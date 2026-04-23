2050 तक कितनी हो जाएगी भारत की आबादी? पाकिस्तान के आंकड़े देखकर जरूर लगेगा झटका!

8 . सबसे तेजी से बढ़ रही किस देश की आबादी?

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UN रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के दस सबसे बड़े देशों में नाइजीरिया की जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ रही है. इसी कारण नाइजीरिया अभी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, उसकी जनसंख्या 2050 से पहले अमेरिका से ज्यादा हो सकती है और वह दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन सकता है.

(Image Credit: Canva)

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