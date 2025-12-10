FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

CIC के चयन के लिए मीटिंग खत्म, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमरे से निकले | पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं मोस्ट वॉटेंड आतंकी, लश्कर के दो आतंकी एक साथ दिखे, सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखा हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद | संजीव बालियान डीपी यादव और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चे का गठन किया, अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने को लेकर फिर शुरू होगा आंदोलन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'सूर्या की कप्तानी में खिलाड़ी कम्फर्टेबल...' साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ने Suryakumar Yadav की कप्तानी को लेकर दिया बड़ा बयान

'सूर्या की कप्तानी में खिलाड़ी कम्फर्टेबल...' साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ने Suryakumar Yadav की कप्तानी को लेकर दिया बड़ा बयान

IND vs SA 2nd t20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसा है न्यू चंडीगढ़ की पिच का हाल

IND vs SA 2nd t20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसा है न्यू चंडीगढ़ की पिच का हाल

क्या होता है जब आप रोज पीते हैं भीगे हुए मेथी दानों का पानी, जानिए कैसे 6 बीमारियां खुद-ब-खुद होने लगती हैं ठीक

क्या होता है जब आप रोज पीते हैं भीगे हुए मेथी दानों का पानी, जानिए कैसे 6 बीमारियां खुद-ब-खुद होने लगती हैं ठीक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा

टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा

क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा

क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा

Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?

Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?

HomePhotos

ट्रेंडिंग

भारत के इस इकलौते शहर को google पर खूब किया गया सर्च, 2025 के ट्रेंड में रहा नाम

हाल ही में गूगल (google) की ओर से 'India’s Year in Search 2025' की लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट में उन चीजों का जिक्र किया गया है, जो 2025 में खूब सर्च किए गए या 2025 में टॉप ट्रेंड में रहे. आइए जानते हैं भारत में लोगों ने google पर इस साल सबसे ज्यादा क्या सर्च किया... 

Abhay Sharma | Dec 10, 2025, 12:34 PM IST

1.भारत के इस शहर को खूब किया गया सर्च

भारत के इस शहर को खूब किया गया सर्च
1

'India’s Year in Search 2025' की लिस्ट के अनुसार, 2025 में भारतीयों ने कुंभ नगरी को सर्च किया, साथ ही सर्च में लोगों ने इस शहर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहा. इसके अलावा 2025 में एक और नाम ज्यादा सुर्खियों में रहा वो है 'महाकुंभ'. बता दें कि  उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 'महाकुंभ 2025' का शानदार आयोजन किया गया था. 

Advertisement

2.पूरे साल ट्रेंड में रहा महाकुंभ मेला

पूरे साल ट्रेंड में रहा महाकुंभ मेला
2

2025 में भारत की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ट्रैवल सर्च थी महाकुंभ मेला और महाकुंभ ने न सिर्फ घूमने-फिरने वाली जगहों की लिस्ट में पहला स्थान पाया, बल्कि यह पूरे साल की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज और सर्च में शामिल रहा. इस साल यानी 2025 में महाकुंभ देश के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट साबित हुआ. दुनिया के कोने-कोने से भी इसका सर्च बढ़ा था. 

3.बीच और द्वीप भी ट्रेंड में रहे

बीच और द्वीप भी ट्रेंड में रहे
3

ऐसा नहीं है कि लोगों ने समुद्र तटों और छुट्टियों वाले द्वीपों को पूरी तरह से भूल दिया, इस लिस्ट में विदेश घूमने के शौकीन भी रहे, जिन्होंने गूगल की सर्च लिस्ट साउथ एशिया में रुचि दिखाई. इसके अलावा टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में फिलीपींस दूसरे नंबर पर रहा, जबकि वियतनाम का फु क्वोक छठा और थाईलैंड का फुकेत सातवें नंबर शामिल रहा. 

4.लिस्ट में आखिर और भी नाम

लिस्ट में आखिर और भी नाम
4

इसके अलावा मालदीव लिस्ट के आठवें नंबर पर बना रहा. यूरोप की बात करें तो जॉर्जिया अपनी खूबसूरत वादियों, पुराने मठों और शानदार पाक कला की वजह से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में तीसरा सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा. इसमें से कुछ जगहों ने लगातार अपनी पकड़ बनाए रखी. इसके अलावा देश में कश्मीर (5वां स्थान) पर रहा. भारत से पांडिचेरी ने भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाए रखा. 

TRENDING NOW

5.आध्यात्मिक पर्यटन में दिखा बदलाव

आध्यात्मिक पर्यटन में दिखा बदलाव
5

महाकुंभ मेले की वजह से इस बार वाराणसी, ऋषिकेश और बोधगया जैसी जगहों की यात्रा की खोजों में भी तेज उछाल दिखा. साल 2025 में यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचने की बात नहीं रही, बल्कि लोग वहां की सांस्कृतिक कहानियां, आर्ट, संगीत, योग और दर्शन की तरफ भी आकर्षित हुए. धार्मिक यात्राएं सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं रहे, इस साल महाकुंभ ने युवा पीढ़ी को भी बड़ी संख्या में अपनी तरफ खींचा है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा
टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा
क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा
क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
IPL 2026 Auction Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा आईपीएल ऑक्शन? जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव
IPL 2026 Auction Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा आईपीएल ऑक्शन? जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव
भारत के इस इकलौते शहर को google पर खूब किया गया सर्च, 2025 के ट्रेंड में रहा नाम
भारत के इस इकलौते शहर को google पर खूब किया गया सर्च, 2025 के ट्रेंड में रहा नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 09 December 2025: आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Astro Remedies: घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन
घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन
Numerology: ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
MORE
Advertisement