पृथ्वी पर यहां है मंगल ग्रह जैसी जगह, इसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

4 . मंगल के सतही हालात से मेल

यहां का वातावरण, तापमान और सूखापन मंगल के सतही हालात से काफी मेल खाते हैं. वैज्ञानिक यहां पर मंगल ग्रह के संभावित जीवन, सूखापन, मिट्टी की संरचना और तापमान सहनशीलता जैसे प्रयोग करते हैं.