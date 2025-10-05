FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी

Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म

कितने दिन तक जिंदा रहती हैं चींटियां? उम्र जानकर हैरान रह जाएंगे आप

पृथ्वी पर यहां है मंगल ग्रह जैसी जगह, इसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Crime news: झगड़ा सुलझाने के चक्कर में बुरा फंसा पति, गुस्साई पत्नि ने काट दिया प्राइवेट पार्ट, जानें पूरा मामला

गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप

Diabetes Management: खाने के 30 मिनट बाद ये काम जरूर करें डायबिटीज के मरीज, नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल  

क्या है RAT? Air India की फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों की बचाई जान, अमृतसर से बर्मिंघम जा रहा था विमान

यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज

यूरोप दुनिया का सबसे आधुनिक महाद्वीप है, यहां भारत के लोग काम करते हैं. यूरोप के कुछ देश ऐसे है जहां पर अच्छी खासी सैलरी मिलती है आइए जानते है उनके नाम

सुमित तिवारी | Oct 05, 2025, 11:12 PM IST

1.सबसे ज्यादा वेतन

सबसे ज्यादा वेतन
1

यहां पर सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला देश लक्जमबर्ग है. यहां लोगों की औसतन सालाना सैलरी 81,064 यूरो (लगभग 72 लाख रुपये) है.
 

2.ज्यादा वेतन

ज्यादा वेतन
2

डेनमार्क, आयरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ये ऐसे देश हैं जहां पर औसतन सालाना सैलरी 50,000 यूरो (लगभग 44 लाख रुपये) के आसपास हैं. 

3.सबसे कम वेतन वाले देश

सबसे कम वेतन वाले देश
3

सबसे कम वेतन वाले देशों में बुल्गारिया के बाद हंगरी (16,895 यूरो), ग्रीस (17,013 यूरो), रोमानिया (17,739 यूरो), पोलैंड (18,054 यूरो) और स्लोवाकिया (19,001 यूरो) का नंबर आता है
 

4.20,000 यूरो से कम

20,000 यूरो से कम
4

इन सभी देशों में औसत वार्षिक वेतन 20,000 यूरो से कम है। इटली और स्पेन का वार्षिक वेतन लगभग 32,500 यूरो है, जो ईयू औसत से कम है.

5.यहां है सबसे कम सैलरी

यहां है सबसे कम सैलरी
5

यूरोस्टैट के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे कम वेतन बुल्गारिया में मिल रहा है, जहां लोगों की औसतन सालाना आय 13,503 यूरो (लगभग 12 लाख रुपये) है.

