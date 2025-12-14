ये हैं दुनिया की पांच सबसे खूंखार लेडी समुद्री डकैत, हजारों जहाजों और डाकुओं पर करती थीं राज

ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Dec 14, 2025, 03:21 PM IST
1.चिंग शिह (Ching Shih)/जेंग ये सो (Zheng Yi Sao)
इन दोनों को दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री डकैत माना जाता है.इन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में दक्षिणी चीन सागर में एक विशाल बेड़े पर शासन किया, जिसमें 1,800 से अधिक जहाज और अनुमानित 60,000 से 80,000 डाकू थे.
2.ऐनी बोनी (Anne Bonny)
ये 18वीं सदी की आयरिश समुद्री डाकू थी, ऐनी बोनी कैरेबियन में सक्रिय थी. गौर करने वाली बात ये हैं कि ये कुख्यात समुद्री डाकू 'कैलिको जैक'रैखम (Calico Jack Rackham) की प्रेमिका भी थी.
3.मैरी रीड (Mary Read):
मैरी रीड (Mary Read) ऐनी बोनी की साथी थी, ये कैलिको जैक के दल का हिस्सा थीं और अपनी निडरता के लिए जानी जाती थी.
4.ग्रेस ओ'मैली (Grace O'Malley):
16वीं सदी की आयरिश सरदार और समुद्री डाकू, जिन्हें "आइरिश समुद्री लुटेरों की रानी" कहा जाता था. ये अपनी ज़मीन व हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों से लड़ीं.
5.जीन डी क्लिसन (Jeanne de Clisson):
14वीं सदी की ब्रिटनी की रईस महिला, जिन्हें "ब्रिटनी की शेरनी" (The Lioness of Brittany) के नाम से जाना जाता था. इन्होंने अपने पति की फांसी का बदला लेने के लिए, अपने तीन जहाजों के बेड़ के साथ फ्रांसीसी जहाजों पर हमला किया और बहुत क्रूरता से बदला लिया.