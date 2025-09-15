Indian Railway News: रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल Aadhaar Verified Users ही बुक कर सकेंगे टिकट, तारीख नोट कर लें
Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व
बिहार में क्यों हो रही 'भूरा बाल साफ करो' की चर्चा, सवर्ण वोट के निर्णायक होने के दावे में कितना दम?
सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत
स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का सबसे खास कौन? उनके बर्थडे से पहले किया बड़ा खुलासा, देखें वीडियो
Ayurvedic Remedies: जोड़ों में दर्द और सूजन से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, झट से मिल जाएगा आराम
CBSE ने तय कीं 10-12वीं बोर्ड एग्जाम्स के लिए खास शर्तें, पूरा किया तभी मिलेगा परीक्षा में बैठने का मौका
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम
हरियाणवी फिल्म निर्माता और एक्टर उत्तर कुमार रेप केस में गिरफ्तार, एक्ट्रेस की बात सुनते ही एक्शन में आई पुलिस
White Hair Solution: 15 दिन में बालों को जड़ से काला करेंगी ये 5 चीजें, मिल जाएगा सफेद बालों से परमानेंटली छुटकारा
ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Sep 15, 2025, 07:06 PM IST
1.किसकी जाएगी और किसकी बचेगी नौकरी
Sam Altman का मानना है कि नर्सिंग जैसी नौकरियां AI की वजह से बिलकुल भी प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि इनमें ह्यूमन टच और भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत सबसे ज्यादा है.
2.DeepMind के CEO
उनका कहना है कि एआई कितना भी अच्छा क्यों न हो ये काम इंसान ही कर सकते हैं. आपको बता दें कि सेल आल्ट मैन से पहले भी DeepMind के CEO Demis Hassabis ने भी ये बात कहीं थी.
3.हमेशा रहेगी ये नौकरियां
उन्होंने कहा था कि कि भविष्य में डॉक्टरों के काम में AI मदद कर सकता है या उनकी जगह ले भी सकता है. लेकिन नर्सिंग जैसी नौकरियां इंसानों के लिए बनी रहेगी.
4.कई नौकरियां होंगी प्रभावित
लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि आने वाले समय में एआई से कई नौकरियां प्रभावित होगी. जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर (Coders) का काम भविष्य में एआई से होगा इसमें कोई संदेह नहीं हैं.
5.नौकरी जाने का खतरा
हकीकत तो ये है कि AI टूल्स अब ऐसे काम भी करने लगे हैं जिन्हें पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे. इससे जहां एक तरफ काम की रफ्तार बढ़ी है तो वहीं लोगों के मन में अपनी नौकरियां खोने का डर भी सता रहा है.