मिलिए Lionel Messi की खूबसूरत वाइफ से, तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे दीवाने

मोहम्मद साबिर | Dec 13, 2025, 05:17 PM IST
1.कौन है लियोनेल मेसी की वाइफ?
अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी की वाइफ का नाम एंटोनेला रोक्कुजो है, जो सोशल मीडिया influencer हैं. एंटोनेला इंस्टाग्राम पर काफी लोकप्रिय हैं और लाखों की संख्या में फैंस उन्हें फॉलो भी करते हैं.
2.कब हुई लियोनेल मेसी और एंटोनेल रोक्कुजो की शादी?
लियोनेल मेसी और एंटोनेल रोक्कुजो ने 30 जून साल 2017 में एक दूसरे से शादी रचाई थी. उसके बाद से ही मेसी की मानों किस्मत ही बदल गई. मेसी ने वर्ल्ड कप के साथ साथ न जाने कितने खिताब भी अपने नाम किए हैं.
3.मेसी और एंटोनेल की कितने बच्चे हैं?
लियोनेल मेसी और एंटोनेल रोक्कुजो के 3 बच्चे हैं. उनके बच्चे के थियागो (Thiago), माटेओ (Mateo), और सिरो (Ciro) नाम है.
4.सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव?
एंटोनेल रोक्कुजो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. हालांकि उनका अकाउंट सिर्फ इंस्टाग्राम पर है और वो एक्स और फेसबुक नहीं चलाती हैं. इंस्टा पर उनके करीब 35 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
5.कितनी है एंटोनेला की नेटवर्थ?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एंटोनेला रोक्कुजो की नेटवर्थ कुल 20 मिलियन डॉलर है. एंटोनेला फिटनेस ब्रांड के लिए मॉडलिंग करती हैं और इससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है.