दुनिया के इन 5 देशों में खाए जाते हैं सबसे ज्यादा अंडे, जानें किस नंबर पर है भारत

राजा राम | Aug 18, 2025, 11:14 PM IST
1.किन देशों में सबसे ज्यादा अंडे खाए जाते हैं?
पूरी दुनिया में इसकी खपत लगातार बढ़ती जा रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन देशों में सबसे ज्यादा अंडे खाए जाते हैं?
2.नीदरलैंड
अंडे की खपत में नीदरलैंड सबसे ऊपर है. आपको बता दें यहां हर व्यक्ति सालाना औसतन 33.1 किलो अंडे खा जाते हैं. इसका मतलब है कि वहां के लोगों की खाने में अंडा मुख्य भोजन का एक अहम हिस्सा बन चुका है.
3.हांगकांग
इस सूची में दूसरे नंबर है हांगकांग. इस देश के लोग भी अंडे को खूब पसंद करते हैं. यहां औसतन हर व्यक्ति सालभर में 24.1 किलो अंडे खा लेता है. दरअसल, हांगकांग की फूड हैबिट्स में अंडे से बनने वाली डिशेज का भी एक अहम महत्व है.
4.चीन
अंडे खाने की लिस्ट में तीसरे स्थान पर चीन है. चीन की एक विशाल आबादी के बावजूद यहां प्रति व्यक्ति अंडा खपत 21.8 किलो तक पहुंच चुकी है. यहां के मुख्य खाने में भी अंडे का विशेष महत्व है.
5.मेक्सिको
इस सूची में मेक्सिको चौथे स्थान पर आता है. बता दें, यहां के लोग हर साल औसतन 21.5 किलो अंडे खाते हैं.
6. मालदीव
वहीं पांचवें नंबर पर मालदीव है. इस छोटे से देश में भी अंडों की खपत काफी ज्यादा है. यहां प्रति व्यक्ति सालाना औसतन 20.7 किलो अंडे खाए जाते हैं.
7.भारत
अब बात करते हैं भारत इस सूची में कहां है? इतनी बड़ी आबादी और अंडे खाने वालों की बड़ी संख्या होने के बावजूद भारत इस टॉप-10 सूची में शामिल है. यह बताता है कि भारत में अंडे की खपत अन्य देशों की तुलना में काफी कम है.
