भारत सरकार का बड़ा फैसला..1 अप्रैल से हिकविजन-दहुआ जैसे चीनी CCTV कैमरों पर बैन, जानें पूरी वजह

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Anil | Mar 30, 2026, 04:29 PM IST
1. CCTV कैमरों को लेकर एक बड़ा फैसला
भारत ने CCTV कैमरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत सरकार 1 अप्रैल, 2026 से चीन के उन CCTV कैमरों की बिक्री पर रोक लगाने जा रही है, जो इंटरनेट से चलते हैं. साथ ही इससे जुड़ी कुछ चीनी टेक कपनियां भी बैन होगी. ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ने यह बड़ा कदम क्यों उठाने का फैसला किया हैं? (Images: AI)
2.इन चीनी टेक कंपनिया लगा बैन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत सरकार 1 अप्रैल से हिकविजन, दहुआ और टीपी-लिंक जैसे टीनी टेक कंपनियों इंटरनेट CCTV कैमरों पर रोक लगाने वाली है. अब किसी भी कंपनी को कैमरा बेचने से पहले STQC नाम का एक नया सरकारी सर्टिफिकेट लेना होगा. (Images: pinterest)
3.चीनी कंपनियों की छुट्टी तय
खबर यह भी है कि सरकार इन चीनी कंपनियों के कैमरों में सेट चिपसेट को क्लियरेंस देने के मूड में नहीं है. सरकार को आंशका है कि इन चिप्स के मदद से डेटा चोरी होने का खतरा है, जिस कारण ने इन कंपनियों को भारत छोड़कर जाना पड़ सकता है. (Images: pinterest)
4.सरकार ऐसा क्यों कर रही है?
माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी है. इंटरनेट CCTV कैमरों को दूर से भी एक्सेस किया जा सकता है और इससे लोगों का डेटा चोरी होने का बड़ा खतरा है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) कहना है कि कई चीनी डिवाइस में ऐसी तकनीकी कमजोरियां हो सकती हैं जिनका गलत इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा सकता है. इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने अब सिक्योरिटी नियमों और भी सख्त कर दिया. (Images: pinterest)
5.भारतीय कंपनियों को फायदा
बीते साल तक इंडिया के CCTV मार्केट के लगभग एक-तिहाई हिस्से पर चीनी कंपनियों का कब्जा था. लेकिन सिक्योरिटी नियमों का सही पालन नहीं से अब चीनी कंपनियों को बैन किया जा रहा है. अब मार्केट में CP Plus, Qubo, Prama, Matrix और Sparsh जैसे भारतीय ब्रांड्स को फायदा मिलेगा. खास बात यह है कि ये भारतीय कंपनियां अब चाइनीज चिप की जगह ताइवान में बनी चिपसेट का इस्तेमाल कर रही हैं. (Images: pinterest)
6.सभी CCTV कंपनियों को बतानी होगी जानकारी
सरकार ने कंपनियों को अपने डिवाइसेस में नए सुरक्षा नियम लागू करने के लिए दो साल का वक्त दिया था, जो अब खत्म होने वाला है. इसके साथ ही, 1 अप्रैल से सभी CCTV कंपनियों के लिए यह बताना जरूरी होगा कि उनका कैमरा किस देश में बना है और उसमें सुरक्षा के क्या-क्या फीचर्स मौजूद हैं. (Images: pinterest)