दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा गंजे लोग, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत-पाकिस्तान

1 . किन देशों में रहते हैं सबसे ज्यादा गंजे लोग?

हर इंसान को अपने बाल प्यारे होते हैं. बालों का झड़ना व्यक्ति के आत्मसम्मान को भी प्रभावित करते हैं. दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां लोगों के बाल कम झड़ते हैं, वहीं कुछ देशों में गंजेपन की समस्या काफी ज्यादा है. हाल ही में मेडीहेयर ने एक सर्वे किया जिससे पता चला कि किन देशों में सबसे ज्यादा गंजे पुरुष हैं.