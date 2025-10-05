कितने दिन तक जिंद रहती हैं चींटियां? उम्र जानकर हैरान रह जाएंगे आप

5 . नर चींटियां

इन सबमें नर चींटियों की उम्र सबसे कम होती है. इनका असली काम रानी के साथ संबंध बनाना और बच्चे पैदा करना होता है. ये काम पूरा होते ही इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है. इसलिए ये कुछ हफ्तों से लेकर 2-3 महीने तक जिंदा रहती हैं.