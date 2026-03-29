दिल्ली, नोएडा या गुरुग्राम... किसके घर के सबसे करीब है नया जेवर एयरपोर्ट? जानें सफर का पूरा समय और दूरी

1 . दिल्ली-एनसीआर में बना नया एयरपोर्ट

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इन दिनों दिल्ली-एनसीआर का नया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खूब सुर्खियां बटोर रहा है. हालांकि, अभी यह एयरपोर्ट आम जनता के लिए खुला नहीं है, यानी यहां से फ्लाइट्स शुरू नहीं हुई हैं. इसके बावजूद लोगों के मन में एक सवाल बार-बार आ रहा है कि उनके घर से एयरपोर्ट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और कितनी दूरी तय करनी होगी. खासकर दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के निवासियों के लिए यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है. (All images: AI)