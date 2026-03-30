FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Mahavir Jayanti 2026: राजपाठ छोड़ कैसे वर्षों की तपस्या कर वर्धमान से भगवान बनें महावीर स्वामी, जानें जयंती से लेकर उनकी पूरी कहानी

राजपाठ छोड़ कैसे वर्षों की तपस्या कर वर्धमान से भगवान बनें महावीर स्वामी, जानें जयंती से लेकर उनकी पूरी कहानी

वाराणसी में गूंजेगी सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा, 3 से 5 अप्रैल तक होगा भव्य महानाट्य

वाराणसी में गूंजेगी सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा, 3 से 5 अप्रैल तक होगा भव्य महानाट्य

'ये रोहित का 2.0 है...' पूर्व दिग्गज ने Rohit Sharma को लेकर दिया बड़ा बयान

'ये रोहित का 2.0 है...' पूर्व दिग्गज ने Rohit Sharma को लेकर दिया बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस टारगेट चेज करने वाली टीमें, देखें लिस्ट में RCB-CSK में किसका नाम

IPL में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस टारगेट चेज करने वाली टीमें, देखें लिस्ट में RCB-CSK में किसका नाम

Mahavir Jayanti Wishes: अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म..."जीओ और जीने दो" जैसे मूलमंत्र, कोट्स, मैसेज से महावीर जयंती पर अपनों को दें शुभकामनाएं

अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म..."जीओ और जीने दो" जैसे मूलमंत्र, कोट्स, मैसेज से महावीर जयंती पर अपनों को दें शुभकामनाएं

भारत सरकार का बड़ा फैसला..1 अप्रैल से हिकविजन-दहुआ जैसे चीनी CCTV कैमरों पर बैन, जानें पूरी वजह

भारत सरकार का बड़ा फैसला..1 अप्रैल से हिकविजन-दहुआ जैसे चीनी CCTV कैमरों पर बैन, जानें पूरी वजह

HomePhotos

ट्रेंडिंग

भारत सरकार का बड़ा फैसला..1 अप्रैल से हिकविजन-दहुआ जैसे चीनी CCTV कैमरों पर बैन, जानें पूरी वजह

भारत ने CCTV कैमरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार 1 अप्रैल 2026 से सुरक्षा नियम पूरे न करने वाले कुछ चीनी CCTV कैमरों की बिक्री पर रोक लगाने जा रही है.

Anil | Mar 30, 2026, 04:29 PM IST

1. CCTV कैमरों को लेकर एक बड़ा फैसला

CCTV कैमरों को लेकर एक बड़ा फैसला
1

भारत ने CCTV कैमरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत सरकार 1 अप्रैल, 2026 से चीन के उन CCTV कैमरों की बिक्री पर रोक लगाने जा रही है, जो इंटरनेट से चलते हैं. साथ ही इससे जुड़ी कुछ चीनी टेक कपनियां भी बैन होगी. ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ने यह बड़ा कदम क्यों उठाने का फैसला किया हैं? (Images: AI)
 

Advertisement

2.इन चीनी टेक कंपनिया लगा बैन

इन चीनी टेक कंपनिया लगा बैन
2

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  भारत सरकार 1 अप्रैल से हिकविजन, दहुआ और टीपी-लिंक जैसे टीनी टेक कंपनियों इंटरनेट CCTV कैमरों पर रोक लगाने वाली है. अब किसी भी कंपनी को कैमरा बेचने से पहले STQC नाम का एक नया सरकारी सर्टिफिकेट लेना होगा. (Images: pinterest)
 

3.चीनी कंपनियों की छुट्टी तय

चीनी कंपनियों की छुट्टी तय
3

खबर यह भी है कि सरकार इन चीनी कंपनियों के कैमरों में सेट चिपसेट को क्लियरेंस देने के मूड में नहीं है. सरकार को आंशका है कि इन चिप्स के मदद से डेटा चोरी होने का खतरा है, जिस कारण ने इन कंपनियों को भारत छोड़कर जाना पड़ सकता है.  (Images: pinterest)
 

4.सरकार ऐसा क्यों कर रही है?

सरकार ऐसा क्यों कर रही है?
4

माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी है. इंटरनेट CCTV कैमरों को दूर से भी एक्सेस किया जा सकता है और इससे लोगों का डेटा चोरी होने का बड़ा खतरा है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) कहना है कि कई चीनी डिवाइस में ऐसी तकनीकी कमजोरियां हो सकती हैं जिनका गलत इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा सकता है. इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने अब सिक्योरिटी नियमों और भी सख्त कर दिया. (Images: pinterest)
 

TRENDING NOW

5.भारतीय कंपनियों को फायदा

भारतीय कंपनियों को फायदा
5

बीते साल तक इंडिया के CCTV मार्केट के लगभग एक-तिहाई हिस्से पर चीनी कंपनियों का कब्जा था. लेकिन सिक्योरिटी नियमों का सही पालन नहीं से अब चीनी कंपनियों को बैन किया जा रहा है. अब मार्केट में CP Plus, Qubo, Prama, Matrix और Sparsh जैसे भारतीय ब्रांड्स को फायदा मिलेगा. खास बात यह है कि ये भारतीय कंपनियां अब चाइनीज चिप की जगह ताइवान में बनी चिपसेट का इस्तेमाल कर रही हैं.  (Images: pinterest)
 

6.सभी CCTV कंपनियों को बतानी होगी जानकारी

सभी CCTV कंपनियों को बतानी होगी जानकारी
6

सरकार ने कंपनियों को अपने डिवाइसेस में नए सुरक्षा नियम लागू करने के लिए दो साल का वक्त दिया था, जो अब खत्म होने वाला है. इसके साथ ही, 1 अप्रैल से सभी CCTV कंपनियों के लिए यह बताना जरूरी होगा कि उनका कैमरा किस देश में बना है और उसमें सुरक्षा के क्या-क्या फीचर्स मौजूद हैं. (Images: pinterest)
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस टारगेट चेज करने वाली टीमें, देखें लिस्ट में RCB-CSK में किसका नाम
IPL में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस टारगेट चेज करने वाली टीमें, देखें लिस्ट में RCB-CSK में किसका नाम
Mahavir Jayanti Wishes: अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म..."जीओ और जीने दो" जैसे मूलमंत्र, कोट्स, मैसेज से महावीर जयंती पर अपनों को दें शुभकामनाएं
अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म..."जीओ और जीने दो" जैसे मूलमंत्र, कोट्स, मैसेज से महावीर जयंती पर अपनों को दें शुभकामनाएं
भारत सरकार का बड़ा फैसला..1 अप्रैल से हिकविजन-दहुआ जैसे चीनी CCTV कैमरों पर बैन, जानें पूरी वजह
भारत सरकार का बड़ा फैसला..1 अप्रैल से हिकविजन-दहुआ जैसे चीनी CCTV कैमरों पर बैन, जानें पूरी वजह
1 अप्रैल से बिना इंक्रीमेंट बढ़ेगी सैलरी! HRA का नया नियम देगा बड़ा फायदा, जानिए कैसे 
1 अप्रैल से बिना इंक्रीमेंट बढ़ेगी सैलरी! HRA का नया नियम देगा बड़ा फायदा, जानिए कैसे
भारत की इन 5 जगहों से दिखता है दुनिया का सबसे खूबसूरत सनसेट, दूर-दूर से आते हैं लोग देखने
भारत की इन 5 जगहों से दिखता है दुनिया का सबसे खूबसूरत सनसेट, दूर-दूर से आते हैं लोग देखने
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 29 March: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Marriage Predictions: आपकी शादी कब होगी? आपका जीवनसाथी कैसा होगा? आपकी हथेली की यह छोटी सी रेखा सब कुछ बता देगी
आपकी शादी कब होगी? आपका जीवनसाथी कैसा होगा? आपकी हथेली की यह छोटी सी रेखा सब कुछ बता देगी
Numerology: लोगों के बीच Insecure और Uncomfortable फील करते हैं? ये स्मार्ट टिप्स बदल देंगे पर्सनैलिटी 
Numerology: लोगों के बीच Insecure और Uncomfortable फील करते हैं? ये स्मार्ट टिप्स बदल देंगे पर्सनैलिटी
Shukra Gochar: शुक्रदेव इन 4 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ाने आ रहे हैं, जिस चीज पर रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
शुक्रदेव इन 4 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ाने आ रहे हैं, जिस चीज पर रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
Horoscope 28 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Horoscope 28 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
MORE
Advertisement