सस्ते iPhone खरीदने के लिए Flipkart लाया आजीबोगरीब ऑफर, Big Billion Days में शॉपिंग के लिए क्या खरीदना पड़ेगा 5000 रुपये का पास?

सुमित तिवारी | Sep 15, 2025, 04:45 PM IST
1.कंपनी की नई स्कीम
इसी बीच कंपनी ने एक स्कीम निकली है कि इस स्कीम के तहत कंपनी ने आईफोन खरीदने के लिए 5 हजार रुपये के पास बेचना शुरू कर दिएं हैं, लेकिन कंपनी की इस स्कीम की सोशल मीडिया पर बहुत आलोचना हो रही है.
2.सस्ते में आईफोन
फ्लिपकार्ट ने दावा किया है कि जो भी यूजर 5000 रुपये का पास खरीदता है उसे आईफोन 16 सस्ते में मिलेगा. इतना ही नहीं Flipkart ने Big Billion Days के लैंडिंग पेज पर लिखा है कि iPhone 16 Pro सिर्फ 70 हजार रुपये में ही मिलेगा.
3.कंपनी का दावा
कंपनी ने दावा किया है कि Big Billion Days सेल के पहले 24 घंटे में एर्ली ऐक्सेस के तहत उन्हीं यूजर्स को सस्ते iPhone मिलेंगे जो 5000 रुपये का पास खरीदेंगे.
4.क्या है असल कीमत
अब अगर इस मोबाइल की असल कीमत की बात करें तो इस फोन की कीमत 1 लाख रुपये के ऊपर हैं. 5 हजार के पास वाला ऑफर कंपनी ने तीन मोबाइल पर निकाला हैं. इनमे iPhone 16 Pro 128GB, iPhone 16 Pro 256GB और iPhone 16 Pro Max 256GB मॉडल्स शामिल हैं.
5.ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि ये 5000 रुपये वाला पास नॉन रिफंडेबल है और इसे आप कैंसिल भी नहीं करा सकते हैं. यानी अगर आप फैसला बदलते हैं तो आपको ये पैसा वापस नहीं मिलेगा.
6.अगर नहीं मिला फोन तो
फिलहाल ये भी तय नहीं हुआ है कि अगर आपको iPhone 16 Pro 128GB, iPhone 16 Pro 256GB नहीं मिल पाता है तो क्या होगा. मुमकिन है कि कंपनी पैसा वापस कर दें.