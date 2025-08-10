कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

5 . लैम्बोर्गिनी कार का नंबर है 0264

आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब रोहित अपनी कार का नंबर अपनी लाइफ को लेकर रख रहे हैं. इससे पहल भी ऐसा हुआ है. रोहित की लैम्बोर्गिनी कार का नंबर 0264 है. दरअसल, रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी पारी है. ऐसे में रोहित ने अपनी वनडे की इस पारी को कार के नंबर पर डलवा लिया.

