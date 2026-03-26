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दूसरे विश्व युद्ध के बीच खोला गया भारत का यह ऐतिहासिक पुल, आज भी सिर्फ दो पिलरों पर टिका है ब्रिज

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दूसरे विश्व युद्ध के बीच खोला गया भारत का यह ऐतिहासिक पुल, आज भी सिर्फ दो पिलरों पर टिका है ब्रिज

भारत में कई प्राचीन पुल हैं, जो अब बेहतर हालत में नहीं हैं, लेकिन भारत का एक दशकों पुराना ऐतिहासिक पुल आज भी शान से खड़ा है.

| Mar 26, 2026, 04:38 PM IST

1.भारत का ऐतिहासिक पुल

भारत का ऐतिहासिक पुल
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दुनिया में कई ऐसे पुल हैं, जो इंजीनियरिंग और वास्तुकला के अनोखे नमूने हैं, जिनकी बनावट ने लोगों को हैरान कर रखा है. भारत में भी एक ऐसा ऐतिहासिक पुल है, जो दूसरे विश्व युद्ध में चालू हुआ था और आज भी शान से खड़ा है.
 

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2.सिर्फ दो खंभों पर टिका यह विशाल पुल

सिर्फ दो खंभों पर टिका यह विशाल पुल
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यह दुनिया का एक ऐसा पुल है, जिसके निर्माण में एक भी नट बोल्ट क इस्तेमाल नहीं हुआ. इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह पूरा ब्रिज नदी के दोनों तरफ के किनारों पर खड़े 280 फीट ऊंचे दो खंभों के सहारे टिका है.
 

3.हावड़ा ब्रिज का असली नाम

हावड़ा ब्रिज का असली नाम
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पुल का असली नाम रविंद्र सेतु है, यह नाम साल 1965 में रखा गया था. इसके बावजूद यह अब भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ज्यादा मशहूर है.  रिपोर्ट्स की मानें, तो पुल की कुल लंबाई 705 मीटर है,  चौड़ाई 71 फीट और ऊंचाई 82 मीटर है.
 

4.इतने टन स्टील का हुआ इस्तेमाल

इतने टन स्टील का हुआ इस्तेमाल
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माना जाता है इस पुल को बनाने में लगभग  26,500 टन से ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया था, जिसे उस दौर में भारत की मशहूर कंपनी टाटा स्टील ने सप्लाई किया था. यह भारत का सबसे बिजी पुलों में से एक है. यहां से हर दिन 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां और करीब डेढ़ लाख पैदल चलने वाले लोग गुजरते हैं.
 

TRENDING NOW

5.कौन सा है वो पुल?

कौन सा है वो पुल?
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बता दें कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका नाम हावड़ा ब्रिज है. यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बना एक कैंटिलीवर स्टील ब्रिज है, जो राज्य की राजधानी कोलकाता को हावड़ा शहर से जोड़ने का काम करता है.
 

6.कब हुआ था पुल चालू?

कब हुआ था पुल चालू?
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इसके निर्माण का काम ब्रिटिश काल में साल 1936 शुरू हुआ था और साल 1942 में बनकर तैयार हुआ. हालांकि, ब्रिज को साल 3 फरवरी 1943 में जनता के लिए खोला जाता है. 
 

7.दूसरे विश्व युद्ध में चुपचाप खुला पुल

दूसरे विश्व युद्ध में चुपचाप खुला पुल
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इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज तक इसका कभी कोई रिबन काटकर उद्घाटन नहीं हुआ. ऐसा कहा जाता है कि जब यह पुल बना, उस वक्त दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था. इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी बड़े फंक्शन के गुपचुप अंदाज में इसे आम लोगों के लिए चालू कर दिया.
 

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