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LPG और PNG में क्या अंतर है? जानिए आपकी रसोई के लिए कौन ज्यादा बेहतर, कौन सस्ता

LPG Vs PNG: रसोई गैस के दो प्रमुख विकल्पों में एलपीजी (LPG) और पीएनजी (PNG) शामिल हैं. इनके बीच अंतर और फायदों को समझने के लिए इस लेख को जरूर पढ़ें. सुरक्षा और सुविधा के मामले में कौन ज्यादा बेहतर है और कौन सी गैस सस्ती है, आइए इन सभी पहलुओं पर नजर डालते हैं.

Pragya Bharti | Mar 14, 2026, 08:54 AM IST

1.LPG Cylinder vs PNG Pipeline

LPG Cylinder vs PNG Pipeline
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ईरान और इजराइल के बढ़ते तनाव ने दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों में भी खलबली मचा दी है. विशेष रूप से हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर मंडराते संकट का सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है. भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए वैश्विक आयात पर निर्भर है. ऐसे में, खाड़ी देशों की अस्थिरता हमें प्रभावित कर रही है. गैस आदि की सप्लाई में दिक्कत आ रही है. ऐसे में लोग गैस को बचा-बचाकर खाना बना रहे हैं. इस बीच कई लोगों के मन में सवाल आता है कि LPG सिलेंडर और PNG पाइपलाइन में आखिर अंतर क्या है? दोनों से चूल्हा जलता है, तो फिर इस्तेमाल का तरीका एक-दूसरे से अलग क्यों है. यदि आप भी इन दोनों के बीच के अंतर को लेकर उलझन में हैं, तो यह लेख आपकी मदद करेगा.

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2.LPG और PNG में क्या अंतर है?

LPG और PNG में क्या अंतर है?
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LPG (Liquefied Petroleum Gas): यह लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जिसे सिलेंडरों में भरकर सप्लाई किया जाता है. इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है.
PNG (Piped Natural Gas): यह पाइप्ड नेचुरल गैस है जो सीधे पाइपलाइन के जरिए आपके घर तक पहुँचती है. इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है.

3.सुविधा और सप्लाई का अंतर

सुविधा और सप्लाई का अंतर
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LPG: इसमें आपको सिलेंडर खत्म होने से पहले बुकिंग करानी पड़ती है और नए सिलेंडर का इंतजार करना पड़ता है. कभी-कभी सप्लाई में देरी होने पर परेशानी हो सकती है.
PNG: यहां गैस की सप्लाई चौबीसों घंटे बिना रुके आती है. न सिलेंडर खत्म होने का डर है और न ही बुकिंग का झंझट. यह ठीक पानी के नल की तरह काम करती है.

4.सुरक्षा के लिहाज से कौन बेहतर?

सुरक्षा के लिहाज से कौन बेहतर?
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सुरक्षा के मामले में PNG को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. पीएनजी हवा से हल्की होती है, इसलिए रिसाव होने पर यह तुरंत हवा में ऊपर उठकर फैल जाती है, जिससे आग लगने का खतरा कम होता है. इसके विपरीत, एलपीजी हवा से भारी होती है और रिसाव होने पर जमीन पर जम जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है.

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5.LPG या PNG में कौन है सस्ता?

LPG या PNG में कौन है सस्ता?
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आमतौर पर PNG, एलपीजी की तुलना में सस्ती पड़ती है. एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से हर महीने बदलती हैं. इसके अलावा, पीएनजी में आप केवल उतनी ही गैस का पैसा देते हैं जितनी आपने इस्तेमाल की है (मीटर रीडिंग के अनुसार), जबकि एलपीजी सिलेंडर में अक्सर थोड़ी गैस बच जाती है.

6.जगह और रख-रखाव

जगह और रख-रखाव
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LPG: रसोई में सिलेंडर रखने के लिए काफी जगह की जरूरत होती है. भारी सिलेंडर को उठाना और फिट करना भी मेहनत का काम है.
PNG: इसमें किसी भारी उपकरण की जरूरत नहीं होती. बस एक छोटा सा मीटर और पतली पाइपलाइन लगती है, जिससे किचन में जगह बचती है.

7. उपलब्धता में अंतर

उपलब्धता में अंतर
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यहां LPG बाजी मार लेती है. एलपीजी पूरे भारत में, चाहे गाँव हो या शहर, हर जगह उपलब्ध है. वहीं, पीएनजी अभी केवल बड़े शहरों और चुनिंदा हाउसिंग सोसायटियों तक ही सीमित है क्योंकि इसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाना जरूरी होता है.

8.आपकी रसोई के लिए कौन सी बेहतर है?

आपकी रसोई के लिए कौन सी बेहतर है?
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अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है, तो PNG एक स्मार्ट और सस्ता विकल्प है. लेकिन अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पाइपलाइन नहीं है या आपका ट्रांसफर अक्सर होता रहता है, तो LPG ही सबसे भरोसेमंद साथी है.

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