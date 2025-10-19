50,000 से बाप-बेटे ने की बिजनेस की शुरुआत, आज बनाया 170 करोड़ का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख
Rashifal 20 October 2025: आज दिवाली के त्योहार पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Premanand Maharaj: ये प्रेमानंद महाराज की पेंटिंग नहीं, आर्टिस्ट ने रंगोली से दिखाया कमाल...
सरकारी नौकरी ठुकराकर शुरू किया ये बिजनेस, आज है करोड़ों का टर्न ओवर
इस देश में खेला जाता है सबसे ज्यादा जुआ, ये खेल खेलने वालों के लिए स्वर्ग समान है ये जगह
Hit And Run Case: प्रयागराज में काल बनी बेकाबू जगुआर, कई लोगों को रौंदा, एक की मौत
इंटरनेशनल क्रिकेट में 500+ मुकाबले खेलने वाले 10 महान खिलाड़ी, रोहित शर्मा भी लिस्ट में हुए शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय
Ayodhya: 'उन्होंने चलवाई गोलियां हमने जलाएं दीपक', दीपोत्सव पर अयोध्या से CM योगी की हुंकार
बिहार चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, AIMIM ने दो गैर-मुसलमानों को भी दिया टिकट
ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Oct 19, 2025, 09:08 PM IST
1.प्रेमानंद जी की रंगोली
जयपुर के रंगोली आर्टिस्ट प्रमोद ने प्रेमानंद महाराज की एक शानदार रंगोली बनाई है. प्रेमानंद महाराज की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.
2.आर्टिस्ट का कमाल
इस रंगोली की तस्वीर इंस्टाग्राम पर @impramodsahu के नाम से पोस्ट की गई है. इस लड़के ने प्रेमानंद महाराज की ऐसी रंगोली बनाई है जैसे मानों साक्षात दर्शन करा दिए हो.
3.तीन तस्वीरें की गई पोस्ट
इंस्टाग्राम पर तीन तस्वीरें पोस्ट की गई है जो कि लोगों का दिल जीत रही हैं. हर कोई इन तस्वीरों पर खूब कमेंट्स कर रहा है. कई लोग लिख रहे हैं कि 'तस्वीरें देखकर लग रहा है कि महाराज जी साक्षात सामने हो.'
4.अफवाहें फैलाई जा रही थी
वहीं बीते कुछ दिनों सोशल मीडिया पर लगातार प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर कई तरह की खबरें चल रही थी. कई खबरें दावा कर रही थी कि उनकी सेहत ज्यादा खराब है और वह अपने आश्रम में ही इलाज करवा रहे हैं.
5.पूरी तरीके से स्वस्थ
अब इन सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए उन्होंने प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि वे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं. प्रेमानंद महाराज ने फेक न्यूज़ और भागवतिक अपराध से बचने की चेतावनी दी है.