20+ Mothers Day Shayari: 'ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत', मदर्स डे पर मां को भेजें दिल छू लेने वाली शायरी

1 . Mothers Day Shayari and Quotes

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मां का प्यार किसी एक दिन का मोहताज नहीं होता, लेकिन मदर्स डे एक जरिया है उन्हें यह बताने का कि वे हमारे लिए कितनी खास हैं. बचपन की लोरी से लेकर जीवन की चुनौतियों तक, मां हमेशा एक ढाल बनकर खड़ी रहती है. वह खुद भूखी सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों का निवाला कभी कम नहीं होने देती.

दुनिया में अगर ईश्वर का कोई साक्षात रूप है, तो वह 'मां' है. मां शब्द में पूरी कायनात का प्यार समाया हुआ है. हर साल मई के दूसरे रविवार को 'मदर्स डे' मनाया जाता है, जो हमें मौका देता है उस निस्वार्थ प्रेम को सम्मान देने का जिसने हमें पाल-पोसकर बड़ा किया. इस मदर्स डे पर इन शायरियों के साथ मां को स्पेशल फील करा सकते हैं.