमित तिवारी | Sep 22, 2025, 10:38 PM IST
1.बांग्लादेश
अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक देखा जाए तो बांग्लादेश में साल भर में 22 सरकारी छुट्टियां मिलती हैं. वहीं श्रीलंका में साल में कुल 25 छुट्टियां मिलती हैं.
2.ईरान
अगर सरकारी छुट्टियों की गिनती की जाए तो तीसरे नंबर पर ईरान आता हैं यहां पर साल भर में 27 छुट्टियां मिलती हैं.
3.म्यांमार
अगर भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की बात करें तो यहां साल भर लोगों के 32 सरकारी छुट्टियां मिलती हैं.
4.नेपाल
अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कि अपने कर्मचारियों को साल भर में 32 से ज्यादा छुट्टियां देता हैं.
5.भारत
अगर भारत की बात करें तो भारत साल भर में अपने कर्मचारियों को 21 छुट्टियां देता है और छुट्टी देने वाले देशों की लिस्ट में सांतवे नंबर पर आता हैं.