कितने दिन तक जिंद रहती हैं चींटियां? उम्र जानकर हैरान रह जाएंगे आप

सुमित तिवारी | Oct 05, 2025, 09:19 PM IST
1.कई चीजों पर निर्भर
वैसे तो इन चींटियों की उम्र कई चीजों पर निर्भर करती है. जैसे उनकी प्रजाति, उनकी भूमिका (कामगार, रानी, या नर), या फिर वे किस पर्यावरण में रह रही हैं.
2.सालों में होती है उम्र
लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किसी-किसी चीटी की उम्र दिन, महीनों में नहीं बल्कि सालों में भी हो सकती है. आम तौर पर चीटियों को तीन मैन कैटागिरी में बांटा गया है.
3.तीन कैटागिरी
पहली - रानी (Queen), दूसरी - कामगार (Worker), और तीसरी - नर (Male) इन तीनो कैटगिरी की उम्र में काफी अतंर होता है. जैसे कामगार चीटियां कुछ हफ्तों से लेकर 1-3 साल तक जीवित रहती हैं.
4.रानी चींटियां
रानी चींटियां ये एकदम रानी कि तरह रहती हैं, ये कबीले की मुख्य सदस्य होती है क्योंकि ये अंडे देती हैं और जनसंख्या बढ़ाती है. इस प्रजातियों की कुछ चीटियों की उम्र 20 से 30 साल भी हो सकती हैं.
5.नर चींटियां
इन सबमें नर चींटियों की उम्र सबसे कम होती है. इनका असली काम रानी के साथ संबंध बनाना और बच्चे पैदा करना होता है. ये काम पूरा होते ही इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है. इसलिए ये कुछ हफ्तों से लेकर 2-3 महीने तक जिंदा रहती हैं.