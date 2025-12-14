FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा- संसद सत्र ठीक से नहीं चल रहा, सरकार असली मुद्दों से भाग रही है और बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं हो रही.

IPL 2026 Auction: गलती से बैटर लिस्ट में अपना नाम देख गुस्साएं Cameron Green, नीलामी से पहले दे दिया बड़ा बयान

IND vs SA: Yashasvi Jaiswal ने सिर्फ 48 गेंदों में ठोका शतक, तीसरे टी20 से पहले मुश्किल में फंसे Shubman Gill

विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान में संस्कृत की पढ़ाई, जल्द सिलेबस में होगी महाभारत और गीता

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड

दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब

ये हैं दुनिया की पांच सबसे खूंखार लेडी समुद्री डकैत, हजारों जहाजों और डाकुओं पर करती थीं राज

इतिहास में कई ऐसे डकैत हुए हैं जिन्होंने अपने-अपने इलाकों में जमकर राज किया, लेकिन आज हम आपको समुद्री महिला डकैतों के बारे में बताने जा रहे हैं. समुद्री डकैती के इतिहास में कई खूंखार महिला समुद्री डाकू हुई हैं, जिन्होंने हजारों जहाजों और डाकुओं के बेड़े पर राज किया

सुमित तिवारी | Dec 14, 2025, 03:21 PM IST

1.चिंग शिह (Ching Shih)/जेंग ये सो (Zheng Yi Sao)

चिंग शिह (Ching Shih)/जेंग ये सो (Zheng Yi Sao)
1

इन दोनों को दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री डकैत माना जाता है.इन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में दक्षिणी चीन सागर में एक विशाल बेड़े पर शासन किया, जिसमें 1,800 से अधिक जहाज और अनुमानित 60,000 से 80,000 डाकू थे.

2.ऐनी बोनी (Anne Bonny)

ऐनी बोनी (Anne Bonny)
2

ये 18वीं सदी की आयरिश समुद्री डाकू थी, ऐनी बोनी कैरेबियन में सक्रिय थी. गौर करने वाली बात ये हैं कि ये कुख्यात समुद्री डाकू 'कैलिको जैक'रैखम (Calico Jack Rackham) की प्रेमिका भी थी.

3.मैरी रीड (Mary Read):

मैरी रीड (Mary Read):
3

मैरी रीड (Mary Read) ऐनी बोनी की साथी थी, ये कैलिको जैक के दल का हिस्सा थीं और अपनी निडरता के लिए जानी जाती थी.

4.ग्रेस ओ'मैली (Grace O'Malley):

ग्रेस ओ'मैली (Grace O'Malley):
4

16वीं सदी की आयरिश सरदार और समुद्री डाकू, जिन्हें "आइरिश समुद्री लुटेरों की रानी" कहा जाता था. ये अपनी ज़मीन व हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों से लड़ीं.

5.जीन डी क्लिसन (Jeanne de Clisson):

जीन डी क्लिसन (Jeanne de Clisson):
5

14वीं सदी की ब्रिटनी की रईस महिला, जिन्हें "ब्रिटनी की शेरनी" (The Lioness of Brittany) के नाम से जाना जाता था. इन्होंने अपने पति की फांसी का बदला लेने के लिए, अपने तीन जहाजों के बेड़ के साथ फ्रांसीसी जहाजों पर हमला किया और बहुत क्रूरता से बदला लिया.

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड
दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब
ये हैं दुनिया की पांच सबसे खूंखार लेडी समुद्री डकैत, हजारों जहाजों और डाकुओं पर करती थीं राज
Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम
