कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

मोहम्मद साबिर | Aug 10, 2025, 09:48 PM IST
1.रोहित शर्मा ने खरीदी नई कार
रोहित शर्मा ने Lamborghini urus se कार खरीदी है. इस कार का डिजाइन काफी खूबसूरत है. इसी कार का नंबर- 3015 है.
2.रोहित की कार और बच्चों से क्या है कनेक्शन?
रोहित शर्मा की कार Lamborghini urus se का नंबर 3015 है. ऐसे में ये उनके बच्चों के जन्म की तारीख भी है. दरअसल, उनकी बेटी समायरा का जन्म 30 दिसंबर 2018 में हुआ था. जबकि उनके बेटे का जन्म 15 नंबर 2024 में हुआ था. इसी वजह से 30 और 15 उनकी कार का नंबर है.
3.रोहित की जर्सी नंबर से भी है कनेक्शन
दरअसल, इस बच्चों से ही कार के नंबर का कनेक्शन नहीं निकल रहा है. इसके अलावा भी एक दिलचस्प किस्सा निकल रहा है. दरअसल, अगर 30 और 15 को जोड़ते हैं, तो 45 नंबर निकलता है. ऐसे में रोहित की जर्सी नंबर भी 45 ही है. ऐसे में फैंस का कहना है कि रोहित ने अपनी जर्सी और बच्चों के जन्म को देखते हुए ये नंबर रखा है.
4.कितने करोड़ रुपये की है कार
रोहित शर्मा की कार Lamborghini urus se की कीमत एक्स शोरूम प्राइस 4.57 करोड़ रुपये है. हालांकि इसका ऑन रोड प्राइस 5.25 करोड़ रुपये है. रोहित की ये कार 5 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत की है.
5.लैम्बोर्गिनी कार का नंबर है 0264
आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब रोहित अपनी कार का नंबर अपनी लाइफ को लेकर रख रहे हैं. इससे पहल भी ऐसा हुआ है. रोहित की लैम्बोर्गिनी कार का नंबर 0264 है. दरअसल, रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी पारी है. ऐसे में रोहित ने अपनी वनडे की इस पारी को कार के नंबर पर डलवा लिया.