Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म
पृथ्वी पर यहां है मंगल ग्रह जैसी जगह, इसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान
Crime news: झगड़ा सुलझाने के चक्कर में बुरा फंसा पति, गुस्साई पत्नि ने काट दिया प्राइवेट पार्ट, जानें पूरा मामला
गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप
Diabetes Management: खाने के 30 मिनट बाद ये काम जरूर करें डायबिटीज के मरीज, नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल
क्या है RAT? Air India की फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों की बचाई जान, अमृतसर से बर्मिंघम जा रहा था विमान
सुबह शरीर में दिखें ये लक्षण तो समझ लें Vitamin D की हो गई है कमी, दिन में इस समय धूप में बैठना करें शुरू
IND vs AUS: विराट कोहली-रोहित शर्मा को मैदान पर कब देख पाएंगे फैंस? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी
संत प्रेमानंद की पदयात्रा पर अनिश्चित काल के लिए लगा विराम, श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने बताई वजह
ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Oct 05, 2025, 08:44 PM IST
1.McMurdo Dry Valley
अंटार्कटिका की मैकमर्डो वैलीज ऐसी जगह है जो कि बर्फ से घिरा होने के बावजूद, धरती की सबसे सूखी जगहों में गिना जाता है.
2.नहीं हुई बारिश
यहां की हवाएं इतनी ठंडी और तेज हैं कि जमीन और बर्फ से नमी पूरी तरह खींच ली जाती है. वैज्ञानिकों का ये मानना है कि यहां लाखों सालों से बारिश और बर्षा नहीं हुई है.
3.अध्ययन के लिए इस्तेमाल
NASA और अन्य अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इस जगह को विशेष रूप से मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों के अध्ययन के लिए इस्तेमाल करते हैं.
4.मंगल के सतही हालात से मेल
यहां का वातावरण, तापमान और सूखापन मंगल के सतही हालात से काफी मेल खाते हैं. वैज्ञानिक यहां पर मंगल ग्रह के संभावित जीवन, सूखापन, मिट्टी की संरचना और तापमान सहनशीलता जैसे प्रयोग करते हैं.
5.जीवन
यहां पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और मिट्टी की संरचना यह बताती हैं कि जीवन कठिन हालात में भी कैसे टिक सकता है.