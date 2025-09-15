FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Indian Railway News: रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल Aadhaar Verified Users ही बुक कर सकेंगे टिकट, तारीख नोट कर लें

Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व

बिहार में क्यों हो रही 'भूरा बाल साफ करो' की चर्चा, सवर्ण वोट के निर्णायक होने के दावे में कितना दम?

सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत

स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का सबसे खास कौन? उनके बर्थडे से पहले किया बड़ा खुलासा, देखें वीडियो

Ayurvedic Remedies: जोड़ों में दर्द और सूजन से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, झट से मिल जाएगा आराम

CBSE ने तय कीं 10-12वीं बोर्ड एग्जाम्स के लिए खास शर्तें, पूरा किया तभी मिलेगा परीक्षा में बैठने का मौका

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम

हरियाणवी फिल्म निर्माता और एक्टर उत्तर कुमार रेप केस में गिरफ्तार, एक्ट्रेस की बात सुनते ही एक्शन में आई पुलिस

White Hair Solution: 15 दिन में बालों को जड़ से काला करेंगी ये 5 चीजें, मिल जाएगा सफेद बालों से परमानेंटली छुटकारा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Indian Railway News: रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल Aadhaar Verified Users ही बुक कर सकेंगे टिकट, तारीख नोट कर लें

Indian Railway News: रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल Aadhaar Verified Users ही बुक कर सकेंगे टिकट, तारीख नोट कर लें

बिहार में क्यों हो रही 'भूरा बाल साफ करो' की चर्चा, सवर्ण वोट के निर्णायक होने के दावे में कितना दम?

बिहार में क्यों हो रही 'भूरा बाल साफ करो' की चर्चा, सवर्ण वोट के निर्णायक होने के दावे में कितना दम?

स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का सबसे खास कौन? उनके बर्थडे से पहले किया बड़ा खुलासा, देखें वीडियो

स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का सबसे खास कौन? उनके बर्थडे से पहले किया बड़ा खुलासा, देखें वीडियो

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व

क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व

सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत

सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम

HomePhotos

ट्रेंडिंग

सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत

OpenAI के CEO Sam Altman ने एआई को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय में एआई कई नौकरियों पर खतरा है. लेकिन फिर भी कई नौकरी ऐसी हैं जिन्हें एआई कभी नहीं खा सकता.

सुमित तिवारी | Sep 15, 2025, 07:06 PM IST

1.किसकी जाएगी और किसकी बचेगी नौकरी

किसकी जाएगी और किसकी बचेगी नौकरी
1

Sam Altman का मानना है कि नर्सिंग जैसी नौकरियां AI की वजह से बिलकुल भी प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि इनमें ह्यूमन टच और भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत सबसे ज्यादा है. 

Advertisement

2.DeepMind के CEO

DeepMind के CEO
2

उनका कहना है कि एआई कितना भी अच्छा क्यों न हो ये काम इंसान ही कर सकते हैं. आपको बता दें कि सेल आल्ट मैन से पहले भी DeepMind के CEO Demis Hassabis ने भी ये बात कहीं थी. 

3.हमेशा रहेगी ये नौकरियां

हमेशा रहेगी ये नौकरियां
3

उन्होंने कहा था कि कि भविष्य में डॉक्टरों के काम में AI मदद कर सकता है या उनकी जगह ले भी सकता है. लेकिन नर्सिंग जैसी नौकरियां इंसानों के लिए बनी रहेगी.

4.कई नौकरियां होंगी प्रभावित

कई नौकरियां होंगी प्रभावित
4

लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि आने वाले समय में एआई से कई नौकरियां प्रभावित होगी. जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर (Coders) का काम भविष्य में एआई से होगा इसमें कोई संदेह नहीं हैं. 

TRENDING NOW

5.नौकरी जाने का खतरा

नौकरी जाने का खतरा
5

हकीकत तो ये है कि AI टूल्स अब ऐसे काम भी करने लगे हैं जिन्हें पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे. इससे जहां एक तरफ काम की रफ्तार बढ़ी है तो वहीं लोगों के मन में अपनी नौकरियां खोने का डर भी सता रहा है. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व
क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व
सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत
सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम
White Hair Solution: 15 दिन में बालों को जड़ से काला करेंगी ये 5 चीजें, मिल जाएगा सफेद बालों से परमानेंटली छुटकारा
15 दिन में बालों को जड़ से काला करेंगी ये 5 चीजें, मिल जाएगा सफेद बालों से परमानेंटली छुटकारा
Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली
Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE