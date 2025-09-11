FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह

Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

Mirai Review: श्रीराम के दिव्य अस्त्र ‘मिराई’ की गाथा में तेजा सज्जा बने रक्षक वेदा, देखिए रहस्य-जादू और VFX का बेजोड़ संयोजन

हाई राइज बिल्डिंग्स पर 29 सितंबर तक लगाने होंगे एंटी-स्मॉग गन, दिल्ली सरकार का निर्देश जारी

हंसिका मोटवानी पर चलेगा मुकदमा, भाभी संग क्रूरता मामले में एक्ट्रेस की हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की 

क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!

Rashifal 12 September 2025: मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 सितंबर का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट

Donald Trump के करीबी चार्ली किर्क हत्याकांड में बड़ा खुलासा, FBI ने जारी की संदिग्ध की तस्वीर

अभी खरीदें iPhone 16 या फिर iPhone 17 का इंतजार साबित होगा फायदे का सौदा?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह

सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह

Mirai Review: श्रीराम के दिव्य अस्त्र ‘मिराई’ की गाथा में तेजा सज्जा बने रक्षक वेदा, देखिए रहस्य-जादू और VFX का बेजोड़ संयोजन

श्रीराम के दिव्य अस्त्र ‘मिराई’ की गाथा में तेजा सज्जा बने रक्षक वेदा, देखिए रहस्य-जादू और VFX का बेजोड़ संयोजन

हाई राइज बिल्डिंग्स पर 29 सितंबर तक लगाने होंगे एंटी-स्मॉग गन, दिल्ली सरकार का निर्देश जारी

हाई राइज बिल्डिंग्स पर 29 सितंबर तक लगाने होंगे एंटी-स्मॉग गन, दिल्ली सरकार का निर्देश जारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!

क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!

ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट

ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट

HomePhotos

ट्रेंडिंग

ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट

दुनिया का इतिहास ऐसे कई तानाशाहों से भरा है जिन्होंने अपनी सत्ता बचाने और अपने विचार थोपने के लिए लाखों-करोड़ों लोगों की जान ले ली. इनमें से कुछ नाम आज भी खौफ पैदा करते हैं. आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक तानाशाहों के बारे में.

राजा राम | Sep 11, 2025, 11:02 PM IST

1.एडोल्फ हिटलर

एडोल्फ हिटलर
1

एडोल्फ हिटलर का नाम सबसे ऊपर आता है. जर्मनी का यह तानाशाह द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण बना और नफरत की राजनीति फैलाकर करीब 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया.
 

Advertisement

2.जोसेफ स्टालिन

जोसेफ स्टालिन
2

सोवियत संघ के शासक जोसेफ स्टालिन ने 'महाशुद्धिकरण' के नाम पर लाखों निर्दोष लोगों को मरवा दिया. उसके शासन में लोग डर और दहशत में जीते थे, जहां बोलने तक की आजादी नहीं थी.
 

3.माओ जेदोंग

माओ जेदोंग
3

चीन के माओ जेदोंग ने 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' और 'कल्चरल रिवॉल्यूशन' जैसे अभियानों में करोड़ों लोगों को भूख और हिंसा से मरवा दिया. उसने शिक्षा और स्वतंत्र सोच को खत्म करने की कोशिश की.
 

4.किम जोंग-इल और किम जोंग-उन

किम जोंग-इल और किम जोंग-उन
4

उत्तर कोरिया के किम जोंग-इल ने देश को दुनिया से काट दिया और लोगों को अजीब नियमों में बांध दिया. वहीं उसका बेटा किम जोंग-उन और भी ज्यादा कठोर साबित हुआ, जिसने अपने ही परिवार के लोगों की हत्या करवाई.
 

TRENDING NOW

5.इदी अमीन

इदी अमीन
5

युगांडा का शासक इदी अमीन 'अफ्रीका का कसाई' कहलाया. उसके शासन में करीब 3 लाख लोग मारे गए और पूरा देश भय और हिंसा का केंद्र बन गया. 
 

6.सद्दाम हुसैन

सद्दाम हुसैन
6

इराक के सद्दाम हुसैन ने कुर्द समुदाय पर रासायनिक हमले करवाए और सत्ता बनाए रखने के लिए हर हद पार की. उसकी मूर्तियां और तस्वीरें हर जगह लगाई जाती थीं. 
 

7.कर्नल गद्दाफी और चाउसेस्कु

कर्नल गद्दाफी और चाउसेस्कु
7

लीबिया का कर्नल गद्दाफी भी क्रूर शासकों में गिना जाता है. उसने देश की दौलत पर कब्जा किया और खुद को क्रांति का चेहरा बताया. वहीं रोमानिया के निकोलाए चाउशेस्कू ने बच्चों तक को सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया था.

8.पोल पॉट

पोल पॉट
8

कंबोडिया का पोल पॉट भी अपनी क्रूरता के लिए बदनाम रहा. उसने करीब 20 लाख लोगों को मरवा दिया. पढ़ाई-लिखाई पर पाबंदी थी और चश्मा पहनने वालों तक को मारा जाता था. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें
जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें
क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!
क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!
ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट
ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट
कहानी उस एक्ट्रेस की जिसकी 'एक हिचकी' ने उजाड़ दी उसकी दुनिया, सिर मुंडवाकर कराया...
कहानी उस एक्ट्रेस की जिसकी 'एक हिचकी' ने उजाड़ दी उसकी दुनिया, सिर मुंडवाकर कराया...
भारत के इन 10 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां
भारत के इन 10 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE