चांद पर शहर बनाने की पूरी तैयारी! NASA बनाने जा रहा है शीशे के घर

सुमित तिवारी | Oct 11, 2025, 10:08 PM IST
1.चांद पर इंसानों के रहने का जुगाड़
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ‘Skyeports’ नाम की कैलिफोर्निया स्थित कंपनी के साथ मिलकर चांद पर इंसानों के रहने का जुगाड़ करने जा रही हैं.
2.क्या होगा इस शहर का नाम
इस बस्ती का नाम ‘ग्लास स्फेयर सिटी’ रखा गया है. इस शहर में बनने वाले विशालकाय डोम्स में भविष्य में इंसान रहेंगे. इतना ही नहीं नासा यहां पर खेती करने और उर्जा बनाने के स्रोत भी तैयार करने जा रहा हैं.
3.कैसे तैयार होगा स्फेयर
Skyeports कंपनी के CEO डॉ. मार्टिन बर्मुडेज़ ने बताया कि ‘हम मून डस्ट को माइक्रोवेव फर्नेस में पिघलाकर गैस के जरिए उड़ा देंगे. जब ये पिघला हुआ पदार्थ लो ग्रैविटी में बाहर निकलेगा तो अपने आप गोल आकार ले लेगा और स्फेयर बन जाएगा.’
4.ठंडा होकर हो जाएगा सख्त
जब ये ग्लास ठंडा होकर सख्त हो जाएगा, तो वहीं स्फेयर बन जाएगा जिसमें भविष्य में इंसान रह सकते हैं. इनमे लगे पाइप्स जो शुरू में एयरफ्लो के लिए लगाए गए थे, उन्हें बाद में दरबाजे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा.
5.क्या है कंपनी का विजन
कंपनी का विजन है चांद पर सैकड़ों मीटर ऊंचे ग्लास स्फेयर जो एक-दूसरे से स्काई-ब्रिज के जरिए जुड़े होंगे. इन पारदर्शी घरों से अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को देख सकेंगे.