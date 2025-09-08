देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला

Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?
जया पाण्डेय | Sep 08, 2025, 11:13 AM IST
1.अचानक जिंदगी से गायब हो गईं ये चीजें
आज हम पुरानी यादों में खो जाने वाली 8 चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जो काफी खामोशी से गायब हो गईं लेकिन अब ये आपकी यादों को जरूर ताजा कर देंगी.
2.डायल-अप इंटरनेट
आज के बच्चे जो तेज़ रफ़्तार वाले वाई-फ़ाई कनेक्शन के आदी हैं, पुराने ज़माने के डायल-अप इंटरनेट की बेहद धीमी स्पीड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आप उस जमाने में रहे होंगे तो आपको इंटरनेट चालू करते समय आने वाली वो अजीब सी आवाज जरूर याद होगी. हमें यकीन है कि यह आपको तुरंत उस जमाने की याद दिला देगी.
3.फोन बूथ
दुनिया भर में आज ज़्यादातर लोगों के पास अपनी जेब में ही अपना मोबाइल फोन है, ऐसे में फोन बूथ लगभग विलुप्त हो गए हैं. अब ये ज़्यादातर फ़ोटो खिंचवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपको ये सड़कों पर न के बराबर ही दिखेंगे. हालांकि कभी ये खराब मौसम से बचने और कॉल करने के लिए एक शांत जगह के रूप में काम करते थे.
4.फ्लॉपी डिस्क
ईमेल, क्लाउड स्टोरेज और तकनीकी क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण फ्लॉपी डिस्क अब डेटा ट्रांसफर करने का एक पूरी तरह से अप्रचलित तरीका बन गया है. ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा कि ये क्या हैं. शायद इसलिए भी आज की जनरेशन इससे अनजान है क्योंकि अब ज़्यादातर कंप्यूटरों में डिस्क ड्राइव नहीं होतीं.
5.हाथ से लिखी चिट्ठियां
हाथ से लिखी चिट्ठियां मिलने के एहसास से बढ़कर कुछ नहीं. यह जानते हुए कि किसी ने इसे लिखने और आपको भेजने में अपना समय लगाया है, यह आपको अपने दिल के करीब महसूस होगा. यह रोमांटिक है, विचारशील है लेकिन दुख की बात है कि आज की दुनिया में इसका अस्तित्व ही नहीं है. टेक्स्ट, डायरेक्ट मैसेजिंग और फ़ोन कॉल्स की इतनी आसानी से पहुंच के कारण इस तरह का स्पर्श वाला संपर्क लगभग हमेशा के लिए खत्म हो गया है.
6.मैनुअल टाइपराइटर
हालांकि टाइपराइटरों की क्लिक-क्लैक निश्चित रूप से संतोषजनक है, लेकिन ये उपकरण आज के जमाने में बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं हैं. ये आपके घर में रखने के लिए एंटीक पीस के लिए बढ़िया सामान हैं, लेकिन आज ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं. ये आजकल के कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर की प्रभावशीलता और दक्षता का मुकाबला नहीं कर सकते.
7.कैसेट टेप
वीएचएस टेप ही एकमात्र ऐसा टेप नहीं था जो विलुप्त हो गया. एडवांस टेक्निक ने कैसेट टेप को भी लुप्त होने पर मजबूर कर दिया. स्पॉटिफ़ाई और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म की बदौलत अब उन भौतिक प्रतियों की ज़रूरत नहीं रही जिन्हें लंबे समय तक रिवाइंड करने या दूसरे गाने सुनने के लिए बार-बार पलटने की ज़रूरत होती थी.
8.पेजर
मोबाइल फोन ने पेजर का काम भी संभाल लिया है. कभी आसान संचार के लिए सबसे ज़रूरी उपकरण माने जाने वाले पेजर का इस्तेमाल तेज़ और तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए किया जाता था जिसमें आप कॉल का जवाब नहीं दे सकते थे. लेकिन यह उन लोगों को सचेत करने में मददगार ज़रूर रहा जिन्हें तुरंत प्रतिक्रिया की ज़रूरत थी.
