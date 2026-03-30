भारत सरकार का बड़ा फैसला..1 अप्रैल से हिकविजन-दहुआ जैसे चीनी CCTV कैमरों पर बैन, जानें पूरी वजह

4 . सरकार ऐसा क्यों कर रही है?

4

माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी है. इंटरनेट CCTV कैमरों को दूर से भी एक्सेस किया जा सकता है और इससे लोगों का डेटा चोरी होने का बड़ा खतरा है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) कहना है कि कई चीनी डिवाइस में ऐसी तकनीकी कमजोरियां हो सकती हैं जिनका गलत इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा सकता है. इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने अब सिक्योरिटी नियमों और भी सख्त कर दिया. (Images: pinterest)

