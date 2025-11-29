FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar News: महागठबंधन ने एक बार फिर जताया तेजस्वी यादव पर भरोसा, सर्वसम्मति से चुने गए बिहार विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष

महागठबंधन ने एक बार फिर जताया तेजस्वी यादव पर भरोसा, सर्वसम्मति से चुने गए बिहार विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, एक्टर की पोस्ट पर मिला फैंस से ढेर सारा प्यार

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, एक्टर की पोस्ट पर मिला फैंस से ढेर सारा प्यार

Weakness After Fever: बुखार उतरने के बाद भी नहीं दूर हुई कमजोरी? जल्दी रिकवरी के लिए क्या करें?

Weakness After Fever: बुखार उतरने के बाद भी नहीं दूर हुई कमजोरी? जल्दी रिकवरी के लिए क्या करें?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान

बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान

बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके

बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके

ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर

ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर

HomePhotos

ट्रेंडिंग

ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) ने 2025 का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी कर दिया है, जिसमें दुनिया भर के शहरों को सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और बुनियादी ढांचे जैसे मानकों पर परखा गया. इस रिपोर्ट में वे शहर शामिल हैं, जहां रहने की गुणवत्ता दुनिया में सबसे बेहतर मानी गई है.

राजा राम | Nov 29, 2025, 04:42 PM IST

1.कोपेनहेगन

कोपेनहेगन
1

2025 की सूची में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ने पहला स्थान हासिल किया है. शहर को शिक्षा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सुरक्षित माहौल के लिए बेहतरीन अंक मिले हैं. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हर साल दुनिया के शहरों का विस्तृत मूल्यांकन करती है. इस बार की रिपोर्ट में स्थिरता और जीवन-स्तर दोनों पर खास ध्यान दिया गया है.
 

Advertisement

2.वियना

वियना
2

दूसरे स्थान पर वियना है, जिसने संस्कृति और स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अपनी शीर्ष प्रतिष्ठा बनाए रखी है.
 

3.ज़्यूरिख़

ज़्यूरिख़
3

स्विट्जरलैंड का ज़्यूरिख़ भी बराबरी के साथ दूसरे स्थान पर है, जहां  साफ-सुथरा पर्यावरण और आधुनिक ढांचा इसकी खूबी है. 

4.मेलबर्न

मेलबर्न
4

चौथे नंबर पर मेलबर्न है, जो अपने बहुसांस्कृतिक वातावरण और विश्वस्तरीय शिक्षा के लिए जाना जाता है. 

TRENDING NOW

5.जिनेवा

जिनेवा
5

जिनेवा पांचवें स्थान पर है, जहां अंतरराष्ट्रीय माहौल, सुरक्षित व्यवस्था और मजबूत संस्थाएं इसे खास बनाती हैं. 
 

6.सिडनी

सिडनी
6

छठे स्थान पर सिडनी है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और विकसित शहरी ढांचा इसे लगातार शीर्ष सूची में रखता है. 
 

7.ओसाका और ऑकलैंड

ओसाका और ऑकलैंड
7

सातवें स्थान पर ओसाका और ऑकलैंड संयुक्त रूप से शामिल हैं, दोनों शहर स्वास्थ्य सेवा और जीवन की आसान सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध हैं. 

8.एडिलेड

एडिलेड
8

इस सूची में एडिलेड ने 9वां स्थान हासिल किया है.

9.वैंकूवर

वैंकूवर
9

टॉप-10 की सूची वैंकूवर के साथ पूरी होती है, जो अपनी शांत जीवनशैली और पर्यावरणीय संतुलन के लिए पहचाने जाते हैं. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान
बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके
बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके
ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर
ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर
5 खूंखार डाकुओं पर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाक में कर रखा था दम
5 खूंखार डाकुओं पर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाक में कर रखा था दम
इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा
इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा
MORE
Advertisement
धर्म
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
MORE
Advertisement