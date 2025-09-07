इस अमेरिकन लड़की के लिए दूल्हा ढूंढने पर मिलेगा 1,00000 डॉलर का इनाम, बस माननी होंगी ये 4 शर्तें!

5 . Aella ने क्या रखी 4 शर्तें

- OnlyFans स्टार एला ने पहली शर्त यह रखी कि वह पुरुष पॉलीअमोरस (Polyamorous) होना चाहिए ( यानी एक से अधिक संबंधों को स्वीकार करने वाला).

- वह हर जेंडर के लोगों को पसंद करता हो.

- आर्थिक रूप से (पैसे में) वह मेरे बराबर हो, ताकि उसे सहारा न देना पड़े.

-उसे बच्चे चाहिए हों और खुद को पूरी तरह स्वीकार करने वाला व्यक्ति हो.