भारत के वो 4 गेंदबाज जो एशिया कप 2025 में मचा सकते हैं धमाल, यहां देखें पूरी लिस्ट

लव, ड्रामा और सस्पेंस... 'दूरियां' में छाए Samarth Jurel, ईशा सिहं ने भी जीता फैंस का दिल

Rashifal 5 September 2025: कन्या वालों की आय में होगी बढ़ोतरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

जिन मुगलों ने हिंदुस्तान में 300 साल तक राज किया, आज उनके देश में कितने भारतीय रहते हैं?

दुनिया का वो देश जहां केवल एक ही रेलवे स्टेशन है, रोज़ हजारों लोग पकड़ते हैं ट्रेन, लेकिन जाते कहां हैं?

शांति की ओर बढ़ा मणिपुर, कुकी समुदाय और सरकार के बीच समझौता, NH 2 खोलने पर बनी सहमति

GST on Gold Explained: सोना महंगा हुआ या सस्ता? यहां जान लें गोल्ड खरीदने का सबसे बेस्ट तरीका, नहीं देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे

ऑपरेशन सिंदूर में तबाह इस एयरबेस को फिर बना रहा पाकिस्तान, सैटलाइट तस्वीरों से खुलासा

मुंबई में नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आया विवादों में, ‘हलाल लाइफस्टाइल’ को लेकर मचा घमासान, समझें पूरा मामला

Teachers Day 2025 Wishes: शिक्षक दिवस पर इन खूबसूरत संदेशों को भेज गुरुजनों को दें शुभकामनाएं

दुनिया का वो देश जहां केवल एक ही रेलवे स्टेशन है, रोज़ हजारों लोग पकड़ते हैं ट्रेन, लेकिन जाते कहां हैं?

भारत जैसे देश में लाखों यात्री हजारों रेलवे स्टेशनों से सफर करते हैं. लेकिन सोचिए अगर पूरे देश में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन हो तो कैसा होगा? यह सुनकर अजीब लगता है, मगर सच है. यूरोप का एक देश ऐसा भी है, जहां यही हकीकत है.

राजा राम | Sep 04, 2025, 07:53 PM IST

1.एक ऐसा देश जहां सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन

एक ऐसा देश जहां सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन
1

आपने रेलवे की भीड़ भारत में जरूर देखी होगी, लेकिन यूरोप का एक देश ऐसा है जहां सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है. ये देश है मोनाको, जिसे अमीरों की राजधानी भी कहा जाता है.
 

2.आबादी करीब 40 हजार के आसपास

आबादी करीब 40 हजार के आसपास
2

फ्रांस के करीब बसा मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है. इसका क्षेत्रफल महज़ 1.95 वर्ग किलोमीटर है और आबादी करीब 40 हजार के आसपास है.

3.मोनाको का इकलौता रेलवे स्टेशन

मोनाको का इकलौता रेलवे स्टेशन
3

मोनाको का इकलौता रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम है Monaco-Monte Carlo. यही स्टेशन पूरे देश को फ्रांस के बड़े शहरों जैसे मार्सिले, नीस और पेरिस से जोड़ता है.

4.फ्रांस के बड़े शहरों से जोड़ता है

फ्रांस के बड़े शहरों से जोड़ता है
4

हर दिन इस स्टेशन से 20 से 30 ट्रेनें गुजरती हैं. यह रेलवे स्टेशन जमीन से करीब 43 फीट नीचे बना हुआ है. सुरंग के भीतर बने इस स्टेशन की लंबाई करीब 1,529 फीट और चौड़ाई 72 फीट है.

5.एक स्टेशन से ही पूरे देश का काम चल जाता है

एक स्टेशन से ही पूरे देश का काम चल जाता है
5

कम आबादी की वजह से यहां एक स्टेशन से ही पूरे देश का काम चल जाता है. यहां भीड़भाड़ वैसे नहीं दिखती जैसे भारत के रेलवे स्टेशनों पर आम बात है.
 

6.हर तीसरे व्यक्ति की नेटवर्थ 10 लाख डॉलर

हर तीसरे व्यक्ति की नेटवर्थ 10 लाख डॉलर
6

मोनाको की खासियत यह भी है कि यहां के हर तीसरे व्यक्ति की नेटवर्थ 10 लाख डॉलर यानी 8 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

7.इकोनॉमी ज्यादातर पर्यटन पर आधारित

इकोनॉमी ज्यादातर पर्यटन पर आधारित
7

यही वजह है कि मोनाको को 'Rich Capital' यानी अमीरों की राजधानी कहा जाता है. इस देश की इकोनॉमी ज्यादातर  पर्यटन पर आधारित है.

8.इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता

इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता
8

सबसे दिलचस्प बात यह है कि करोड़पतियों के इस देश में लोगों को इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता. शायद यही कारण है कि छोटा सा स्टेशन भी यहां की जरूरत पूरी कर देता है.

