मिलिए Lionel Messi की खूबसूरत वाइफ से, तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे दीवाने

2 . कब हुई लियोनेल मेसी और एंटोनेल रोक्कुजो की शादी?

2

लियोनेल मेसी और एंटोनेल रोक्कुजो ने 30 जून साल 2017 में एक दूसरे से शादी रचाई थी. उसके बाद से ही मेसी की मानों किस्मत ही बदल गई. मेसी ने वर्ल्ड कप के साथ साथ न जाने कितने खिताब भी अपने नाम किए हैं.

