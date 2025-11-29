ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर

1 . कोपेनहेगन

1

2025 की सूची में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ने पहला स्थान हासिल किया है. शहर को शिक्षा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सुरक्षित माहौल के लिए बेहतरीन अंक मिले हैं. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हर साल दुनिया के शहरों का विस्तृत मूल्यांकन करती है. इस बार की रिपोर्ट में स्थिरता और जीवन-स्तर दोनों पर खास ध्यान दिया गया है.

