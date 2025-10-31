देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन

6 . 400 मीटर गहराई तक जा सकती है

रूस का लक्ष्य है कि 2030 तक कुल 10 से अधिक बोरेई-क्लास पनडुब्बियां अपनी नेवी में शामिल करे, इस पनडुब्बी की खास बात ये है कि ये पनडुब्बी 400 मीटर गहराई तक जा सकती है.