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इंसानी सोच से परे हैं दुनिया की ये अनोखी संरचनाएं, इनकी बनावट देखकर चौंक जाएंगे आप

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इंसानी सोच से परे हैं दुनिया की ये अनोखी संरचनाएं, इनकी बनावट देखकर चौंक जाएंगे आप

दुनिया में कई शानदार इमारतें और संरचनाएं हैं, जिनकी लोग दीवाने हैं. लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी अजीबोगरीब और हैरान करने वाले आर्टवर्क भी हैं जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं. 

| Mar 26, 2026, 06:12 PM IST

1.दुनिया की अनोखी संरचनाएं और आर्टवर्क

दुनिया की अनोखी संरचनाएं और आर्टवर्क
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विश्व अपनी शानदार इमारतों और बेहतरीन वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिनकी तारीफ हर कोई करता है. वहीं, दुनिया के कुछ कोनों में ऐसी विचित्र चीजें भी मौजूद हैं जो सोच से परे हैं. इन्हीं में कुछ अनोखी कलाकृतियां यानि आर्टवर्क भी शामिल हैं, जो अपनी अनोखी बनावट के कारण बेहद मशहूर है. (All images: pinterest)

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2.चिली में मोआई नाम की मूर्तियां

चिली में मोआई नाम की मूर्तियां
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चिली के ईस्टर नाम के आइलैंड पर पत्थर से बनी इंसानों के चेहरे जैसी विशाल मूर्तियां है, जिन्हें मोआई कहा जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, इनका निर्माण वहां के रापा नुई लोगों ने आज से लगभग 500-700 साल पहले अपने पूर्वजों की याद में करवाया था. 
 

3.द केलपीज

द केलपीज
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स्कॉटलैंड के फॉलकिर्क में द केलपीज' (The Kelpies) नाम की दो विशाल मूर्तियां देखने को मिलती है, जो घोड़े के सिर की आकृति में बनी हैं. कहा जाता है इनकी ऊंचाई  लगभग 30 मीटर  यानि 10 मंजिला इमारत जितनी है. 
 

4.क्लाउड गेट

क्लाउड गेट
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अमेरिका के शिकागो शहर में मिलेनियन पार्क में मौजूद क्लाउड गेट, जो द बीन के नाम से भी मशहूर है. यह पूरी तरह स्टील से बनी एक विशाल चमकदार संरचना है, जो किसी मिरर जैसी लगती है. कहा जाता है कि इसे एक भारतीय मूल के आर्टिस्ट अनीश कपूर ने डिजाइन किया था. 
 

TRENDING NOW

5.ए मदर्स लव मूर्ति, स्पेन

ए मदर्स लव मूर्ति, स्पेन
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स्पेन के टोरेलावेगा शहर में एक ए मदर्स लव नाम की मूर्ति लगी है. इस मूर्ति में मां जिसमें उसके साथ उसका बच्चा भी लिपटा हुआ है, वह मां घर के ढेर सारे  सामान और जिम्मेदारी के बोझ से झुकी है. यह शानदार आर्टवर्क बताता है कि एक मां कितनी ज्यादा मेहनती होती है. 
 

6.हैंड ऑफ द डेजर्ट, चिली

हैंड ऑफ द डेजर्ट, चिली
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चिली के अटाकामा रेगिस्तान में इंसान हाथ की एक विशाल संरचना देखने को मिलती है, जिसे हैंड ऑफ द डेजर्ट के नाम से जाना जाता है. इसकी ऊंचाई लगभग 36 फीट है. सुनसान रेगिस्तान के बीचों-बीच मौजूद इस आर्टवर्क को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं.
 

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