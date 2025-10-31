देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन

ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Oct 31, 2025, 08:49 PM IST
1.Borei-Class
दुनिया की सबसे घातक पनडुब्बी की बात करें तो रूस की बोरेई-क्लास (Borei-Class) परमाणु पनडुब्बी का नाम सबसे ऊपर आता है. इसे दुनिया की सबसे आधुनिक, खामोश और घातक पनडुब्बी माना जाता है.
2.कहां बनाई जाती है पनडुब्बी
बोरेई-क्लास पनडुब्बियां रूस की नेवी के लिए Sevmash Shipyard में बनाई जाती हैं. ये चौथी पीढ़ी की परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां (SSBN) हैं.
3.सबसे उन्नत पनडुब्बी
ये इस क्लास की सबसे इस क्लास की सबसे उन्नत पनडुब्बी K-549 'Knyaz Vladimir' है. जिसे 2020 में रूस की नौसेना में शामिल किया गया था.
4.Silent Killer of the Deep Sea
यह पनडुब्बी इतनी शांत है कि इसे 'Silent Killer of the Deep Sea' कहा जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन पर परमाणु प्रतिघात (Nuclear Second Strike) करने की क्षमता बनाए रखना है.
5.30 नॉट्स की रफ्तार
इसकी लंबाई लगभग 170 मीटर और चौड़ाई 13 मीटर है. इसका वजन लगभग लगभग 24,000 टन है और 30 नॉट्स (लगभग 55 किमी/घंटा) की रफ्तार से पानी के अंदर चल सकती है.
6.400 मीटर गहराई तक जा सकती है
रूस का लक्ष्य है कि 2030 तक कुल 10 से अधिक बोरेई-क्लास पनडुब्बियां अपनी नेवी में शामिल करे, इस पनडुब्बी की खास बात ये है कि ये पनडुब्बी 400 मीटर गहराई तक जा सकती है.