Funny jokes: पढ़िए पति-पत्नी के 5 मजेदार चुटकुले, सारी स्ट्रेस और चिंता हो जाएगी दूर

डॉक्टर: क्या दिक्कत है?

मरीज: डॉक्टर साहब, जब मैं सोता हूँ तो सपने में क्रिकेट खेलता हूं।

डॉक्टर: ये लो दवाई.

मरीज: लेकिन आज मत देना… आज फाइनल मैच है!

