Funny jokes: पढ़िए पति-पत्नी के 5 मजेदार चुटकुले, सारी स्ट्रेस और चिंता हो जाएगी दूर

सुमित तिवारी | Nov 16, 2025, 11:21 AM IST
1.Joke-1
डॉक्टर: क्या दिक्कत है?
मरीज: डॉक्टर साहब, जब मैं सोता हूँ तो सपने में क्रिकेट खेलता हूं।
डॉक्टर: ये लो दवाई.
मरीज: लेकिन आज मत देना… आज फाइनल मैच है!
2.Joke-2
टीचर: नींद क्यों आ रही है क्लास में?
पप्पू: सर, आपकी बातों में सुकून बहुत है!
3.Joke-3
पत्नी: सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो?
पति: उतना, जितना मोबाइल से…
पत्नी: यानी?
पति: कभी बंद नहीं करता, बस कभी-कभी साइलेंट पर रख देता हूं!
4.Joke-4
दोस्त 1: मेरी बीवी बोलती है कि मैं ज्यादा खर्च करता हूं!
दोस्त 2: फिर तुमने क्या कहा?
दोस्त 1: कुछ नहीं… डरता हूँ यार!
5.Joke-5
बॉस: तुम रोज़ लेट क्यों आते हो?
कर्मचारी: सर, आपकी सोच से भी ज्यादा वजहें हैं!