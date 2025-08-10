Twitter
Advertisement
Headlines

कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

अरब सागर में एक साथ उतरेंगी भारत-पाक नौसेनाएं, तनाव के बीच सैन्य शक्ति का होगा जबरदस्त प्रदर्शन, जारी हुआ अलर्ट

खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस

Rashifal 11 August 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

जंगल का राजा या डरपोक? इंसान को देखते ही शेर हुआ नौ-दो-ग्यारह, Video Viral

22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख

IAF: भारतीय वायुसेना के 5 ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिनसे कांप उठा था दुश्मन

AUS vs SA 1st T20 Highlights: रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, साउथ अफ्रीका को 17 रनों से दी करारी शिकस्त

ED की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप, 58 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा

Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अरब सागर में एक साथ उतरेंगी भारत-पाक नौसेनाएं, तनाव के बीच सैन्य शक्ति का होगा जबरदस्त प्रदर्शन, जारी हुआ अलर्ट

अरब सागर में एक साथ उतरेंगी भारत-पाक नौसेनाएं, तनाव के बीच सैन्य शक्ति का होगा जबरदस्त प्रदर्शन, जारी हुआ अलर्ट

Rashifal 11 August 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

जंगल का राजा या डरपोक? इंसान को देखते ही शेर हुआ नौ-दो-ग्यारह, Video Viral

जंगल का राजा या डरपोक? इंसान को देखते ही शेर हुआ नौ-दो-ग्यारह, Video Viral

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस

खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस

22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख

22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख

HomePhotos

ट्रेंडिंग

कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

भारतीय क्रिकेट टीम दिग्गज बल्लेबाज और वनडे के कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में एक कार खरीदी है, जिसका नंबर 3015 है. इस नंबर का रोहित के बच्चों से खास कनेक्शन है. आइए जानते हैं कि आखिरी इस कार और उनके बच्चों का क्या कनेक्शन है.

मोहम्मद साबिर | Aug 10, 2025, 09:48 PM IST

1.रोहित शर्मा ने खरीदी नई कार

रोहित शर्मा ने खरीदी नई कार
1

रोहित शर्मा ने Lamborghini urus se कार खरीदी है. इस कार का डिजाइन काफी खूबसूरत है. इसी कार का नंबर- 3015 है. 
 

Advertisement

2.रोहित की कार और बच्चों से क्या है कनेक्शन?

रोहित की कार और बच्चों से क्या है कनेक्शन?
2

रोहित शर्मा की कार Lamborghini urus se का नंबर 3015 है. ऐसे में ये उनके बच्चों के जन्म की तारीख भी है. दरअसल, उनकी बेटी समायरा का जन्म 30 दिसंबर 2018 में हुआ था. जबकि उनके बेटे का जन्म 15 नंबर 2024 में हुआ था. इसी वजह से 30 और 15 उनकी कार का नंबर है. 
 

3.रोहित की जर्सी नंबर से भी है कनेक्शन

रोहित की जर्सी नंबर से भी है कनेक्शन
3

दरअसल, इस बच्चों से ही कार के नंबर का कनेक्शन नहीं निकल रहा है. इसके अलावा भी एक दिलचस्प किस्सा निकल रहा है. दरअसल, अगर 30 और 15 को जोड़ते हैं, तो 45 नंबर निकलता है. ऐसे में रोहित की जर्सी नंबर भी 45 ही है. ऐसे में फैंस का कहना है कि रोहित ने अपनी जर्सी और बच्चों के जन्म को देखते हुए ये नंबर रखा है. 
 

4.कितने करोड़ रुपये की है कार

कितने करोड़ रुपये की है कार
4

रोहित शर्मा की कार Lamborghini urus se की कीमत एक्स शोरूम प्राइस 4.57 करोड़ रुपये है. हालांकि इसका ऑन रोड प्राइस 5.25 करोड़ रुपये है. रोहित की ये कार 5 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत की है. 
 

TRENDING NOW

5.लैम्बोर्गिनी कार का नंबर है 0264

लैम्बोर्गिनी कार का नंबर है 0264
5

आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब रोहित अपनी कार का नंबर अपनी लाइफ को लेकर रख रहे हैं. इससे पहल भी ऐसा हुआ है. रोहित की लैम्बोर्गिनी कार का नंबर 0264 है. दरअसल, रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी पारी है. ऐसे में रोहित ने अपनी वनडे की इस पारी को कार के नंबर पर डलवा लिया. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन
कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन
खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस
खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस
22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख
22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख
IAF: भारतीय वायुसेना के 5 ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिनसे कांप उठा था दुश्मन
भारतीय वायुसेना के 5 ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिनसे कांप उठा था दुश्मन
Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित
Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE