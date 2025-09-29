FacebookTwitterYoutubeInstagram
झारखंड का वो टीचर जो पैरों से सॉल्व करता है मैथ्स के सवाल, विकलांगता को यूं बनाई अपनी ताकत!

ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां लोग जीते हैं सबसे शानदार जिंदगी

Dussehra 2025 Shami Ke Upay: दशहरे पर शमी के पत्तों की पूजा क्यों है खास, जानें इसके पीछे की वजह

Numerology: 1 नंबर के कंजूस होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनकी मेहनत के आगे किसी का टिक पाना है मुश्किल!

मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने के फैसले पर संजय राउत ने BCCI को घेरा- 15 दिन पहले तो हाथ भी मिलाया, फोटो भी खिंचाई

किडनी को डैमेज करने के साथ ही बीपी और ब्लड शुगर हाई कर सकते हैं ये फूड्स, आज ही डाइट से कर दें बाहर

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: स्टाफ नर्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड bfuhs.ac.in पर जारी, यहां से करें चेक

दिल्ली की लव कुश रामलीला में Bobby Deol की एंट्री, दशहरे के दिन करेंगे रावण का वध

Dussehra School Holiday: 1 या 2 अक्टूबर कब रहेगी दशहरे की छुट्टी? इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

झारखंड का वो टीचर जो पैरों से सॉल्व करता है मैथ्स के सवाल, विकलांगता को यूं बनाई अपनी ताकत!

Dussehra 2025 Shami Ke Upay: दशहरे पर शमी के पत्तों की पूजा क्यों है खास, जानें इसके पीछे की वजह

मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने के फैसले पर संजय राउत ने BCCI को घेरा- 15 दिन पहले तो हाथ भी मिलाया, फोटो भी खिंचाई

ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां लोग जीते हैं सबसे शानदार जिंदगी

Numerology: 1 नंबर के कंजूस होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनकी मेहनत के आगे किसी का टिक पाना है मुश्किल!

किडनी को डैमेज करने के साथ ही बीपी और ब्लड शुगर हाई कर सकते हैं ये फूड्स, आज ही डाइट से कर दें बाहर

ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां लोग जीते हैं सबसे शानदार जिंदगी

दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां लोगों की जिंदगी को सबसे बेहतरीन माना जाता है. हर साल ‘सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव’ नाम की संस्था एक अंतरराष्ट्रीय मापदंड जारी करती है, जिसे ‘सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स’ कहा जाता है. इसमें यह देखा जाता है कि कहां लोगों को बेहतर सुविधाएं, अवसर और जीवन स्तर मिल रहा है. 

राजा राम | Sep 29, 2025, 02:05 PM IST

1.करीब 170 देशों का अध्ययन

1

हर साल करीब 170 देशों का अध्ययन किया जाता है. इसमें रोजमर्रा की ज़रूरतें, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है.
 

2.अवसरों से भरपूर जीवन जीने का मौका

2

इस बार की रिपोर्ट में यूरोप के देश सबसे आगे रहे. यहां लोगों को सुरक्षित, आरामदायक और अवसरों से भरपूर जीवन जीने का मौका मिलता है.
 

3.डेनमार्क

3

पहले स्थान पर डेनमार्क है. इस देश का अंक 92 है, जो इसे जीवन स्तर के मामले में सबसे बेहतरीन बनाता है.

4.नॉर्वे

4

दूसरे नंबर पर नॉर्वे है. नॉर्वे भी 92 अंक लेकर डेनमार्क के बराबर खड़ा है और यहां लोगों को खुशहाल जीवन मिलता है.
 

5.फिनलैंड

5

तीसरे स्थान पर फिनलैंड है. इसका अंक 91.3 है और यहां शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं दुनिया भर में मिसाल मानी जाती हैं.
 

6.स्वीडन

6

चौथे नंबर पर स्वीडन है. इसने 90.8 अंक पाए हैं और यह देश सामाजिक सुरक्षा और जीवनशैली के लिए जाना जाता है.
 

7.स्विट्ज़रलैंड

7

पांचवें स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है. इसका अंक 90.4 है और यह लंबे समय से समृद्ध और खुशहाल देशों में शामिल है.

8.बुनियादी सुविधाएं और बराबरी के अवसर

8

यह रिपोर्ट साफ करती है कि जहां लोगों को बुनियादी सुविधाएं और बराबरी के अवसर मिलते हैं, वहां जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है.
 

