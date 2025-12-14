ये हैं दुनिया की पांच सबसे खूंखार लेडी समुद्री डकैत, हजारों जहाजों और डाकुओं पर करती थीं राज

5 . जीन डी क्लिसन (Jeanne de Clisson):

14वीं सदी की ब्रिटनी की रईस महिला, जिन्हें "ब्रिटनी की शेरनी" (The Lioness of Brittany) के नाम से जाना जाता था. इन्होंने अपने पति की फांसी का बदला लेने के लिए, अपने तीन जहाजों के बेड़ के साथ फ्रांसीसी जहाजों पर हमला किया और बहुत क्रूरता से बदला लिया.