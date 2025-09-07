FacebookTwitterYoutubeInstagram
इस अमेरिकन लड़की के लिए दूल्हा ढूंढने पर मिलेगा 1,00000 डॉलर का इनाम, बस माननी होंगी ये 4 शर्तें!

इस अमेरिकन लड़की के लिए दूल्हा ढूंढने पर मिलेगा 1,00000 डॉलर का इनाम, बस माननी होंगी ये 4 शर्तें!

शादी के लिए काफी मैट्रिमोनियल (Matrimonial) और वेडिंग प्लानिंग (Wedding Planning) ऐप्स मौजूद हैं. लेकिन उसके बावजूद लड़कियों को उनके मन पसंद के लड़के शादी के लिए नहीं मिल पाते. उनकी तलाश एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की होती है, जिनके साथ वो जिंदगी सुकून से गुजार सकें. शायद यही वजह है कि लड़किया ऐसा जीवनस

रईश खान | Sep 07, 2025, 12:02 AM IST

1.लड़की का पोस्ट हो रहा वायरल

लड़की का पोस्ट हो रहा वायरल
1

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. यह पोस्ट एक अमेरिकन लड़की का है, जो शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है. जो कोई इस लड़की के लिए दूल्हा ढूंढेगा उसको 1 लाख डॉलर का इनाम मिलेगा. हालांकि, लड़की ने अपनी 4 शर्तें बताई हैं कि लड़के में क्या-क्या खूबी होनी चाहिए.

2.33 साल की OnlyFans स्टार एला

33 साल की OnlyFans स्टार एला
2

न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, इस लड़की का नाम OnlyFans स्टार एला (Aella) है. वह अमेरिका के बे एरिया में रहती है. 33 साल की एला ने Substack पोस्ट में लिखा, 'अगर कोई मेरे मनपसंद के शख्स से मिलवा दे, जिससे मैं शादी कर सकूं, तो उसे मैं इनाम 1 लाख डॉलर (करीब 83 लाख रुपये) दूंगी.'

3.2.5 करोड़ का इनाम

2.5 करोड़ का इनाम
3

एला ने आगे लिखा, अगर शादी बच्चे को अकेले पालने दे और सिंगर मदर माने तो मिलवाने वाले व्यक्ति को 3,00000 डॉलर यानी लगभग 2.5 करोड़ रुपये दूंगी. ओनलीफैन्स स्टार ऐला ने पिछले महीने अपने सबस्टैक पर यह पोस्ट डाली थी जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है.

4.'मैं एक अजीब इंसान हूं'

'मैं एक अजीब इंसान हूं'
4

Aella ने कहा कि मैं एक अजीब इंसान हूं. मेरे लिए शादी करने के लिए लड़के ढूंढना मुश्किल नहीं है. मैं जिस तरह के लड़के से शादी करना चाहती हूं, उनकी संख्या बहुत कम है. इसलिए मेरी च्वाइस के लड़के मिलना थोड़ी मुश्किल हो रही है. मुझे ऐसा स्पेशल लड़का चाहिए जिनकी पर्सनालिटी के लोग दुनिया में मात्र 3% हो.

5.Aella ने क्या रखी 4 शर्तें

Aella ने क्या रखी 4 शर्तें
5

- OnlyFans स्टार एला ने पहली शर्त यह रखी कि वह पुरुष पॉलीअमोरस (Polyamorous) होना चाहिए ( यानी एक से अधिक संबंधों को स्वीकार करने वाला).

- वह हर जेंडर के लोगों को पसंद करता हो.

- आर्थिक रूप से (पैसे में) वह मेरे बराबर हो, ताकि उसे सहारा न देना पड़े.

-उसे बच्चे चाहिए हों और खुद को पूरी तरह स्वीकार करने वाला व्यक्ति हो.

