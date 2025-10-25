दुनिया का ऐसा रेस्टोरेंट जहां वेटर पैसे लेते नहीं, बल्कि खुद देते हैं, जानें ये अजीबोगरीब परंपरा!

35000 रुपये सस्ती हुई चांदी, क्या सोने की कीमतों में भी आएगी गिरावट?
रईश खान | Oct 25, 2025, 08:57 PM IST
1.खाना खिलाने के बाद वेटर खुद देते हैं पैसा
रेस्टोरेंट में अक्सर आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद ग्राहक (Customer) को वेटर को बिल चुकाना पड़ता है. ग्राहक या तो वेटर को ही पैसा दे देता है, या फिर काउंटर पर जाकर पेय करता है. लेकिन अगर हम कहें कि खाना खाने के बाद वेटर उल्टा कस्टमर को पैसा देगा तो आपका यकीन मुश्किल हो जाएगा. लेकिन यह हकीकत है.
2.सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही ये परंपरा
जापान के एक फेमस रेस्टोरेंट में वेटर खाना खिलाने के बाद ग्राहक को पैसा देते हैं. इस रेस्टोरेंट की यह अजीबोगरीब परंपरा सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है. अब सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों करता है ये रेस्टोरेंट? आइये जानते हैं.
3.वेटर क्यों बन रहे कस्टमर्स?
साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट के मुताबिक, Cosplay कल्चर से प्रेरित पॉप-अप आउटलेट में कुछ ग्राहक खाना खाने के साथ वेटर या वेट्रेस बनने का शौक पूरा करने आते हैं. ऐसे में रेस्टोरेंट उनको वेटर की ड्रेस दे देता है. ग्राहक वेटर बनकर रेस्टोरेंट के स्टाफ को खाना परोसता है.
4.4000 यान में 90 मिनट के लिए वेटर
वेटेर बने कस्टमर को इस शौक के लिए कैफे के ग्राहक को 4,000 येन (25 अमेरिकी डॉलर) का शुल्क देना पड़ता है, ताकि वो वेटर बनकर वहां के स्टाफ को ग्राहक के तौर पर सर्विस दे सके.
5.कॉस्प्ले कल्चर युवाओं को भाया
ऐसा करके वह खुद को कुछ देर के लिए वेटर या वेट्रेस जैसा महसूस करते हैं. जापान में वेटर या मेड कॉस्प्ले कल्चर युवाओं को ज्यादा प्रभावित कर रहा है. ट्रेंड चल रहा है कि 'एक कैफे जहां आप वेटर बन सकते हैं.'
6.युवाओं को कर रहा आकर्षित
इस रेस्टोरेंट में 4,000 येन देकर कोई भी 90 मिनट तक वेटर या वेट्रेस बनने का अनुभव ले सकता है. यह कॉन्सेप्ट लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है.
7.वेटर की मिलती है फुल ड्रेस
रेस्टोरेंट में आने वाले गेस्ट अपनी मर्जी से वेटर और वेट्रेस की ड्रेस पहनकर वहां के स्टाफ को कस्टमर के तौर पर खाना खिला रहे हैं. कुछ लोग तो वेटर की फुल ड्रेस न पहनकर अपने कपड़ों के ऊपर वेटर या वेट्रेस की वर्दी पहन लेते हैं.