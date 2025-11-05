सब्जी बेचने वाला रातोंरात बना करोड़पति, अब अपने दोस्त को देगा 1 करोड़, जानें क्यों?

5 . अमित ने पूरा किया वादा

दूसरी तरफ अमित के दोस्त मुकेश ने कहा है कि, अमित ने कहा था कि अगर वह लॉटरी जीतता है तो वह उसमें से 1 करोड़ रुपये मेरी बेटियों को देगा और अब वह ये वादा पूरा कर रहा है. भगवान ऐसा दोस्त सबको दे.