दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा गंजे लोग, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत-पाकिस्तान

जया पाण्डेय | Nov 12, 2025, 03:19 PM IST
1.किन देशों में रहते हैं सबसे ज्यादा गंजे लोग?
हर इंसान को अपने बाल प्यारे होते हैं. बालों का झड़ना व्यक्ति के आत्मसम्मान को भी प्रभावित करते हैं. दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां लोगों के बाल कम झड़ते हैं, वहीं कुछ देशों में गंजेपन की समस्या काफी ज्यादा है. हाल ही में मेडीहेयर ने एक सर्वे किया जिससे पता चला कि किन देशों में सबसे ज्यादा गंजे पुरुष हैं.
2.स्पेन
सबसे ज्यादा गंजे पुरुषों वाला देश स्पेन है जहां 44.5% पुरुष बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं. स्पेन की आबादी मुख्यतः 40 और 45 वर्ष की आयु वर्ग की है. यही वह समय है जब पुरुष सबसे ज्यादा गंजेपन का शिकार होते हैं. हालांकि स्पेन दुनिया में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए टॉप देशों में से एक है इसलिए यहां लोगों के लिए समाधान भी मौजूद हैं.
3.इटली
दूसरे नंबर पर इटली है जहां गंजेपन की दर 44.37% है. इतालवी पुरुषों में गंजेपन की दर स्पष्ट रूप से काफ़ी ज़्यादा है हालांकि इसे यहां अक्सर परिपक्वता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है.
4.फ्रांस
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर फ्रांस है, जहां 44.25% पुरुष गंजेपन का अनुभव करते हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि हाल के सालों में पूरी फ़्रांसीसी आबादी के तीन-चौथाई से ज्यादा लोगों ने बाल झड़ने की शिकायत की है. यह 25 साल पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, जब केवल आधी आबादी को ही बाल झड़ने की समस्या थी.
5.अमेरिका
कई जेनेटिक और लाइफस्टाइल दिक्कतों की वजह से गंजेपन का शिकार देशों की लिस्ट में अमेरिका चौथे नंबर पर है. यहां लगभग 42.68% अपुरुष गंजेपन का अनुभव करते हैं और मिनोक्सिडिल नाम की दवा से इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं.
6.जर्मनी
गंजेपन वाली 5 देशों की लिस्ट में जर्मनी टॉप 5 में शामिल है जहां 41.51% वयस्क पुरुष गंजे हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस देश में 18 से 40 साल की आयु के पुरुषों में बाल झड़ने की संभावना सबसे अधिक होती है.
7.भारत-पाकिस्तान
भारत इस लिस्ट में 29वें नंबर पर है जबकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इसमें 30वें नंबर पर आता है, जहां गंजेपन की दर क्रमश: 34.06% और 33.64% है. दोनों ही देशों में हेयर ट्रांसप्लांट की लोकप्रियता बढ़ रही है.
