FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मुंबई- पोस्टमार्टम के बाद रोहित आर्य का शव परिजनों को सौंपा गया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला

IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला

Fake Wedding Invitations: शादी में आना है... यह निमंत्रण नहीं, हो सकता है साइबर ट्रैप, लिंक पर किल्क करते ही बैंक बैंलेस होगा साफ

Fake Wedding Invitations: शादी में आना है... यह निमंत्रण नहीं, हो सकता है साइबर ट्रैप, लिंक पर किल्क करते ही बैंक बैंलेस होगा साफ

Bihar Election 2025: बाहुबलियों का गढ़ 'मोकामा विधानसभा' में कैसा है राजनीतिक समीकरण? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी

बाहुबलियों का गढ़ 'मोकामा विधानसभा' में कैसा है राजनीतिक समीकरण? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन

देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज

1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

HomePhotos

ट्रेंडिंग

देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन

आज के समय में तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि समुद्र में तैर रही पनडुब्बियां हजारों किमी दूर दुश्मन को तबाह कर सकती है. इसी क्रम में आज हम आपको दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी के बारे में बताने जा रहे हैं. 

सुमित तिवारी | Oct 31, 2025, 08:49 PM IST

1.Borei-Class

Borei-Class
1

दुनिया की सबसे घातक पनडुब्बी की बात करें तो रूस की बोरेई-क्लास (Borei-Class) परमाणु पनडुब्बी का नाम सबसे ऊपर आता है. इसे दुनिया की सबसे आधुनिक, खामोश और घातक पनडुब्बी माना जाता है. 

Advertisement

2.कहां बनाई जाती है पनडुब्बी

कहां बनाई जाती है पनडुब्बी
2

बोरेई-क्लास पनडुब्बियां रूस की नेवी के लिए Sevmash Shipyard में बनाई जाती हैं. ये चौथी पीढ़ी की परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां (SSBN) हैं.
 

3.सबसे उन्नत पनडुब्बी

सबसे उन्नत पनडुब्बी
3

ये इस क्लास की सबसे इस क्लास की सबसे उन्नत पनडुब्बी K-549 'Knyaz Vladimir' है.  जिसे 2020 में रूस की नौसेना में शामिल किया गया था.

4.Silent Killer of the Deep Sea

Silent Killer of the Deep Sea
4

यह पनडुब्बी इतनी शांत है कि इसे 'Silent Killer of the Deep Sea' कहा जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन पर परमाणु प्रतिघात (Nuclear Second Strike) करने की क्षमता बनाए रखना है.

TRENDING NOW

5.30 नॉट्स की रफ्तार 

30 नॉट्स की रफ्तार 
5

इसकी लंबाई लगभग 170 मीटर और चौड़ाई 13 मीटर है. इसका वजन लगभग लगभग 24,000 टन है और 30 नॉट्स (लगभग 55 किमी/घंटा) की रफ्तार से पानी के अंदर चल सकती है. 

6.400 मीटर गहराई तक जा सकती है

400 मीटर गहराई तक जा सकती है
6

रूस का लक्ष्य है कि 2030 तक कुल 10 से अधिक बोरेई-क्लास पनडुब्बियां अपनी नेवी में शामिल करे, इस पनडुब्बी की खास बात ये है कि ये पनडुब्बी 400 मीटर गहराई तक जा सकती है. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला
IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला
Fake Wedding Invitations: शादी में आना है... यह निमंत्रण नहीं, हो सकता है साइबर ट्रैप, लिंक पर किल्क करते ही बैंक बैंलेस होगा साफ
Fake Wedding Invitations: शादी में आना है... यह निमंत्रण नहीं, हो सकता है साइबर ट्रैप, लिंक पर किल्क करते ही बैंक बैंलेस होगा साफ
Bihar Election 2025: बाहुबलियों का गढ़ 'मोकामा विधानसभा' में कैसा है राजनीतिक समीकरण? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी
बाहुबलियों का गढ़ 'मोकामा विधानसभा' में कैसा है राजनीतिक समीकरण? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी
IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन
IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन
Sam Altman And Elon Musk: 7 साल पहले एलन मस्क की कंपनी ने सैम आल्टमैन को दिया धोखा, अब तक नहीं लौटाए पैसे
7 साल पहले एलन मस्क की कंपनी ने सैम आल्टमैन को दिया धोखा, अब तक नहीं लौटाए पैसे
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज
1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!
1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!
November Upcoming Smartphones: Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज
Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE