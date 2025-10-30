FacebookTwitterYoutubeInstagram
गोरखपुर- सांसद रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली, शख्स ने अपना नाम अजय यादव बताया

IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन

Egg Quality: अंडे असली हैं या नकली, कैसे करें पता? जानें लगातार खराब हो रही क्वालिटी के पीछे की वजह

मोकामा हत्याकांड में बड़ा खुलासा ! 'दुलारचंद यादव' की मौत गोली लगने से नहीं हुई, चुनाव आयोग ने DGP से मांगी रिपोर्ट

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज

1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज

ट्रेंडिंग

जानिए 'बुदेलखंड जलियांवाला बाग' हत्याकांड की कहानी, उर्मिल का पानी हो गया था लाल

14 जनवरी 1931 का दिन बुंदेलखंड के इतिहास में काला दिन के नाम से जाना जाता है. इस दिन छतरपुर जिले के सिंहपुर में अंग्रेजों ने दूसरा जलियावाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था. आइए जातने है इसकी कहानी

सुमित तिवारी | Oct 30, 2025, 09:36 PM IST

1.उर्मिल का पानी लाल

उर्मिल का पानी लाल
1

14 जनवरी 1931 को छतरपुर जिले के चरण पादुका सिंहपुर में उर्मिल नदी के किनारे ग्रामीण लोग अंग्रेजी शासन द्वारा लगाए गए अत्यधिक करों के खिलाफ सभा कर रहे थे. 

2.नौगांव छावनी का कर्नल

नौगांव छावनी का कर्नल
2

तभी नौगांव छावनी का कर्नल फिशर अपनी फौज लेकर वहां पहुंचा. ग्रामीणों और फिशर के बीच बहस के बाद अंग्रेजों ने निहत्थे ग्रामीणों पर गोलियां चलवा दीं.

3.गोलीबारी

गोलीबारी
3

उस दिन की गोलीबारी में गांव से बह रही उर्मिल नदी का पानी लाल हो गया था. गोलियों की बौछार ने पेड़ों के पत्तों को झड़ा दिया था. 
 

4.चरण पादुका

चरण पादुका
4

इस घटना के बाद से चरण पादुका को ‘बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग’ कहा जाने लगा, चरण पादुका सिंहपुर बुंदेलखंड में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक माना जाता है. 
 

5.वीरता और बलिदान

वीरता और बलिदान
5

चरण पादुका का यह इतिहास न केवल वीरता और बलिदान का उदाहरण है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा भी देता है.
 

