भारत के इस इकलौते शहर को google पर खूब किया गया सर्च, 2025 के ट्रेंड में रहा नाम

5 . आध्यात्मिक पर्यटन में दिखा बदलाव

महाकुंभ मेले की वजह से इस बार वाराणसी, ऋषिकेश और बोधगया जैसी जगहों की यात्रा की खोजों में भी तेज उछाल दिखा. साल 2025 में यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचने की बात नहीं रही, बल्कि लोग वहां की सांस्कृतिक कहानियां, आर्ट, संगीत, योग और दर्शन की तरफ भी आकर्षित हुए. धार्मिक यात्राएं सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं रहे, इस साल महाकुंभ ने युवा पीढ़ी को भी बड़ी संख्या में अपनी तरफ खींचा है.

