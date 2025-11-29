भारत के इस गांव में मारुति कार पर है बैन, वजह भगवान हनुमान से जुड़ी है

3 . जब भगवान हनुमान और निम्ब दैत्य के बीच छिड़ा था युद्ध

गांव वालों को अपने स्थानीय रक्षक निम्ब दैत्य में गहरी आस्था है. पीढ़ियों से चली आ रही लोककथा के अनुसार एक बार हनुमान और निम्ब दैत्य के बीच युद्ध हुआ था. इस युद्ध को रोकने के लिए भगवान राम को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा था. ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद राम ने निम्ब दैत्य को इस गांव का एकमात्र दिव्य रक्षक होने का अधिकार दिया जबकि हनुमान को इस भूमिका से हटने के लिए कहा गया.