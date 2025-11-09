दुनिया के 5 ऐसे देश जहां रहते हैं सबसे ज्यादा अरबपति

फरीदाबाद से आगे बढ़ी बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा, अनिरुद्धाचार्य भी हुए शामिल, पदयात्रा में उमड़ी भारी भीड़ | पूर्णिया में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा- यूपी के लोग यहां वोट देने आ रहे हैं | महाराष्ट्र के नंदुरबार में बड़ा हादसा!150 फीट गहरी खाई में गिरी स्कूल बस, घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती
ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Nov 09, 2025, 04:24 PM IST
1.अमेरिका
दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका में रहते हैं. फॉर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर 902 अरबपति रहते हैं.
2.चीन
अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम चीन का आता है. फॉर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर अरबपतियों की संख्या 406 हैं.
3.भारत
फॉर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का वो तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं. भारत में अरबपतियों की संख्या 205 है, जबकि पिछले साल 200 थी.
4.जर्मनी
इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जर्मनी का नाम आता है. जर्मनी में अरबपतियों की संख्या 171 हैं. यहां पर सबसे अमीर व्यक्ति का नाम है डाइटर श्र्वार्ट्स हैं.
5.रूस
दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों के लिस्ट में पांचवा नंबर रूस का है. यहां पर 140 अरबपति रहते है. इनकी टोटल संपत्ति की वैल्यू 537 डॉलर है.