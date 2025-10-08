ये हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी नौसेना, भारत के रैंकिंग ने कर दिया हैरान

करवा चौथ पर रील्स बनाने की ये हैं दिल्ली की 5 खूबसूरत जगहें, जो कपल के लिए रहेंगी यादगार
सुमित तिवारी | Oct 08, 2025, 04:44 PM IST
1.चीन
चीन के पास दुनिया की सबसे नौसेना हैं. चीनी नौसेना के बेड़े में 754 जहाज शामिल हैं. हालांकि, चीनी नौसेना फायर पावर के मामले में अमेरिका के पीछे है.
2.अमेरिकी नौसेना
दूसरी सबसे बड़ी नौसेना की बात करें तो अमेरिका के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना हैं. इतना ही नहीं फायर पॉवर में अमेरिका की नौसेना अब भी दुनिया में सबसे ऊपर हैं.
3.रूस
रूस के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है. रूसी नौसेना में कुल 419 युद्धपोत हैं. रूसी परमाणु पनडु्ब्बियां और युद्धपोत इस सेना की सबसे बड़ी ताकत हैं.
4.इंडोनेशियाई नौसेना
इंडोनेशियाई नौसेना में कुल 331 युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। बता दें कि इस देश को समुद्री इलाके में चीन से बड़ा खतरा हैं. क्योंकि चीन पूरे दक्षिण सागर पर अपना दावा करता हैं.
5.स्वीडन
आपको जानकर हैरानी होगी भी भारतीय नौसेना स्वीडन से भी पीछे हैं. दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी नौसेना स्वीडन के पास हैं. अगर भारत की बात करें तो भारत के पास दुनिया की छठी सबसे बड़ी नौसेना हैं.