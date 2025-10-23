सरकारी नौकरी को टाटा कहकर लिया रिस्क, इस बिजनेस ने युवक को बना दिया करोड़पति

FacebookTwitterYoutubeInstagram
इस दौर में जब हर कोई चाहता है कि उसे एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी मिल जाए लेकिन दिल्ली के रहने वाले युवक सरकारी नौकरी को छोड़कर खुद का बिजनेस अपनाया और आज वह करोड़ों रुपये कमा रहा है. ये बिजनेस अब करीब डेढ़ करोड़ के टर्नओवर पर हैं. 

सुमित तिवारी | Oct 23, 2025, 09:38 PM IST

1.हेम्पलूम कंपनी

हेम्पलूम कंपनी
1

इस युवक का नाम विशाल है और इनकी कंपनी का नाम  हेम्पलूम है. यह पर्यावरण के अनुकूल फैशन को बढ़ावा दे रही है. ये कंपनी कपड़े, एक्सेसरीज और होम डेकोर समान बनाती है. 

2.सरकारी गाड़ी, ड्राइवर सब 

सरकारी गाड़ी, ड्राइवर सब 
2

इस सब चीजों को बनाने के लिए कंपनी हेम्प (भांग) के रेशों का इस्तेमाल करती हैं. विशाल सिंह ने बताया कि उनके पिता हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में थे. इस विभाग में उनके पिता डायरेक्टर थे.
 

3.सरकारी गाड़ी, ड्राइवर

सरकारी गाड़ी, ड्राइवर
3

नौकरी के दौरान उनके पास सरकारी गाड़ी, ड्राइवर सब था. सरकारी नौकरी के घंटे फिक्स होते हैं तो जिंदगी एकदम अच्छी चल रही थी. लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लेकर बिजनेस शुरू किया. 
 

4.दोस्तों की सलाह

दोस्तों की सलाह
4

इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपने दोस्तों की सलाह से शुरू किया इको फ्रेंडली कपड़े बनाना, जिसे भांग से कपड़े बनाना कहते हैं. यह कपड़े 100 फ़ीसदी प्राकृतिक होते हैं.
 

5.1.5 करोड़ टर्नओवर

1.5 करोड़ टर्नओवर
5

विशाल सिंह ने बताया कि उन्होंने 50 हजार रुपए से इस पूरे बिजनेस की शुरुआत की थी और वर्तमान में उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के करीब है.
 

