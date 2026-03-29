दिल्ली, नोएडा या गुरुग्राम... किसके घर के सबसे करीब है नया जेवर एयरपोर्ट? जानें सफर का पूरा समय और दूरी

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1.दिल्ली-एनसीआर में बना नया एयरपोर्ट
इन दिनों दिल्ली-एनसीआर का नया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खूब सुर्खियां बटोर रहा है. हालांकि, अभी यह एयरपोर्ट आम जनता के लिए खुला नहीं है, यानी यहां से फ्लाइट्स शुरू नहीं हुई हैं. इसके बावजूद लोगों के मन में एक सवाल बार-बार आ रहा है कि उनके घर से एयरपोर्ट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और कितनी दूरी तय करनी होगी. खासकर दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के निवासियों के लिए यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है. (All images: AI)
2.दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट की दूरी
जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली की दूरी कितनी है, यह इस पर निर्भर करता है कि दिल्ली में आपकी लोकेशन क्या है. साउथ दिल्ली वासियों के लिए यह करीब 60 से 65 किमी दूर पर स्थित है. वहीं सेंट्रल दिल्ली से इसकी लगभग दूरी 70 किमी पडे़गी, जबकि नॉर्थ और वेस्ट दिल्ली वालों को एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए 75 से 80 किमी की दूरी को तय करना होगा. (All images: AI)
3.दिल्ली के लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में लगेगा इतना वक्त
अगर रास्ता साफ है यानि कि रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिलता है, तो एयरपोर्ट पहुंचने में लगभग 1.30 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है. हालांकि, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे की वजह से रास्ता काफी स्मूथ और आसान हुआ है. (All images: AI)
4.एयरपोर्ट नोएडा से कितना दूर
दिल्ली के मुकाबले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए यह एयरपोर्ट बेहद नजदीक है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोएडा सेक्टर 18 और सेक्टर 62 से इसकी दूरी करीब 35 से 45 किमी है. वहीं ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए यह बेहद नजदीक है, सिर्फ 20 से 30 किमी की दूरी पर स्थित है. यहां लोग आराम इस दूरी को 40 मिनट से 1 घंटे के अंदर तय कर सकते हैं. (All images: AI)
5.गुरुग्राम से है इतनी दूरी पर स्थित
दिल्ली और नोएडा की तुलना में गुरुग्राम से यह ज्यादा दूरी पर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुग्राम से एयरपोर्ट की दूरी लभगग 75 से 95 किमी है. ट्रैफिक के हिसाब ने नजर डाले, तो एयरपोर्ट पहुंचने में तकरीबन 1.5 से 2.5 घंटे का समय लग सकता है. हालांकि, यमुना एक्सप्रेसवे से यह सफर आसानी होने की उम्मीद है. (All images: AI)
6.इससे बदल जाएगा दिल्ली-NCR का ट्रैवल सिस्टम
बताया रहा है कि जेवर एयरपोर्ट चालू होने से दिल्ली-एनसीआर में आने-जाने का तरीका पूरी तरह से बदलने की उम्मीद है. शानदार सड़कें, मेट्रो और रैपिड रेल जैसे प्रोजेक्ट्स इसे एक बड़ा सेंटर बना देंगे. इससे दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ कम होगी और आसपास के शहरों के लोगों के लिए सफर काफी आसान हो जाएगा. (All images: AI)