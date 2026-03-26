दूसरे विश्व युद्ध के बीच खोला गया भारत का यह ऐतिहासिक पुल, आज भी सिर्फ दो पिलरों पर टिका है ब्रिज

4 . इतने टन स्टील का हुआ इस्तेमाल

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माना जाता है इस पुल को बनाने में लगभग 26,500 टन से ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया था, जिसे उस दौर में भारत की मशहूर कंपनी टाटा स्टील ने सप्लाई किया था. यह भारत का सबसे बिजी पुलों में से एक है. यहां से हर दिन 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां और करीब डेढ़ लाख पैदल चलने वाले लोग गुजरते हैं.

