जानिए 'बुदेलखंड जलियांवाला बाग' हत्याकांड की कहानी, उर्मिल का पानी हो गया था लाल

ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Oct 30, 2025, 09:36 PM IST
1.उर्मिल का पानी लाल
14 जनवरी 1931 को छतरपुर जिले के चरण पादुका सिंहपुर में उर्मिल नदी के किनारे ग्रामीण लोग अंग्रेजी शासन द्वारा लगाए गए अत्यधिक करों के खिलाफ सभा कर रहे थे.
2.नौगांव छावनी का कर्नल
तभी नौगांव छावनी का कर्नल फिशर अपनी फौज लेकर वहां पहुंचा. ग्रामीणों और फिशर के बीच बहस के बाद अंग्रेजों ने निहत्थे ग्रामीणों पर गोलियां चलवा दीं.
3.गोलीबारी
उस दिन की गोलीबारी में गांव से बह रही उर्मिल नदी का पानी लाल हो गया था. गोलियों की बौछार ने पेड़ों के पत्तों को झड़ा दिया था.
4.चरण पादुका
इस घटना के बाद से चरण पादुका को ‘बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग’ कहा जाने लगा, चरण पादुका सिंहपुर बुंदेलखंड में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक माना जाता है.
5.वीरता और बलिदान
चरण पादुका का यह इतिहास न केवल वीरता और बलिदान का उदाहरण है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा भी देता है.