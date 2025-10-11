FacebookTwitterYoutubeInstagram
Flipkart Diwali Sale जैसा मौका फिर नहीं मिलेगा, Google Pixel 9 में 26,500 रुपये की मिल रही है छूट

Sonakshi-Zaheer Troll: शादी के बाद कपल फिर क्यों हो रहा ट्रोल? फैंस को याद आया दीपिका-रणवीर का विवाद

Ravindra Jadeja नहीं खेलेंगे वनडे वल्ड कप 2027? दिग्गज ऑलराउंडर ने खुद तोड़ी चुप्पी

चांद पर शहर बनाने की पूरी तैयारी! NASA बनाने जा रहा है शीशे के घर

Silent Heart Attack: क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? जानिए लक्षण और बचने के उपाय

इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह

बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, इन सीटों पर AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ये रही लिस्ट

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज

Rashifal 12 October 2025: आज पैसे की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी

चांद पर शहर बनाने की पूरी तैयारी! NASA बनाने जा रहा है शीशे के घर

NASA ने 'Skyeports' कंपनी के साथ मिलकर चांद की मिट्टी से बड़े-बड़े ग्लास स्फेयर बनाने की योजना शुरू की है. ऐसा माना जा रहा है कि इमने भविष्य के इंसान रहेंगे. इतना ही नहीं यहां खेती भी होगी 

Oct 11, 2025

1.चांद पर इंसानों के रहने का जुगाड़

चांद पर इंसानों के रहने का जुगाड़
1

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ‘Skyeports’ नाम की कैलिफोर्निया स्थित कंपनी के साथ मिलकर चांद पर इंसानों के रहने का जुगाड़ करने जा रही हैं.

2.क्या होगा इस शहर का नाम

क्या होगा इस शहर का नाम
2

इस बस्ती का नाम  ‘ग्लास स्फेयर सिटी’ रखा गया है. इस शहर में बनने वाले विशालकाय डोम्स में भविष्य में इंसान रहेंगे. इतना ही नहीं नासा यहां पर खेती करने और उर्जा बनाने के स्रोत भी तैयार करने जा रहा हैं. 

3.कैसे तैयार होगा स्फेयर

कैसे तैयार होगा स्फेयर
3

Skyeports कंपनी के CEO डॉ. मार्टिन बर्मुडेज़ ने बताया कि  ‘हम मून डस्ट को माइक्रोवेव फर्नेस में पिघलाकर गैस के जरिए उड़ा देंगे. जब ये पिघला हुआ पदार्थ लो ग्रैविटी में बाहर निकलेगा तो अपने आप गोल आकार ले लेगा और स्फेयर बन जाएगा.’

4.ठंडा होकर हो जाएगा सख्त

ठंडा होकर हो जाएगा सख्त
4

जब ये ग्लास ठंडा होकर सख्त हो जाएगा, तो वहीं  स्फेयर बन जाएगा जिसमें भविष्य में इंसान रह सकते हैं. इनमे लगे पाइप्स जो शुरू में एयरफ्लो के लिए लगाए गए थे, उन्हें बाद में दरबाजे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. 

5.क्या है कंपनी का विजन

क्या है कंपनी का विजन
5

कंपनी का विजन है चांद पर सैकड़ों मीटर ऊंचे ग्लास स्फेयर जो एक-दूसरे से स्काई-ब्रिज के जरिए जुड़े होंगे. इन पारदर्शी घरों से अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को देख सकेंगे.

