देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला

5 . हाथ से लिखी चिट्ठियां

हाथ से लिखी चिट्ठियां मिलने के एहसास से बढ़कर कुछ नहीं. यह जानते हुए कि किसी ने इसे लिखने और आपको भेजने में अपना समय लगाया है, यह आपको अपने दिल के करीब महसूस होगा. यह रोमांटिक है, विचारशील है लेकिन दुख की बात है कि आज की दुनिया में इसका अस्तित्व ही नहीं है. टेक्स्ट, डायरेक्ट मैसेजिंग और फ़ोन कॉल्स की इतनी आसानी से पहुंच के कारण इस तरह का स्पर्श वाला संपर्क लगभग हमेशा के लिए खत्म हो गया है.