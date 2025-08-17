Twitter
गरीबी नहीं बन पाई ओडिशा की इस बेटी की उड़ान में बाधा, दिदाई जनजाति की पहली डॉक्टर बनने की राह पर चंपा रास्पेडा

100 साल में पहली बार बन रहा अद्भुत संयोग, पितृ पक्ष में चंद्र-सूर्य ग्रहण के साथ, 5 राशियों पर होगी अपार कृपा

Radha Ashtami 2025: इस दिन मनाई जाएगी राधाष्टमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और पूजा का महत्व 

NEET PG Result 2025: NBEMS ने जारी किया नीट पीजी का रिजल्ट, natboard.edu.in पर यूं करें चेक

गेम ओवर... क्या DREAM 11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर लग जाएगा बैन? जानिए क्या है सरकार का प्लान   

Cervical Cancer Signs: बॉडी में दिखने वाले ये 10 लक्षण हैं सर्वाइकल कैंसर का संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं हैं यह ग्लैमरस अधिकारी, जानें IFS तमाली साहा की सफलता की कहानी

 Zodiac Signs: कूल डैडी होते हैं इन राशियों के पुरुष, दामाद-बहू देते हैं इनको बेस्ट ससुर का खिताब

CSIR NET Answer Key 2025: NTA ने जारी की सीएसआईआर नेट की फाइनल आंसर की, csirnet.nta.ac.in पर ऐसे करें चेक

Masik Shivratri 2025: इस मासिक शिवरात्रि पर बन रहे ये 3 शुभ योग, इनमें व्रत और पूजा करने से मिलेगी महादेव की कृपा

पंजाब के इस किसान के पास थी अपनी ट्रेन, रेलवे की गलती ने बना दिया था शताब्दी एक्सप्रेस का मालिक 

क्या आपने कभी भारत में किसी के निजी ट्रेन के मालिक होने के बारे में सुना है? शायद नहीं. क्योंकि भारतीय रेलवे केंद्र सरकार की संपत्ति है. लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जो सचमुच ट्रेन का मालिक बन गए और आज भी रेलवे के साथ उनका पंगा चल रहा है..

ऋतु सिंह | Aug 17, 2025, 08:49 PM IST

1.प्राइवेट ट्रेन का मालिक बना था एक किसान

प्राइवेट ट्रेन का मालिक बना था एक किसान
1

एक ज़माना था जब राजा-रानियों के पास हाथी-घोड़े, पालकियां और शाही सुख-सुविधाएं हुआ करती थीं. बाद में, ज़माना बदला, पूंजीवाद आया और करोड़पतियों-अरबपतियों के पास प्राइवेट जेट और आलीशान गाड़ियां होने लगीं. लेकिन, क्या आपने कभी भारत में किसी के पास प्राइवेट ट्रेन होने के बारे में सुना है? शायद नहीं. क्योंकि भारतीय रेल केंद्र सरकार की संपत्ति है. लेकिन, एक शख्स ऐसा भी था जो सचमुच ट्रेन का मालिक बन गया.
 

2.यह कहानी है पंजाब के लुधियाना के कटाना की है

यह कहानी है पंजाब के लुधियाना के कटाना की है
2

यह कहानी है पंजाब के लुधियाना के कटाना गांव के सम्पूर्ण सिंह की. वह एक किसान हैं और एक अदालती आदेश की बदौलत, वह देश के पहले और एकमात्र ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनके पास ट्रेन है.
 

3.संपूर्ण सिंह क्यों पहुंचे थे आदालत

संपूर्ण सिंह क्यों पहुंचे थे आदालत
3

2007 में लुधियाना-चंडीगढ़ रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की गई थी. संपूर्ण सिंह की ज़मीन 25 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिग्रहित की गई थी. लेकिन कुछ ही दूरी पर स्थित एक गांव में यही जमीन 71 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिग्रहित की गई. इस अन्याय को सहन न कर पाने के कारण, उन्होंने सीधे अदालत का दरवाज़ा खटखटाया.
 

4.उत्तर रेलवे ने बकाया देने से जब मना कर दिया

उत्तर रेलवे ने बकाया देने से जब मना कर दिया
4

2012 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शुरुआत में मुआवज़ा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया था. बाद में, यह दर बढ़ाकर 1.47 करोड़ रुपये प्रति एकड़ कर दी गई. हालांकि, उत्तर रेलवे ने केवल 42 लाख रुपये का भुगतान किया और शेष 1.05 करोड़ रुपये देने से इनकार कर दिया.
 

5.जब दिल्ली-अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस को जब्त का आदेश कोर्ट ने दिया

जब दिल्ली-अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस को जब्त का आदेश कोर्ट ने दिया
5

रेलवे द्वारा भुगतान न किए जाने पर लुधियाना जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपाल वर्मा ने 2017 में एक बड़ा फैसला लिया. उन्होंने लुधियाना स्टेशन पर दिल्ली-अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को जब्त करने का आदेश दिया.
 

6.और ट्रेन को "जब्त" कर लिया गया

और ट्रेन को "जब्त" कर लिया गया
6

कोर्ट के अधिकारी, वकील और संपूर्ण सिंह स्टेशन पहुंचे और ट्रेन को "जब्त" कर लिया गया. इससे संपूर्ण सिंह ट्रेन के मालिक बन गए. कुछ ही मिनटों में रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन को आज़ाद करा दिया, वरना सैकड़ों यात्री फंस जाते.
 

7.मामला अभी भी अदालत में चल रहा है

मामला अभी भी अदालत में चल रहा है
7

इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी. खबरों के मुताबिक, मामला अभी भी अदालत में चल रहा है और सम्पूर्ण सिंह को ट्रेन से होने वाली कमाई का हिस्सा मिल रहा है. इस तरह वह भारत के एकमात्र किसान बन गए हैं जिन्होंने अदालती आदेश के ज़रिए ट्रेन का मालिकाना हक हासिल किया है.

