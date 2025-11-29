ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर

ट्रेंडिंग
राजा राम | Nov 29, 2025, 04:42 PM IST
1.कोपेनहेगन
2025 की सूची में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ने पहला स्थान हासिल किया है. शहर को शिक्षा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सुरक्षित माहौल के लिए बेहतरीन अंक मिले हैं. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हर साल दुनिया के शहरों का विस्तृत मूल्यांकन करती है. इस बार की रिपोर्ट में स्थिरता और जीवन-स्तर दोनों पर खास ध्यान दिया गया है.
2.वियना
दूसरे स्थान पर वियना है, जिसने संस्कृति और स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अपनी शीर्ष प्रतिष्ठा बनाए रखी है.
3.ज़्यूरिख़
स्विट्जरलैंड का ज़्यूरिख़ भी बराबरी के साथ दूसरे स्थान पर है, जहां साफ-सुथरा पर्यावरण और आधुनिक ढांचा इसकी खूबी है.
4.मेलबर्न
चौथे नंबर पर मेलबर्न है, जो अपने बहुसांस्कृतिक वातावरण और विश्वस्तरीय शिक्षा के लिए जाना जाता है.
5.जिनेवा
जिनेवा पांचवें स्थान पर है, जहां अंतरराष्ट्रीय माहौल, सुरक्षित व्यवस्था और मजबूत संस्थाएं इसे खास बनाती हैं.
6.सिडनी
छठे स्थान पर सिडनी है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और विकसित शहरी ढांचा इसे लगातार शीर्ष सूची में रखता है.
7.ओसाका और ऑकलैंड
सातवें स्थान पर ओसाका और ऑकलैंड संयुक्त रूप से शामिल हैं, दोनों शहर स्वास्थ्य सेवा और जीवन की आसान सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध हैं.
8.एडिलेड
इस सूची में एडिलेड ने 9वां स्थान हासिल किया है.
9.वैंकूवर
टॉप-10 की सूची वैंकूवर के साथ पूरी होती है, जो अपनी शांत जीवनशैली और पर्यावरणीय संतुलन के लिए पहचाने जाते हैं.