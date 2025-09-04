FacebookTwitterYoutubeInstagram
ये है दुनिया का इकलौता नेता जो विदेश यात्रा के लिए हवाई जहाज नहीं, ट्रेन का करता है इस्तेमाल

Indian Railway: रात 10 बजे के बाद ट्रेन में भूलकर भी न करें ये काम, होगी कार्रवाई

भारत के वो 4 गेंदबाज जो एशिया कप 2025 में मचा सकते हैं धमाल, यहां देखें पूरी लिस्ट

लव, ड्रामा और सस्पेंस... 'दूरियां' में छाए Samarth Jurel, ईशा सिहं ने भी जीता फैंस का दिल

Rashifal 5 September 2025: कन्या वालों की आय में होगी बढ़ोतरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

जिन मुगलों ने हिंदुस्तान में 300 साल तक राज किया, आज उनके देश में कितने भारतीय रहते हैं?

दुनिया का वो देश जहां केवल एक ही रेलवे स्टेशन है, रोज़ हजारों लोग पकड़ते हैं ट्रेन, लेकिन जाते कहां हैं?

शांति की ओर बढ़ा मणिपुर, कुकी समुदाय और सरकार के बीच समझौता, NH 2 खोलने पर बनी सहमति

GST on Gold Explained: सोना महंगा हुआ या सस्ता? यहां जान लें गोल्ड खरीदने का सबसे बेस्ट तरीका, नहीं देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे

ऑपरेशन सिंदूर में तबाह इस एयरबेस को फिर बना रहा पाकिस्तान, सैटलाइट तस्वीरों से खुलासा

दुनिया में तमाम बड़े नेता अपनी विदेश यात्राओं के लिए लग्ज़री प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन बिल्कुल अलग अंदाज़ में सफर करते हैं. वह किसी भी देश में जाएं, अपनी खास ट्रेन से ही यात्रा करते हैं, जो सुरक्षा और रहस्य से भरी होती है. 

राजा राम | Sep 04, 2025, 11:37 PM IST

1.विदेश यात्राओं को लेकर हमेशा चर्चा में

उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपनी विदेश यात्राओं को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. 

2.अपनी बुलेटप्रूफ ट्रेन को ही चुनते हैं

जहां दुनिया के बाकी नेता हवाई जहाज से उड़ान भरते हैं, वहीं किम जोंग उन अपनी बुलेटप्रूफ ट्रेन को ही चुनते हैं.
 

3.Victory Day Parade में भी हुए शामिल

हाल ही में चीन की Victory Day Parade में भी किम अपनी इसी ट्रेन के जरिए पहुंचे थे.

4.चलता-फिरता एक किला

उनकी ट्रेन सिर्फ एक सफर का जरिया नहीं, बल्कि चलता-फिरता एक किला है. 
 

5.हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम

हरे रंग की इस खास ट्रेन को ‘Sunshine’ नाम दिया गया है. इसमें बुलेटप्रूफ कवच, हथियार और हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं. 

6.सैटेलाइट फोन जैसी सुविधाएं मौजूद

यात्रा के दौरान किम जोंग मीटिंग भी यहीं करते हैं. ट्रेन में कॉन्फ्रेंस रूम, लग्ज़री सुइट्स और सैटेलाइट फोन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. 

7.व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात की

चीन में अपनी उपस्थिति के बाद किम जोंग उन रूस भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात की. कहा जाता है कि सुरक्षा कारणों और परंपरा की वजह से ही किम जोंग उन ट्रेन से ही विदेश यात्राएं करना पसंद करते हैं.
 

