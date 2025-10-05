यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज

3 . सबसे कम वेतन वाले देश

3

सबसे कम वेतन वाले देशों में बुल्गारिया के बाद हंगरी (16,895 यूरो), ग्रीस (17,013 यूरो), रोमानिया (17,739 यूरो), पोलैंड (18,054 यूरो) और स्लोवाकिया (19,001 यूरो) का नंबर आता है

