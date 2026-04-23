2050 तक कितनी हो जाएगी भारत की आबादी? पाकिस्तान के आंकड़े देखकर जरूर लगेगा झटका!

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Jaya Pandey | Apr 23, 2026, 06:22 PM IST
1.2050 में कितनी होगी दुनिया की आबादी?
क्या आपने कभी इस बारे में कल्पना की है कि जिस रफ्तार से दुनिया की आबादी बढ़ रही है वह साल 2050 तक कहां पहुंचेगी? संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2050 तक दुनिया की आबादी 9.8 अरब हो जाएगी.
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2.अभी कितनी है दुनिया की आबादी?
संयुक्त राष्ट्र ने यह भी अनुमान लगाया है कि दुनिया की वर्तमान जनसंख्या 8.3 अरब है जो 2030 तक 8.6 अरब और 2100 तक 11.2 अरब तक पहुंच जाएगी.
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3.UN की रिपोर्ट में क्या?
यूएन की रिपोर्ट में इस बात को भी बताया गया है कि हर साल लगभग 8.3 करोड़ लोग दुनिया की आबादी में जुड़ रहे हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ने का सिलसिला आगे भी जारी रहने की संभावना है, भले ही जन्म दर धीरे-धीरे कम होती रहे.
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4.आबादी को लेकर भारतीयों के मन में क्या है सवाल?
दुनिया की आबादी के बारे में तो हमें पता चल गया. अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे जेहन में आ रहा है वो यह है कि 2050 तक भारत की आबादी कहां पहुंचेगी?
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5.2050 में भारत की आबादी कहां पहुंचेगी?
United Nations की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की आबादी में 2050 तक लगभग 24 करोड़ के आसपास बढ़ोतरी होगी और यह 167 करोड़ पहुंच जाएगी.
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6.2050 में कितनी होगी पाकिस्तान की आबादी?
वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान की आबादी 37 करोड़ के आसपास पहुंचने की उम्मीद है. यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की आबादी में 12–13 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है.
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7.पाकिस्तान की ग्रोथ रेट ज्यादा
अगर तुलना की जाए तो भारत की आबादी बढ़ेगी, लेकिन ग्रोथ रेट धीमा हो रहा है. वहीं, दूसरी तरफ चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की आबादी भी तेजी से बढ़ेगी और प्रतिशत के हिसाब से उसकी वृद्धि दर भी ज्यादा होगी.
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8.सबसे तेजी से बढ़ रही किस देश की आबादी?
UN रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के दस सबसे बड़े देशों में नाइजीरिया की जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ रही है. इसी कारण नाइजीरिया अभी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, उसकी जनसंख्या 2050 से पहले अमेरिका से ज्यादा हो सकती है और वह दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन सकता है.
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