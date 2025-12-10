भारत के इस इकलौते शहर को google पर खूब किया गया सर्च, 2025 के ट्रेंड में रहा नाम

CIC के चयन के लिए मीटिंग खत्म, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमरे से निकले | पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं मोस्ट वॉटेंड आतंकी, लश्कर के दो आतंकी एक साथ दिखे, सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखा हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद | संजीव बालियान डीपी यादव और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चे का गठन किया, अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने को लेकर फिर शुरू होगा आंदोलन
Abhay Sharma | Dec 10, 2025, 12:34 PM IST
1.भारत के इस शहर को खूब किया गया सर्च
'India’s Year in Search 2025' की लिस्ट के अनुसार, 2025 में भारतीयों ने कुंभ नगरी को सर्च किया, साथ ही सर्च में लोगों ने इस शहर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहा. इसके अलावा 2025 में एक और नाम ज्यादा सुर्खियों में रहा वो है 'महाकुंभ'. बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 'महाकुंभ 2025' का शानदार आयोजन किया गया था.
2.पूरे साल ट्रेंड में रहा महाकुंभ मेला
2025 में भारत की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ट्रैवल सर्च थी महाकुंभ मेला और महाकुंभ ने न सिर्फ घूमने-फिरने वाली जगहों की लिस्ट में पहला स्थान पाया, बल्कि यह पूरे साल की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज और सर्च में शामिल रहा. इस साल यानी 2025 में महाकुंभ देश के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट साबित हुआ. दुनिया के कोने-कोने से भी इसका सर्च बढ़ा था.
3.बीच और द्वीप भी ट्रेंड में रहे
ऐसा नहीं है कि लोगों ने समुद्र तटों और छुट्टियों वाले द्वीपों को पूरी तरह से भूल दिया, इस लिस्ट में विदेश घूमने के शौकीन भी रहे, जिन्होंने गूगल की सर्च लिस्ट साउथ एशिया में रुचि दिखाई. इसके अलावा टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में फिलीपींस दूसरे नंबर पर रहा, जबकि वियतनाम का फु क्वोक छठा और थाईलैंड का फुकेत सातवें नंबर शामिल रहा.
4.लिस्ट में आखिर और भी नाम
इसके अलावा मालदीव लिस्ट के आठवें नंबर पर बना रहा. यूरोप की बात करें तो जॉर्जिया अपनी खूबसूरत वादियों, पुराने मठों और शानदार पाक कला की वजह से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में तीसरा सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा. इसमें से कुछ जगहों ने लगातार अपनी पकड़ बनाए रखी. इसके अलावा देश में कश्मीर (5वां स्थान) पर रहा. भारत से पांडिचेरी ने भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाए रखा.
5.आध्यात्मिक पर्यटन में दिखा बदलाव
महाकुंभ मेले की वजह से इस बार वाराणसी, ऋषिकेश और बोधगया जैसी जगहों की यात्रा की खोजों में भी तेज उछाल दिखा. साल 2025 में यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचने की बात नहीं रही, बल्कि लोग वहां की सांस्कृतिक कहानियां, आर्ट, संगीत, योग और दर्शन की तरफ भी आकर्षित हुए. धार्मिक यात्राएं सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं रहे, इस साल महाकुंभ ने युवा पीढ़ी को भी बड़ी संख्या में अपनी तरफ खींचा है.
