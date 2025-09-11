ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट

सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह
राजा राम | Sep 11, 2025, 11:02 PM IST
1.एडोल्फ हिटलर
एडोल्फ हिटलर का नाम सबसे ऊपर आता है. जर्मनी का यह तानाशाह द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण बना और नफरत की राजनीति फैलाकर करीब 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया.
2.जोसेफ स्टालिन
सोवियत संघ के शासक जोसेफ स्टालिन ने 'महाशुद्धिकरण' के नाम पर लाखों निर्दोष लोगों को मरवा दिया. उसके शासन में लोग डर और दहशत में जीते थे, जहां बोलने तक की आजादी नहीं थी.
3.माओ जेदोंग
चीन के माओ जेदोंग ने 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' और 'कल्चरल रिवॉल्यूशन' जैसे अभियानों में करोड़ों लोगों को भूख और हिंसा से मरवा दिया. उसने शिक्षा और स्वतंत्र सोच को खत्म करने की कोशिश की.
4.किम जोंग-इल और किम जोंग-उन
उत्तर कोरिया के किम जोंग-इल ने देश को दुनिया से काट दिया और लोगों को अजीब नियमों में बांध दिया. वहीं उसका बेटा किम जोंग-उन और भी ज्यादा कठोर साबित हुआ, जिसने अपने ही परिवार के लोगों की हत्या करवाई.
5.इदी अमीन
युगांडा का शासक इदी अमीन 'अफ्रीका का कसाई' कहलाया. उसके शासन में करीब 3 लाख लोग मारे गए और पूरा देश भय और हिंसा का केंद्र बन गया.
6.सद्दाम हुसैन
इराक के सद्दाम हुसैन ने कुर्द समुदाय पर रासायनिक हमले करवाए और सत्ता बनाए रखने के लिए हर हद पार की. उसकी मूर्तियां और तस्वीरें हर जगह लगाई जाती थीं.
7.कर्नल गद्दाफी और चाउसेस्कु
लीबिया का कर्नल गद्दाफी भी क्रूर शासकों में गिना जाता है. उसने देश की दौलत पर कब्जा किया और खुद को क्रांति का चेहरा बताया. वहीं रोमानिया के निकोलाए चाउशेस्कू ने बच्चों तक को सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया था.
8.पोल पॉट
कंबोडिया का पोल पॉट भी अपनी क्रूरता के लिए बदनाम रहा. उसने करीब 20 लाख लोगों को मरवा दिया. पढ़ाई-लिखाई पर पाबंदी थी और चश्मा पहनने वालों तक को मारा जाता था.