सब्जी बेचने वाला रातोंरात बना करोड़पति, अब अपने दोस्त को देगा 1 करोड़, जानें क्यों?

सुमित तिवारी | Nov 05, 2025, 02:06 PM IST
1.लॉटरी टिकट
दरअसल अमित सेहरा ने अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेकर बठिंडा की एक दुकान से लॉटरी टिकट खरीदा और इस टिकट ने उन्हें पंजाब स्टेट लॉटरी-दिवाली बंपर 2025 का शीर्ष विजेता बना दिया.
2.भावुक मन से कहा
अमति सेहरा ने भावुक मन से कहा कि उनके पास लॉटरी पुरस्कार प्राप्त करने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए चंडीगढ़ जाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं.
3.भगवान का आशीर्वाद
वह कहते है कि यह भगवान का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है. अब वह ये पैसा अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना चाहते है.
4.दोस्त ने उधार दिए थे पैसे
अमित ने यह भी बताया कि वह अपने दोस्त मुकेश को लॉटरी टिकट के वास्ते पैसे उधार देने के लिए एक करोड़ रुपये देंगे. उसने कहा कि दोस्त की बेटियां उसकी बेटियों के समान है
5.अमित ने पूरा किया वादा
दूसरी तरफ अमित के दोस्त मुकेश ने कहा है कि, अमित ने कहा था कि अगर वह लॉटरी जीतता है तो वह उसमें से 1 करोड़ रुपये मेरी बेटियों को देगा और अब वह ये वादा पूरा कर रहा है. भगवान ऐसा दोस्त सबको दे.