भारत के इस गांव में मारुति कार पर है बैन, वजह भगवान हनुमान से जुड़ी है

ट्रेंडिंग
जया पाण्डेय | Nov 29, 2025, 02:11 PM IST
1.महाराष्ट्र की गोद में बसा अनोखा गांव
महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव बसा है जिसकी अनोखी कहानी अक्सर बाहरी लोगों की जिज्ञासा जगाती है. अहमदनगर जिले में स्थित नंदुर निम्ब दैत्य कोई आम भारतीय गांव नहीं है. यह एक ऐसी जगह है जहां आधुनिक जीवन और प्राचीन मान्यताओं का इस तरह मिलन होता है कि एक अनोखा नियम लागू हो गया है. दरअसल यहां मारुति कारों पर बैन है.
2.इस गांव में नहीं है भगवान हनुमान का एक भी मंदिर
इस बैन के पीछे कार की गुणवत्ता या कीमत नहीं है बल्कि यह एक स्थानीय किंवदंती और उनके संरक्षक देवता निम्बा दैत्य के प्रति उनकी श्रद्धा से जुड़ा है. अगर आप इस गांव में घूमेंगे तो पाएंगे कि यहां भगवान हनुमान का एक भी मंदिर या मूर्ति नहीं है. यहां हनुमान या उनके किसी भी नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाता.
3.जब भगवान हनुमान और निम्ब दैत्य के बीच छिड़ा था युद्ध
गांव वालों को अपने स्थानीय रक्षक निम्ब दैत्य में गहरी आस्था है. पीढ़ियों से चली आ रही लोककथा के अनुसार एक बार हनुमान और निम्ब दैत्य के बीच युद्ध हुआ था. इस युद्ध को रोकने के लिए भगवान राम को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा था. ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद राम ने निम्ब दैत्य को इस गांव का एकमात्र दिव्य रक्षक होने का अधिकार दिया जबकि हनुमान को इस भूमिका से हटने के लिए कहा गया.
4.इस गांव में क्यों है मारुति की गाड़ियों पर बैन?
इस वजह से यह परंपरा विकसित हुई कि हनुमान जी की किसी भी रूप में उपस्थिति गांव में दुर्भाग्य ला सकती है. चूंकि मारुति भगवान हनुमान का दूसरा नाम है इसलिए लोकप्रिय मारुति ब्रांड की कारों को यहां बैन कर दिया गया है.
5.एक डॉक्टर ने जब की मारुति 800 खरीदने की कोशिश
गांव के लोग इससे जुड़ी एक और कहानी सुनाते हैं कि सालों पहले यहां के एक डॉक्टर ने मारुति 800 कार खरीदी थी. इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने क्लिनिक में आने वाले मरीजों की संख्या में अचानक और रहस्यमयी गिरावट देखी. चिंतित होकर उन्होंने आखिरकार मारुति बेच दी और उसकी जगह एक अलग ब्रांड की गाड़ी टाटा सूमो ले ली. कहा जाता है कि इस बदलाव के बाद उनका क्लिनिक फिर से सामान्य रूप से चलने लगा.
6.निम्ब दैत्य मंदिर में करवाना पड़ा विशेष अनुष्ठान
लोग बताते हैं कि मारुति कार का तेज हॉर्न सुनना भी अपशकुन माना जाता है. मारुति नाम के कुछ मजदूरों की भी कहानियां हैं जो इस इलाके में आए और बीमार पड़ गए और निम्ब दैत्य मंदिर में विशेष अनुष्ठान करने के बाद ही ठीक हुए. पर्यटकों के लिए ये प्रथाएं असामान्य लग सकती हैं लेकिन नंदुर निम्ब दैत्य के निवासियों के लिए यह उनकी पहचान और सांस्कृतिक इतिहास का एक हिस्सा मात्र है.
7.यहां भगवान हनुमान के अलावा बाकी देवताओं की होती है पूजा
हालांकि यह मान्यता केवल हनुमान जी तक ही सीमित है. ग्रामीण बिना किसी समस्या के भगवान गणेश और भगवान कृष्ण जैसे दूसरे देवताओं की पूजा करते रहते हैं. बाहर से कई लोग इसे अंधविश्वास कह सकते हैं लेकिन इस गांव के लोग इसे एक पवित्र परंपरा के रूप में देखते हैं जिसने सदियों से उनकी रक्षा की है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से