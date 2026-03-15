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LPG Crisis: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा LPG Cylinder, जान लीजिए सरकार का वो फैसला जो छीन लेगा आपका पुराना सिलेंडर

पेट्रोलियम मंत्रालय ने ग्राहकों के लिए एलपीजी सिलेंडर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. उपभोक्ता न तो नया सिलेंडर ले पाएंगे और न ही पुराना रिफिल करा सकेंगे. ये नया नियम किन लोगों के लिए लगाया गया है, चलिए हम आपको बताते हैं.

Pragya Bharti | Mar 15, 2026, 08:58 AM IST

1.LPG Cylinder Connection New Rule

LPG Cylinder Connection New Rule
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भारतीय रसोई के गैस अर्थशास्त्र में आज एक बड़ा मोड़ आया है. अब तक मध्यमवर्गीय परिवारों की यह आदत थी कि वे पीएनजी पाइपलाइन के साथ बैकअप के तौर पर एक एलपीजी सिलेंडर भी रखते थे. लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय के ताजा संशोधन ने इस जुगलबंदी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पीएनजी कनेक्शन के बाद एलपीजी सिलेंडर की सुविधा किसे दी जाएगी और किसे नहीं.

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2.किसे नहीं मिलेगा LPG Cylinder?

किसे नहीं मिलेगा LPG Cylinder?
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नए आदेश के बाद सरकारी तेल कंपनियां (IOCL, BPCL, HPCL) उन ग्राहकों की पहचान करेंगी जिनके पास पहले से पाइप गैस मौजूद है. ऐसे ग्राहकों के लिए न केवल नया कनेक्शन लेना प्रतिबंधित होगा, बल्कि वे अपने पुराने सिलेंडरों को रिफिल भी नहीं करा पाएंगे. डेटा शेयरिंग के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं को ट्रैक किया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस घर में पीएनजी कनेक्शन एक्टिव है, वहां अब एलपीजी सिलेंडर की सुविधा नहीं दी जाएगी.

3.सरकार के इस कड़े फैसले के पीछे 3 मुख्य उद्देश्य

सरकार के इस कड़े फैसले के पीछे 3 मुख्य उद्देश्य
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संसाधनों का समान वितरण- सरकार का लक्ष्य है कि शहरी इलाकों में एलपीजी की खपत कम की जाए, ताकि उन सिलेंडरों को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भेजा जा सके जहां पाइपलाइन बिछाना फिलहाल संभव नहीं है.
सब्सिडी का बोझ कम करना- एलपीजी पर दी जाने वाली भारी सब्सिडी सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय भार है. पीएनजी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में इसे रोककर सरकारी खजाने को राहत दी जाएगी.
सुरक्षा और पर्यावरण- पीएनजी को एलपीजी की तुलना में अधिक सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त माना जाता है. साथ ही, यह पाइप से निरंतर सप्लाई होने के कारण रिफिलिंग की झंझट को भी खत्म करती है.

4.आम जनता पर क्या होगा असर?

आम जनता पर क्या होगा असर?
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इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जो पीएनजी में मेंटेनेंस या तकनीकी खराबी के दौरान बैकअप के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे. अब सप्लाई रुकने की स्थिति में उपभोक्ताओं के पास वैकल्पिक ईंधन का संकट हो सकता है.

TRENDING NOW

5.पीएनजी ग्राहकों कब बंद करेंगे अपना LPG कनेक्शन?

पीएनजी ग्राहकों कब बंद करेंगे अपना LPG कनेक्शन?
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संभावना जताई जा रही है कि पीएनजी ग्राहकों को अपना एलपीजी कनेक्शन जल्द ही अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा या उसे निष्क्रिय मोड में डालना पड़ेगा. सरकार का यह कदम संसाधनों के उचित प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है, जिससे भविष्य में गैस वितरण की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी.

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