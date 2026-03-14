LPG और PNG में क्या अंतर है? जानिए आपकी रसोई के लिए कौन ज्यादा बेहतर, कौन सस्ता

1 . LPG Cylinder vs PNG Pipeline

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ईरान और इजराइल के बढ़ते तनाव ने दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों में भी खलबली मचा दी है. विशेष रूप से हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर मंडराते संकट का सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है. भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए वैश्विक आयात पर निर्भर है. ऐसे में, खाड़ी देशों की अस्थिरता हमें प्रभावित कर रही है. गैस आदि की सप्लाई में दिक्कत आ रही है. ऐसे में लोग गैस को बचा-बचाकर खाना बना रहे हैं. इस बीच कई लोगों के मन में सवाल आता है कि LPG सिलेंडर और PNG पाइपलाइन में आखिर अंतर क्या है? दोनों से चूल्हा जलता है, तो फिर इस्तेमाल का तरीका एक-दूसरे से अलग क्यों है. यदि आप भी इन दोनों के बीच के अंतर को लेकर उलझन में हैं, तो यह लेख आपकी मदद करेगा.