'किसी स्त्री को यह बताना कि वह क्या नहीं कर सकती...', क्या है इस स्पेनिश कहावत का असली मतलब?

6 . आज के समय में क्यों प्रासंगिक है यह कहावत?

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यह कहावत आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक है. शिक्षा, करियर, बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में लोग अक्सर दूसरों की राय, आलोचना और तुलना का सामना करते हैं. सोशल मीडिया और कॉम्पिटीशन के इस दौर में लोगों पर खुद को साबित करने का दबाव पहले से ज्यादा है. ऐसे समय में यह कहावत याद दिलाती है कि किसी की राय आपकी पूरी क्षमता को तय नहीं कर सकती. असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप चुनौतियों और आलोचना पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं. कई बार वही मुश्किलें, जो शुरुआत में रुकावट लगती हैं, आगे चलकर व्यक्ति के आत्मविश्वास और सफलता की नींव बन जाती हैं.

(Image Credit: Canva)



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