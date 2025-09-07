इस अमेरिकन लड़की के लिए दूल्हा ढूंढने पर मिलेगा 1,00000 डॉलर का इनाम, बस माननी होंगी ये 4 शर्तें!
रईश खान | Sep 07, 2025, 12:02 AM IST
1.लड़की का पोस्ट हो रहा वायरल
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. यह पोस्ट एक अमेरिकन लड़की का है, जो शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है. जो कोई इस लड़की के लिए दूल्हा ढूंढेगा उसको 1 लाख डॉलर का इनाम मिलेगा. हालांकि, लड़की ने अपनी 4 शर्तें बताई हैं कि लड़के में क्या-क्या खूबी होनी चाहिए.
2.33 साल की OnlyFans स्टार एला
न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, इस लड़की का नाम OnlyFans स्टार एला (Aella) है. वह अमेरिका के बे एरिया में रहती है. 33 साल की एला ने Substack पोस्ट में लिखा, 'अगर कोई मेरे मनपसंद के शख्स से मिलवा दे, जिससे मैं शादी कर सकूं, तो उसे मैं इनाम 1 लाख डॉलर (करीब 83 लाख रुपये) दूंगी.'
3.2.5 करोड़ का इनाम
एला ने आगे लिखा, अगर शादी बच्चे को अकेले पालने दे और सिंगर मदर माने तो मिलवाने वाले व्यक्ति को 3,00000 डॉलर यानी लगभग 2.5 करोड़ रुपये दूंगी. ओनलीफैन्स स्टार ऐला ने पिछले महीने अपने सबस्टैक पर यह पोस्ट डाली थी जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है.
4.'मैं एक अजीब इंसान हूं'
Aella ने कहा कि मैं एक अजीब इंसान हूं. मेरे लिए शादी करने के लिए लड़के ढूंढना मुश्किल नहीं है. मैं जिस तरह के लड़के से शादी करना चाहती हूं, उनकी संख्या बहुत कम है. इसलिए मेरी च्वाइस के लड़के मिलना थोड़ी मुश्किल हो रही है. मुझे ऐसा स्पेशल लड़का चाहिए जिनकी पर्सनालिटी के लोग दुनिया में मात्र 3% हो.
5.Aella ने क्या रखी 4 शर्तें
- OnlyFans स्टार एला ने पहली शर्त यह रखी कि वह पुरुष पॉलीअमोरस (Polyamorous) होना चाहिए ( यानी एक से अधिक संबंधों को स्वीकार करने वाला).
- वह हर जेंडर के लोगों को पसंद करता हो.
- आर्थिक रूप से (पैसे में) वह मेरे बराबर हो, ताकि उसे सहारा न देना पड़े.
-उसे बच्चे चाहिए हों और खुद को पूरी तरह स्वीकार करने वाला व्यक्ति हो.