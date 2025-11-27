छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से

2 . जब नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन

डॉ. बरैया ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान बताया था कि 12वीं पास करने और MBBS में दाखिले के लिए नीट परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद जब मैंने फॉर्म भरा तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की समिति ने मेरी लंबाई के आधार पर मुझे खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि मेरी कम लंबाई के कारण मैं आपातकालीन मामलों को संभाल नहीं पाऊंगा..