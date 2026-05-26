'किसी स्त्री को यह बताना कि वह क्या नहीं कर सकती...', क्या है इस स्पेनिश कहावत का असली मतलब?

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Jaya Pandey | May 26, 2026, 11:25 AM IST
1.'किसी स्त्री को यह बताना कि वह क्या नहीं कर सकती, उसे यह बताना है कि वह क्या कर सकती है.'
स्पेनिश में एक कहावत है जिसका हिंदी अनुवाद है कि 'किसी स्त्री को यह बताना कि वह क्या नहीं कर सकती, उसे यह बताना है कि वह क्या कर सकती है.' यह कहावत मानवीय दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को दर्शाती है. इसके पीछे छिपा संदेश है कि जब किसी व्यक्ति खासकर किसी महिला तो उसकी सीमाएं बताई जाती हैं तो कई बार वही बात उसके भीतर खुद को साबित करने का साहस और प्रेरणा देती है. यह इस विचार को भी रेखांकित करता है कि बाहरी संदेह हमेशा कमजोरी नहीं बनता बल्कि कई बार वही संघर्ष की ताकत बन जाता है.
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2.जहां चाह, वहां राह
इससे जुड़ी अंग्रेजी में भी कहावत है-Where there is a will, there is a way यानी जहां चाह, वहीं राह. इस कहावत का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति में मजबूत इच्छा शक्ति और मेहनत करने का संकल्प हो, तो वह कठिन परिस्थितियों के बावजूद रास्ता खोज लेता. हालांकि यह भी सच है कि केवल इच्छा ही काफी नहीं होती, बल्कि लगातार प्रयास, सही दिशा और धैर्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं.
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3.इस कहावत का गहरा अर्थ
इस कहावत का गहरा अर्थ यह है कि इंसान की असली क्षमता अक्सर तब सामने आती है जब उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. जब लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो यह दो तरह का असर डाल सकता है. कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी बात को अपने लिए चुनौती मान लेते हैं. ऐसे लोग आलोचना को अपनी कमजोरी नहीं बनने देते, बल्कि उसे अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को मजबूत करने का जरिया बना लेते हैं. यही कारण है कि कई सफल लोगों की कहानी की शुरुआत असफलता और आलोचना से होती है.
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4.खुद को बेहतर बनाना होना चाहिए लक्ष्य
दूसरों को गलत साबित करने की सोच कई बार प्रेरणा का एक मजबूत स्रोत बन जाती है, लेकिन इसका असली उद्देश्य बदला लेना नहीं होना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति केवल दूसरों को जवाब देने के लिए मेहनत करता है, तो प्रेरणा सीमित हो जाती है. लेकिन जब लक्ष्य खुद को बेहतर बनाना और अपनी क्षमता को पहचानना होता है, तब सफलता स्थायी होती है और इससे वह व्यक्ति संतोष से भर जाता है. समय के साथ व्यक्ति दूसरों की राय से कम और अपनी मेहनत और योग्यता पर अधिक भरोसा करना सीख जाता है.
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5.तेजी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है निरंतरता
असफलताओं को सफलता में बदलने का मतलब यह नहीं है कि हर हार तुरंत जीत में बदल जाएगी. इसका असलियत में अर्थ है यह है कि इंसान असफलता से सीख लेकर आगे बढ़े. हर गलती यह समझने का मौका देती है कि कहां सुधार की जरूरत है. जब कोई योजना काम नहीं करती, तो रणनीति बदलना, छोटे लक्ष्य बनाना और धीरे-धीरे आगे बढ़ना अधिक प्रभावी होता है. प्रगति हमेशा तेज नहीं होती, लेकिन निरंतरता अक्सर तेजी से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है. इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बार-बार असफल होने के बाद बड़ी सफलता हासिल की, जिससे यह समझ आता है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है.
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6.आज के समय में क्यों प्रासंगिक है यह कहावत?
यह कहावत आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक है. शिक्षा, करियर, बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में लोग अक्सर दूसरों की राय, आलोचना और तुलना का सामना करते हैं. सोशल मीडिया और कॉम्पिटीशन के इस दौर में लोगों पर खुद को साबित करने का दबाव पहले से ज्यादा है. ऐसे समय में यह कहावत याद दिलाती है कि किसी की राय आपकी पूरी क्षमता को तय नहीं कर सकती. असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप चुनौतियों और आलोचना पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं. कई बार वही मुश्किलें, जो शुरुआत में रुकावट लगती हैं, आगे चलकर व्यक्ति के आत्मविश्वास और सफलता की नींव बन जाती हैं.
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