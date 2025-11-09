FacebookTwitterYoutubeInstagram
RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘टप्पू’ भव्य गांधी करेंगे शो में वापसी? 8 साल बाद एक्टर ने खुद दिया जवाब

25 November Ayodhya Event: 25 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास? 

Gut Health: डॉक्टर ने बताया महिलाओं की गट हेल्थ के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट, यहां देखें लिस्ट 

दुनिया के 5 ऐसे देश जहां रहते हैं सबसे ज्यादा अरबपति

पानी गर्म करने वाले रॉड पर जम गई है सफेद परत, इस आसान तरीके से चुटकियों में करें साफ

Photos

दुनिया के 5 ऐसे देश जहां रहते हैं सबसे ज्यादा अरबपति

आज हम आपको दुनिया के उन देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति लोग रहते है. आइए जानते हैं. 

सुमित तिवारी | Nov 09, 2025, 04:24 PM IST

1.अमेरिका

1

दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका में रहते हैं. फॉर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर 902 अरबपति रहते हैं.

2.चीन

2

अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम चीन का आता है. फॉर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर अरबपतियों की संख्या 406 हैं.

3.भारत

3

फॉर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का वो तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं. भारत में अरबपतियों की संख्या 205 है, जबकि पिछले साल 200 थी. 

4.जर्मनी

4

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जर्मनी का नाम आता है. जर्मनी में अरबपतियों की संख्या 171 हैं. यहां पर सबसे अमीर व्यक्ति का नाम है डाइटर श्र्वार्ट्स हैं. 
 

5.रूस 

5

दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों के लिस्ट में पांचवा नंबर रूस का है. यहां पर 140 अरबपति रहते है. इनकी टोटल संपत्ति की वैल्यू 537 डॉलर है. 

