दुनिया के इन 5 देशों में खाए जाते हैं सबसे ज्यादा अंडे, जानें किस नंबर पर है भारत

7 . भारत

7

अब बात करते हैं भारत इस सूची में कहां है? इतनी बड़ी आबादी और अंडे खाने वालों की बड़ी संख्या होने के बावजूद भारत इस टॉप-10 सूची में शामिल है. यह बताता है कि भारत में अंडे की खपत अन्य देशों की तुलना में काफी कम है.

Disclaimer: यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.