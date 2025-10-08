ये हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी नौसेना, भारत के रैंकिंग ने कर दिया हैरान

5 . स्वीडन

5

आपको जानकर हैरानी होगी भी भारतीय नौसेना स्वीडन से भी पीछे हैं. दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी नौसेना स्वीडन के पास हैं. अगर भारत की बात करें तो भारत के पास दुनिया की छठी सबसे बड़ी नौसेना हैं.