LPG Crisis: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा LPG Cylinder, जान लीजिए सरकार का वो फैसला जो छीन लेगा आपका पुराना सिलेंडर

3 . सरकार के इस कड़े फैसले के पीछे 3 मुख्य उद्देश्य

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संसाधनों का समान वितरण- सरकार का लक्ष्य है कि शहरी इलाकों में एलपीजी की खपत कम की जाए, ताकि उन सिलेंडरों को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भेजा जा सके जहां पाइपलाइन बिछाना फिलहाल संभव नहीं है.

सब्सिडी का बोझ कम करना- एलपीजी पर दी जाने वाली भारी सब्सिडी सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय भार है. पीएनजी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में इसे रोककर सरकारी खजाने को राहत दी जाएगी.

सुरक्षा और पर्यावरण- पीएनजी को एलपीजी की तुलना में अधिक सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त माना जाता है. साथ ही, यह पाइप से निरंतर सप्लाई होने के कारण रिफिलिंग की झंझट को भी खत्म करती है.