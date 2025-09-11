ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट

4 . किम जोंग-इल और किम जोंग-उन

4

उत्तर कोरिया के किम जोंग-इल ने देश को दुनिया से काट दिया और लोगों को अजीब नियमों में बांध दिया. वहीं उसका बेटा किम जोंग-उन और भी ज्यादा कठोर साबित हुआ, जिसने अपने ही परिवार के लोगों की हत्या करवाई.

