महिला क्रिकेट टीम PM आवास पहुंची, PM मोदी से मिलेंगी वर्ल्ड चैंपियंस

कौन हैं Mukund Agiwal जो बने CA 2025 फाइनल टॉपर? पिता के सपने को पूरा करने के लिए लगाया जी-जान, ले आए पहली रैंक

राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया BA-B.Sc समेत इन कोर्स का रिजल्ट, यहां करें चेक

सीमा-स्वीटी-सरस्वती... कौन है वो मॉडल जिसने 22 बार किया मतदान, हरियाणा में 'वोट चोरी' पर राहुल गांधी का बड़ा खुलासा

Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे

अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'

जब तक दिल्ली क्राइम 3 नहीं आई तब तक ये 5 सीरीज निपटा दीजिए, तीसरी वाली में घूम जाएगा दिमाग

सब्जी बेचने वाला रातोंरात बना करोड़पति, अब अपने दोस्त को देगा 1 करोड़, जानें क्यों?

यह कहानी है राजस्थान के एक सब्जी विक्रेता अमित सेहरा की जिसने राज्य की लॉटरी में 11 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीता है. अब उन 11 करोड़ रुपये में से अमित सेहरा अपने दोस्त को उन 11 करोड़ रुपये में से 1 करोड़ रुपये देंगे, आइए जानते है क्यों?

सुमित तिवारी | Nov 05, 2025, 02:06 PM IST

1.लॉटरी टिकट

लॉटरी टिकट
1

दरअसल अमित सेहरा ने अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेकर बठिंडा की एक दुकान से लॉटरी टिकट खरीदा और इस टिकट ने उन्हें पंजाब स्टेट लॉटरी-दिवाली बंपर 2025 का शीर्ष विजेता बना दिया.
 

2.भावुक मन से कहा

भावुक मन से कहा
2

अमति सेहरा ने भावुक मन से कहा कि उनके पास लॉटरी पुरस्कार प्राप्त करने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए चंडीगढ़ जाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं. 

3.भगवान का आशीर्वाद

भगवान का आशीर्वाद
3

वह कहते है कि यह भगवान का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है. अब वह ये पैसा अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना चाहते है. 

4.दोस्त ने उधार दिए थे पैसे

दोस्त ने उधार दिए थे पैसे
4

अमित ने यह भी बताया कि वह अपने दोस्त मुकेश को लॉटरी टिकट के वास्ते पैसे उधार देने के लिए एक करोड़ रुपये देंगे. उसने कहा कि दोस्त की बेटियां उसकी बेटियों के समान है

5.अमित ने पूरा किया वादा

अमित ने पूरा किया वादा
5

दूसरी तरफ अमित के दोस्त मुकेश ने कहा है कि, अमित ने कहा था कि अगर वह लॉटरी जीतता है तो वह उसमें से 1 करोड़ रुपये मेरी बेटियों को देगा और अब वह ये वादा पूरा कर रहा है. भगवान ऐसा दोस्त सबको दे. 

