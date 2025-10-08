FacebookTwitterYoutubeInstagram
करवा चौथ पर रील्स बनाने की ये हैं दिल्ली की 5 खूबसूरत जगहें, जो कपल के लिए रहेंगी यादगार

Kanpur Blast: कानपुर में मरकज मस्जिद के पास भीषण धमाका, 2 स्कूटियों में हुआ विस्फोट, महिला समेत 8 लोग घायल

Rashifal 09 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान​ विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

दिल्ली मेट्रो में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, वरना पड़ जाएगा महंगा, पढ़ लें DMRC के सख्त नियम

'अस्पताल में नहीं मै आश्रम में स्वस्थ और प्रसन्न हूं' सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच बोल प्रेमानंद महाराज

Gold Rate: सोने की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 10 साल में सिर्फ इतना था भाव, आज पांच गुना से ज्यादा हुआ महंगा

Shah Rukh Khan Vs Salman Khan: सलमान खान और शाहरुख खान में कौन ज्यादा अमीर? जानें इनकी नेटवर्थ

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली टेस्ट में इस खिलाड़ी को मिल सकता है आराम, जानें किसको मिलेगी प्लेइंग इलेवन में जगह

राज्यसभा चुनाव के लिए जपा के नवनीत क्यों बने निर्दलीय उम्मीदवार? 

15 से कम सीटें मिली तो HAM चुनावी मैदान से बाहर, NDA और जीतनराम मांझी के बीच फंसा पेंच, कैसे होगा बंटवारा?

तमिलनाडु में DMK विरोधी वोटों को मजबूत करने के लिए भाजपा ने जो किया, वाकई हिम्मत चाहिए!

ये हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी नौसेना, भारत के रैंकिंग ने कर दिया हैरान

आज हर देश अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है. खासकर हर कोई समुद्र में फतह हासिल करना चाहता है. लेकिन क्या आप जानते है कि दुनिया में सबसे अच्छे बड़ी नौसेना किस देश के पास है. 

सुमित तिवारी | Oct 08, 2025, 04:44 PM IST

1.चीन

चीन
1

चीन के पास दुनिया की सबसे नौसेना हैं.  चीनी नौसेना के बेड़े में 754 जहाज शामिल हैं. हालांकि, चीनी नौसेना फायर पावर के मामले में अमेरिका के पीछे है.

2.अमेरिकी नौसेना

अमेरिकी नौसेना
2

दूसरी सबसे बड़ी नौसेना की बात करें तो अमेरिका के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना हैं. इतना ही नहीं फायर पॉवर में अमेरिका की नौसेना अब भी दुनिया में सबसे ऊपर हैं. 
 

3.रूस

रूस
3

रूस के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है. रूसी नौसेना में कुल 419 युद्धपोत हैं. रूसी परमाणु पनडु्ब्बियां और युद्धपोत इस सेना की सबसे बड़ी ताकत हैं. 
 

4.इंडोनेशियाई नौसेना

इंडोनेशियाई नौसेना
4

इंडोनेशियाई नौसेना में कुल 331 युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। बता दें कि इस देश को समुद्री इलाके में चीन से बड़ा खतरा हैं. क्योंकि चीन पूरे दक्षिण सागर पर अपना दावा करता हैं. 
 

5.स्वीडन

स्वीडन
5

आपको जानकर हैरानी होगी भी भारतीय नौसेना स्वीडन से भी पीछे हैं. दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी नौसेना स्वीडन के पास हैं. अगर भारत की बात करें तो भारत के पास दुनिया की छठी सबसे बड़ी नौसेना हैं.

 

Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
Numerology:अप्रैल माह की इस तारीख को जन्मे लोगों पर मेहरबान होती हैं मां लक्ष्मी, खूब खर्च करने पर भी पैसों से भरी रहती है तिजोरी
अप्रैल माह की इस तारीख को जन्मे लोगों पर मेहरबान होती हैं मां लक्ष्मी, खूब खर्च करने पर भी पैसों से भरी रहती है तिजोरी
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
