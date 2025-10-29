FacebookTwitterYoutubeInstagram
सांपों का काल हैं ये 5 खुशबुएं, जहरीले से जहरीले नाग को भी भगा देती हैं दूर

आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी गंध से सांपों को नफरत होती है और ये पास भी नहीं फटकते...

जया पाण्डेय | Oct 29, 2025, 12:24 PM IST

1.इन चीजों की गंध से दूर भागते हैं सांप

इन चीजों की गंध से दूर भागते हैं सांप
1

सांप दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक हैं. अक्सर ही इन्हें देखते ही हम बेचैन हो जाते हैं और हमारी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांपों को कुछ चीजों की गंध बिलकुल भी नहीं पसंद होती और वे उनकी खुशबू से दूर भाग जाते हैं?
 

2.पुदीना और तुलसी

पुदीना और तुलसी
2

सांप पुदीने और तुलसी की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकते. अपने घर या बगीचे में इन दोनों के पौधे लगाने से न सिर्फ सांप दिखने कम हो जाएंगे बल्कि आसपास का वातावरण भी ताजा रहेगा. 

3.लहसुन और प्याज

लहसुन और प्याज
3

सांपों को लहसुन और प्याज की तेज गंध पसंद नहीं होती. आप इन्हें क्रश करके सांप दिखने वाली जगहों पर रख सकते हैं या फिर इसे पानी में मिलाकर दीवारों और दरवाजों के पास छिड़क सकते हैं.

4.स्मोक

स्मोक
4

सांप धुएं के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं. अगर आपको अपने घर के आसपास सांपों की मौजूदगी का संदेह हो तो कुछ सूखे पत्ते या अगरबत्ती जलाने से उन्हें भगाने में मदद मिल सकती है.

5.नींबू, सिरका और दालचीनी का तेल

नींबू, सिरका और दालचीनी का तेल
5

नींबू का रस, सिरका और दालचीनी के तेल की कुछ बूंदें बराबर मात्रा में मिलाएं और इस मिश्रण को अपने घर में चारों ओर छिड़कें. इसकी खुशबू सांपों को दूर भगाने में कारगर है.

6.अमोनिया गैस

अमोनिया गैस
6

सांपों को अमोनिया की तीखी गंध पसंद नहीं होती. सांपों के दिखने की संभावित जगहों के आसपास अमोनिया से भरे छोटे कंटेनर रखने से उन्हें दूर रखने में मदद मिल सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर सामान्य मान्यताओं के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

