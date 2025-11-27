FacebookTwitterYoutubeInstagram
‘संविधान दिवस’ के कार्यक्रम में शामिल न होने वाले पार्टी सांसदों से बीजेपी नेतृत्व नाराज, मिल सकता है कारण बताओ नोटिस | हरियाणा के नूंह से जासूस रिजवान गिरफ्तार, रिजवान पर ISI के लिए जासूसी का आरोप, आतंकी डॉक्टरों से संबंध होने का आरोप | J&K के शोपियां में पुलिस का ऑपरेशन, जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ छापामारी, प्रतिबंधित संगठन है जमात ए इस्लामी

HomePhotos

छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से

World's Shortest Doctor: बहुत कम ही लोग होतो हैं जो अपनी कमियों को स्वीकार कर उसे ही अपनी ताकत बना लेते हैं. गुजरात के डॉक्टर गणेश बरैया इन्हीं चंद लोगों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से डॉक्टरी का ऊंचा मुक़ाम हासिल किया और दुनिया के सबसे कम हाइट के डॉक्टर बने...

Abhay Sharma | Nov 27, 2025, 02:35 PM IST

1.कौन हैं डॉक्टर Dr. Ganesh Baraiya?

कौन हैं डॉक्टर Dr. Ganesh Baraiya?
1

गुजरात के रहने वाले डॉक्टर गणेश बरैया 25 साल के हैं, पर उनकी हाइट महज 3 फीट और वजन 18 किलो है. गुजरात के भावनगर के गोरखी गांव में जन्मे गणेश 8 भाई बहन हैं. गणेश बरैया जन्म से ही बौनेपन के शिकार हैं, जिसके कारण उन्हें चलने-फिरने से संबंधित 72% विकलांगता है.  

2.जब नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन 

जब नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन 
2

डॉ. बरैया ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान बताया था कि 12वीं पास करने और MBBS में दाखिले के लिए नीट परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद जब मैंने फॉर्म भरा तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की समिति ने मेरी लंबाई के आधार पर मुझे खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि मेरी कम लंबाई के कारण मैं आपातकालीन मामलों को संभाल नहीं पाऊंगा..

3.सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी कानूनी लड़ाई

सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी कानूनी लड़ाई
3

डॉ. बरैया ने हार नहीं मानी, उन्होंने पहले गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जब वहां से राहत नहीं मिली तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गणेश बरैया के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कॉलेज को एडमिशन देने का आदेश दिया. फिर भावनगर मेडिकल कॉलेज में गणेश ने दाखिला लिया, 5 साल की MBBS की पढ़ाई पूरी की. 

4.कच्चे घर में रहता था परिवार 

कच्चे घर में रहता था परिवार 
4

गणेश बरैया के लिए यह सफर बिलकुल भी आसान नहीं था, उनके लिए चुनौती सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं बल्कि आर्थिक किल्लत भी थी. लेकिन, मानसिक रूप गणेश उतने ही मजबूत और तेज हैं. उनका परिवार एक कच्चे घर में रहता था, उनका सबसे बड़ा सपना था परिवार के लिए सभी सुविधाओं वाला एक ईंट का घर बनाना.  

5.चिकित्सा अधिकारी के तौर पर मिली पहली पोस्टिंग

चिकित्सा अधिकारी के तौर पर मिली पहली पोस्टिंग
5

गणेश बरैया ने वो कर दिखाया है, जिसे कई लोग नामुमकिन समझते थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छोटे कद के इस डॉक्टर ने, जिन्होंने चिकित्सा के अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी अब यानी चिकित्सा अधिकारी के तौर पर अपनी पहली पोस्टिंग शुरू कर दी है. 

6.ग्रामीण इलाके में गरीबों के इलाज का सपना

ग्रामीण इलाके में गरीबों के इलाज का सपना
6

डॉक्टर गणेश बरैया कहते हैं मैं ग्रामीण इलाके में गरीब लोगों का इलाज करना चाहता हूं. क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है. बताते चलें कि दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर में अब गणेश बरैया भी शामिल हैं. 

